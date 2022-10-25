За два месяца от Урунова отказались «Спартак» и «Урал». Что не так с его карьерой?
Остон Урунов снова свободный агент. В начале сентября узбекский футболист бесплатно достался «Уралу». А сегодня стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
«СЭ» вспоминает взлет Урунова в «Уфе» и пытается понять, почему после трансфера в «Спартак» карьера футболиста катится вниз.
Первые успехи в «Уфе» и интерес больших клубов
Урунов перебрался в Россию весной 2020-го — одновременно с Гамидом Агаларовым. «Уфе» 19-летний полузащитник достался за 200 тысяч евро, и в клубе были довольны сделкой.
«Это молодой и звездный игрок для Узбекистана, — так охарактеризовал новичка Шамиль Газизов. — Сейчас перед ним стоит новый вызов, российский чемпионат ведь совсем другой. Он может принимать нестандартные решения, протащить мяч. Но его игровое время будет определять только Евсеев».
Остон сразу закрепился в основе. А Газизов не обманул: игрок действительно мог разогнать атаку, пользовался дриблингом, но иногда передерживал мяч. Болельщикам «Уфы» Урунов тоже понравился — в мае они признали новичка лучшим игроком месяца.
После этого в медиа появились слухи об интересе к Урунову со стороны больших клубов. Писали про «Спартак», а Газизов уверял, что на Остона претендовали еще и ЦСКА с «Рубином».
Неудачный переход в «Спартак» и скандал с ЦУМом
Летом Газизов получил новый вызов в карьере и, покинув «Уфу», стал гендиректором «Спартака».
«Зачем я купил Урунова? Его хотел лично Федун, — признался Газизов. — Когда я уходил из «Уфы», он спросил: «Как ты думаешь, кто может перейти с тобой?» Я сказал, что есть пять человек, которых можно посмотреть: Беленов, Фомин, Неделчару, Табидзе и Урунов. Федун сказал: «Мне из списка больше всех нравится Урунов». Мне он тоже нравился, поэтому подписали».
По данным Transfermarkt, сделка обошлась красно-белым в один миллион евро. И получила неоднозначную реакцию. В СМИ появилась информация, что права на Урунова принадлежали лично Газизову. А усиление вызывало вопросы даже у легенд клуба. «Зачем покупать Урунова? Клуб что, хочет бороться за пятое-шестое место?» — негодовал Андрей Тихонов.
Тедеско тоже не видел Урунова в основе. Единственный гол за «Спартак» полузащитник забил в матче с «Родиной» (5:1) в Кубке России.
Вдобавок к проблемам с игровым временем Остон влип в историю с пакетами из ЦУМа, выложив резонансное фото с брендовыми вещами в соцсети. Чем окончательно добил репутацию: игроку досталось и от болельщиков, и от одноклубников, и от руководства.
Удивительно, но спустя месяц после этой истории случился новый скандал. На этот раз из-за возраста. «Приводят футболиста из «Уфы», который вроде молодой, а все знают, что он на четыре-пять лет старше. Это тоже не секрет, в принципе. Это то, что я слышал и что было очевидно», — сообщил Сергей Юран.
Проблемный уход из «Спартака» и трансфер в «Урал»
Спустя полгода после трансфера в «Спартак» Урунов вернулся в «Уфу» на правах аренды. Там Остон играл больше, но результативностью не выделялся. А возвращение хавбека стало возможным во многом потому, что в клуб из Башкирии вернулся и Шамиль Газизов.
По окончании сезона-2020/21 встал вопрос о выкупе Остона. О полноценном переходе клубы договориться не смогли, поэтому в августе 2021-го Урунов во второй раз отправился в клуб из Башкирии в аренду. Играл с переменным успехом и особо ничем не выделялся: в 37 матчах на счету полузащитника лишь одна голевая передача.
«Намучился ли я с Уруновым? Если объективно, то до Нового года — да. Но, я думаю, сейчас он на правильном пути. Мы пытались искать к нему подход, потому что видели, что он нужен команде. Был период, когда я сказал Газизову: «Все, хватит, я устал от него. С этим игроком надо что-то делать», — вспоминал экс-тренер «Уфы» Алексей Стукалов.
По окончании сезона-2021/22 Урунов вернулся в «Спартак», где на него уже не рассчитывали. Клуб пытался найти варианты, как избавиться от футболиста. Однако выручить хоть какие-то деньги не получилось — в сентябре с Остоном расторгли контракт и выплатили компенсацию.
Так Урунов оказался в «Урале». Но не провел в Екатеринбурге и двух месяцев.
Что дальше?
Очевидно, что карьеру Урунова сильно подкосил трансфер в «Спартак». Молодой игрок слишком рано оказался в топ-клубе, не выдержал конкуренцию и ментально погас.
Экс-футболист красно-белых Валерий Кечинов уверен — психологический фактор точно сказался на Остоне: «Когда он пришел в «Спартак», было видно, что парень очень умелый: неплохая техника и понимание игры. Потом случилось так, что он ушел из команды. Но здесь проблема, на мой взгляд, в психологии».
Андрей Канчельскис, который успел поработать с Уруновым в узбекском «Навбахоре», тоже выделял игрока: «Остон — футболист хорошего уровня. Я думаю, что «Спартак» просто не его команда. Бывает такое, что игрок попадает не в свою тарелку. Ему больше подходил бы, к примеру, ЦСКА, «Локомотив».
После провала в «Урале» Урунов вряд ли найдет команду в России. Самый очевидный вариант для него — вернуться в Узбекистан, к семье (недавно футболист женился). На родине Остон может рассчитывать на стабильное игровое время, что крайне важно для него в контексте национальной сборной.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2