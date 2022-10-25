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За два месяца от Урунова отказались «Спартак» и «Урал». Что не так с его карьерой?

Николай Егорычев
Корреспондент
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Остон Урунов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Остон Урунов.
Фото ФК «Урал»
Остон Урунов (справа).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Остон опять без команды.

Остон Урунов снова свободный агент. В начале сентября узбекский футболист бесплатно достался «Уралу». А сегодня стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

«СЭ» вспоминает взлет Урунова в «Уфе» и пытается понять, почему после трансфера в «Спартак» карьера футболиста катится вниз.

Первые успехи в «Уфе» и интерес больших клубов

Урунов перебрался в Россию весной 2020-го — одновременно с Гамидом Агаларовым. «Уфе» 19-летний полузащитник достался за 200 тысяч евро, и в клубе были довольны сделкой.

«Это молодой и звездный игрок для Узбекистана, — так охарактеризовал новичка Шамиль Газизов. — Сейчас перед ним стоит новый вызов, российский чемпионат ведь совсем другой. Он может принимать нестандартные решения, протащить мяч. Но его игровое время будет определять только Евсеев».

27&nbsp;июня. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Уфа&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0. Спартаковец Илья Гапонов против Остона Урунова (№6). «Это будущая мировая звезда, круче Зинченко». Узбек Урунов может перейти в «Спартак»

Остон сразу закрепился в основе. А Газизов не обманул: игрок действительно мог разогнать атаку, пользовался дриблингом, но иногда передерживал мяч. Болельщикам «Уфы» Урунов тоже понравился — в мае они признали новичка лучшим игроком месяца.

После этого в медиа появились слухи об интересе к Урунову со стороны больших клубов. Писали про «Спартак», а Газизов уверял, что на Остона претендовали еще и ЦСКА с «Рубином».

Неудачный переход в «Спартак» и скандал с ЦУМом

Летом Газизов получил новый вызов в карьере и, покинув «Уфу», стал гендиректором «Спартака».

«Зачем я купил Урунова? Его хотел лично Федун, — признался Газизов. — Когда я уходил из «Уфы», он спросил: «Как ты думаешь, кто может перейти с тобой?» Я сказал, что есть пять человек, которых можно посмотреть: Беленов, Фомин, Неделчару, Табидзе и Урунов. Федун сказал: «Мне из списка больше всех нравится Урунов». Мне он тоже нравился, поэтому подписали».

По данным Transfermarkt, сделка обошлась красно-белым в один миллион евро. И получила неоднозначную реакцию. В СМИ появилась информация, что права на Урунова принадлежали лично Газизову. А усиление вызывало вопросы даже у легенд клуба. «Зачем покупать Урунова? Клуб что, хочет бороться за пятое-шестое место?» — негодовал Андрей Тихонов.

Полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Остон Урунов (№20). «Рубин» хотел взять Урунова, «Спартак» попросил 6 миллионов. Чем Остон запомнился в Москве

Тедеско тоже не видел Урунова в основе. Единственный гол за «Спартак» полузащитник забил в матче с «Родиной» (5:1) в Кубке России.

Вдобавок к проблемам с игровым временем Остон влип в историю с пакетами из ЦУМа, выложив резонансное фото с брендовыми вещами в соцсети. Чем окончательно добил репутацию: игроку досталось и от болельщиков, и от одноклубников, и от руководства.

Удивительно, но спустя месяц после этой истории случился новый скандал. На этот раз из-за возраста. «Приводят футболиста из «Уфы», который вроде молодой, а все знают, что он на четыре-пять лет старше. Это тоже не секрет, в принципе. Это то, что я слышал и что было очевидно», — сообщил Сергей Юран.

Остон Урунов. Фото ФК "Урал"
Остон Урунов.
ФК «Урал»

Проблемный уход из «Спартака» и трансфер в «Урал»

Спустя полгода после трансфера в «Спартак» Урунов вернулся в «Уфу» на правах аренды. Там Остон играл больше, но результативностью не выделялся. А возвращение хавбека стало возможным во многом потому, что в клуб из Башкирии вернулся и Шамиль Газизов.

По окончании сезона-2020/21 встал вопрос о выкупе Остона. О полноценном переходе клубы договориться не смогли, поэтому в августе 2021-го Урунов во второй раз отправился в клуб из Башкирии в аренду. Играл с переменным успехом и особо ничем не выделялся: в 37 матчах на счету полузащитника лишь одна голевая передача.

Остон Урунов вернулся из &laquo;Спартака&raquo; в &laquo;Уфу&raquo;. Урунов возвращается в «Уфу». Деньги на игрока появились с приходом нового спонсора

«Намучился ли я с Уруновым? Если объективно, то до Нового года — да. Но, я думаю, сейчас он на правильном пути. Мы пытались искать к нему подход, потому что видели, что он нужен команде. Был период, когда я сказал Газизову: «Все, хватит, я устал от него. С этим игроком надо что-то делать», — вспоминал экс-тренер «Уфы» Алексей Стукалов.

По окончании сезона-2021/22 Урунов вернулся в «Спартак», где на него уже не рассчитывали. Клуб пытался найти варианты, как избавиться от футболиста. Однако выручить хоть какие-то деньги не получилось — в сентябре с Остоном расторгли контракт и выплатили компенсацию.

Так Урунов оказался в «Урале». Но не провел в Екатеринбурге и двух месяцев.

Остон Урунов (справа). Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Остон Урунов (справа).
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Что дальше?

Очевидно, что карьеру Урунова сильно подкосил трансфер в «Спартак». Молодой игрок слишком рано оказался в топ-клубе, не выдержал конкуренцию и ментально погас.

Экс-футболист красно-белых Валерий Кечинов уверен — психологический фактор точно сказался на Остоне: «Когда он пришел в «Спартак», было видно, что парень очень умелый: неплохая техника и понимание игры. Потом случилось так, что он ушел из команды. Но здесь проблема, на мой взгляд, в психологии».

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Андрей Канчельскис, который успел поработать с Уруновым в узбекском «Навбахоре», тоже выделял игрока: «Остон — футболист хорошего уровня. Я думаю, что «Спартак» просто не его команда. Бывает такое, что игрок попадает не в свою тарелку. Ему больше подходил бы, к примеру, ЦСКА, «Локомотив».

После провала в «Урале» Урунов вряд ли найдет команду в России. Самый очевидный вариант для него — вернуться в Узбекистан, к семье (недавно футболист женился). На родине Остон может рассчитывать на стабильное игровое время, что крайне важно для него в контексте национальной сборной.

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