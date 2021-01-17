Суммы и условия покупок могут вас удивить.

Деньги — это первое, с чем ассоциируется футбол. В нем крутятся просто фантастические суммы. Клубы подписывают игроков за десятки или сотни миллионов евро. Личные контракты поражают — они открывают для футболистов новую реальность. Особняк, крутая тачка, модная одежда — главные атрибуты большинства из них.

Чемпионат России — место силы денежных средств. Только за последнее трансферное окно команды общими усилиями потратили на селекцию около 130 миллионов евро. В топ-клубах РПЛ можно прилично заработать. Главные герои этого материала — наглядные примеры этого утверждения.

Бывший форвард «Зенита», свободный агент

Покупка: самолет

Примерная стоимость: от 3 до 10 миллионов долларов

Любимец клуба из Санкт-Петербурга несколько лет назад похвастался в соцсетях личным самолетом. На его фюзеляж нанесен автограф бразильца, внутри — фотографии Халка. До введенного недавно потолка зарплат в Китае он получал около 20 миллионов евро в год без учета бонусов.

Смолов

Нападающий «Локомотива»

Покупка: ремонт сельского ДК

Стоимость: 400 тысяч рублей

Все дело в том, как россиянин расстался с денежной суммой. Смолов стал гостем YouTube-канала «Comment Out», где ему выпало это затратное наказание. Федор мог оставить гадкий комментарий в соцсетях Нагиева либо потратиться на восстановление дома культуры в селе Костин Лог. Футболист выбрал второе, удивив многих.

Полузащитник «Спартака»

Покупка: автомобиль «Ламборгини»

Стоимость: от 20 миллионов рублей

Один из главных активов красно-белых летом прошлого года показал болельщикам свою новую машину — Lamborghini Huracan. В октябре 2020-го после матча с «Зенитом» (1:1) чеха спросили о его дорогом увлечении: «Это может быть и мотивацией для других людей. Я не думаю только о «Ламборгини». Думаю о том, как тренируется команда, как я тренируюсь», — ответил Крал.

Урунов

Хавбек «Спартака»

Покупка: одежда и обувь в ЦУМе

Стоимость: не определена

Футболист из Узбекистана отныне постоянный герой мемов и шуток от фанатов «Спартака». Итак, Урунов 5 августа перешел в московский клуб из «Уфы». Спустя восемь дней он выкладывает в Instagram фото с пакетами Gucci и Louis Vuitton в ЦУМе. Реакция пользователей была неоднозначной, многие посчитали это понтами. Полузащитник вскоре удалил свой пост. Но мы заскринили.

Остон Урунов в ЦУМе. Фото Instagram

Вендел

Полузащитник «Зенита»

Покупка: золотые iPhone 12 Pro и PlayStation 5

Стоимость: смартфон — от 200 тысяч рублей, PS 5 — неизвестно

Бразилец порадовал себя телефоном и консолью, покрытыми 24-каратным золотом. Аналогичные iPhone имеются у Мбаппе, Де Брейне и других звезд мирового футбола. Остается только догадываться, сколько стоит PS 5 на фото из сториз в Instagram Вендела. Обычные модели оцениваются (по официальным заявлениям компании-производителя) от 38 до 48 тысяч рублей.

Сторис Вендела. Фото Instagram

Полузащитник «Монако», бывший игрок ЦСКА

Покупка: инвентарь в Steam

Стоимость: около 2 миллионов рублей

Российский футболист обожает компьютерные игры. Головин в сумме провел в Dota 2 и CS:GO более 5 тысяч часов. В его инвентаре около 3 тысяч предметов. В 2019-м их суммарную стоимость оценили в 2 миллиона рублей.