На что тратят деньги футболисты РПЛ. Самые странные покупки — у игроков «Спартака» и «Зенита»
Деньги — это первое, с чем ассоциируется футбол. В нем крутятся просто фантастические суммы. Клубы подписывают игроков за десятки или сотни миллионов евро. Личные контракты поражают — они открывают для футболистов новую реальность. Особняк, крутая тачка, модная одежда — главные атрибуты большинства из них.
Чемпионат России — место силы денежных средств. Только за последнее трансферное окно команды общими усилиями потратили на селекцию около 130 миллионов евро. В топ-клубах РПЛ можно прилично заработать. Главные герои этого материала — наглядные примеры этого утверждения.
Халк
Бывший форвард «Зенита», свободный агент
Покупка: самолет
Примерная стоимость: от 3 до 10 миллионов долларов
Любимец клуба из Санкт-Петербурга несколько лет назад похвастался в соцсетях личным самолетом. На его фюзеляж нанесен автограф бразильца, внутри — фотографии Халка. До введенного недавно потолка зарплат в Китае он получал около 20 миллионов евро в год без учета бонусов.
Смолов
Нападающий «Локомотива»
Покупка: ремонт сельского ДК
Стоимость: 400 тысяч рублей
Все дело в том, как россиянин расстался с денежной суммой. Смолов стал гостем YouTube-канала «Comment Out», где ему выпало это затратное наказание. Федор мог оставить гадкий комментарий в соцсетях Нагиева либо потратиться на восстановление дома культуры в селе Костин Лог. Футболист выбрал второе, удивив многих.
Крал
Полузащитник «Спартака»
Покупка: автомобиль «Ламборгини»
Стоимость: от 20 миллионов рублей
Один из главных активов красно-белых летом прошлого года показал болельщикам свою новую машину — Lamborghini Huracan. В октябре 2020-го после матча с «Зенитом» (1:1) чеха спросили о его дорогом увлечении: «Это может быть и мотивацией для других людей. Я не думаю только о «Ламборгини». Думаю о том, как тренируется команда, как я тренируюсь», — ответил Крал.
Урунов
Хавбек «Спартака»
Покупка: одежда и обувь в ЦУМе
Стоимость: не определена
Футболист из Узбекистана отныне постоянный герой мемов и шуток от фанатов «Спартака». Итак, Урунов 5 августа перешел в московский клуб из «Уфы». Спустя восемь дней он выкладывает в Instagram фото с пакетами Gucci и Louis Vuitton в ЦУМе. Реакция пользователей была неоднозначной, многие посчитали это понтами. Полузащитник вскоре удалил свой пост. Но мы заскринили.
Вендел
Полузащитник «Зенита»
Покупка: золотые iPhone 12 Pro и PlayStation 5
Стоимость: смартфон — от 200 тысяч рублей, PS 5 — неизвестно
Бразилец порадовал себя телефоном и консолью, покрытыми 24-каратным золотом. Аналогичные iPhone имеются у Мбаппе, Де Брейне и других звезд мирового футбола. Остается только догадываться, сколько стоит PS 5 на фото из сториз в Instagram Вендела. Обычные модели оцениваются (по официальным заявлениям компании-производителя) от 38 до 48 тысяч рублей.
Головин
Полузащитник «Монако», бывший игрок ЦСКА
Покупка: инвентарь в Steam
Стоимость: около 2 миллионов рублей
Российский футболист обожает компьютерные игры. Головин в сумме провел в Dota 2 и CS:GO более 5 тысяч часов. В его инвентаре около 3 тысяч предметов. В 2019-м их суммарную стоимость оценили в 2 миллиона рублей.
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