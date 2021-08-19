Урунов возвращается в «Уфу». Деньги на игрока появились с приходом нового спонсора

Мечты руководителей клуба сбываются на деньги «Газпрома» .

Переход узбекского полузащитника Остона Урунова из «Уфы» в «Спартак» и обратно — яркий пример того, как некоторые футбольные деятели в России могут заработать деньги буквально из воздуха. Будучи генеральным директором красно-белых, Шамиль Газизов привез Урунова в Москву, дал ему далеко не рыночную зарплату (700 тысяч евро в год), а после ухода со своего поста и возвращения в «Уфу» забрал игрока с собой обратно. Согласитесь, о развитии карьеры футболиста или об адекватных бизнес-процессах в таком механизме говорить не приходится.

Своей игрой в составе «Спартака» Урунов ничем не запомнился: парень часто травмировался, а когда был здоров, то просто не проходил в состав. Болельщики запомнят не полезные действия футболиста на поле, а фотографии с брендовыми вещами, которые узбекский полузащитник поспешил приобрести сразу после переезда в Москву.

И Урунов, и Газизов за время пребывания в «Спартаке» стали мемами: один из-за нелепых фотографий, второй — из-за еще более нелепых высказываний и интервью. Перчатки, кормушки, крыши: кажется, что сценарий работы Газизова в «Спартаке» состоял из множества несмешных анекдотов с бывшим генеральным директором в главной с приходом в башкирский клуб нового спонсора, которым стал, как утверждает Evrostavka, «Газпром нефтехим Салават».

Можно не верить в совпадения или теории заговоров, но сделка по аренде Остона была согласована аккурат после прихода этой компании, до этого момента уфимцы не могли найти средства на футболиста. Журналисты издания «РБ» сообщают, что новый спонсор вложит в «Уфу» порядка 1 миллиарда рублей. По соглашению со «Спартаком», башкирцы станут полностью выплачивать зарплату Урунову, а значит, 52 миллиона рублей уже потрачено (если Газизов не договорился с Остином на уменьшение оклада). Кроме того, по данным моего коллеги из «СЭ» Севастиана Терлецкого, полный выкуп прав у красно-белых обойдется в 1 миллион евро.

Все обещания Газизова продать Урунова в Европу или Азию за 5-6 миллионов евро оказались пустыми словами. На деле Урунов оказался не нужен никому, кроме самого Газизова и его «Уфы». Руководство «Спартака» выкинуло деньги на ветер, а игрок не играл в футбол практически год. В плюсе от всех этих сделок остался лишь Шамиль Газизов, который, кажется, смог запудрить мозги не только руководителям «Спартака», но и новым спонсорам «Уфы».