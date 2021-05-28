«Локомотив» теряет игроков и не берет никого взамен. Чем занимается Плутник?

Тикнизяна в клубе не будет, Мухина тоже.

Тикнизян остался в ЦСКА

По моей информации, ЦСКА договорился о новом контракте с Тикнизяном. Осенью 2020 года армейцы продлили Наира до лета 2025 года. Новое соглашение предполагает тот же срок, но на улучшенных финансовых условиях.

Об этом мы написали в среду, а в четверг агент Тикнизяна Александр Клюев уже подтвердил все официально Metaratings. Он сказал, что Наир остается в ЦСКА, но были и переговоры о переходе в «Локомотив». «РБ Спорт» писал, что железнодорожники готовы дать за полузащитника/защитника 2 миллиона евро и стороны близки к соглашению.

Тикнизян мог стать частью сделки по переходу полузащитника Максима Мухина в ЦСКА. Это косвенно подтверждал председатель совета директоров «Локо» Александр Плутник на встрече с болельщиками: «Говорю открыто, что мы ведем переговоры с ЦСКА по нескольким футболистам обеим команд».

Переговоры закончились провалом, но, кажется, только для «Локомотива». Николич очень хотел подписать Наира, но и Олич настаивал на сохранении футболиста.

Мухин уже в ЦСКА

Срыв перехода Тикнизяна в «Локомотив» никак не повлияет на трансфер Мухина в ЦСКА. Максима уже можно считать футболистом армейцев. Почему об этом не объявляют официально? Непонятно, но ЦСКА молчит и по подписанию Антона Заболотного. Хотя владелец «Сочи» Борис Ротенберг уже объявил о трансфере. Наверное, о сделках будет объявлено сразу после того, как игроки вернутся из сборной.

«РБ Спорт» писал, что «Локомотив» может добиваться дисквалификации Мухина в случае перехода в ЦСКА. Предполагалось, что контракт клуба с игроком позволяет даже в случае разрыва соглашения и выплаты Михиным компенсации 15 миллионов рублей добиваться дисквалификации на срок от четырех месяцев до двух лет.

Такой рычаг у «Локомотива» реально есть, но, по нашей информации, они им не воспользуются по двум причинам.

Мухин — не единственный футболист «Локо» с мизерной суммой выкупа. Такая же история была у защитника Александра Сильянова. И агент у игрока тот же — Вадим Шпинев. Представитель футболиста договорился с «Локо» о переподписании контракта Сильянова с более адекватной выкупной суммой. При этом существует устное соглашение, что «Локомотив» не будет применять санкций к Мухину.

Кроме того, при переходе в ЦСКА Шпиневу гарантировали, что проблем у Мухина не будет. Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник с 2008 по 2013 год являлся помощником первого заместителя председателя правительства РФ Игоря Шувалова. Профильные СМИ писали об их связи и в тот момент, когда Плутник был главой «ДОМ.РФ» (на этой должности его сменил Виталий Мутко). В марте 2020 года стало известно, что Плутник возглавил компанию «Новые городские проекты» («Прогород»). Учредители компании — две «дочки» госкорпорации «ВЭБ.РФ», «ИнфраВЭБ» и «ВЭБ-Капитал». Шувалов — председатель «ВЭБ.РФ». В апреле 2020-го госкорпорация закрыла сделку по приобретению 77,63% акций АО ПФК ЦСКА в рамках конвертации долга клуба. Будет ли Плутник как-то мешать проекту Шувалова, который находится под покровительством помощника президента РФ Максима Орешкина? Вряд ли.

Вариант с покупкой Тикинизяна изначально смотрелся сомнительно. Когда в последний раз игрок основного состава ЦСКА переходил в «Локомотив»? Можно понять желание Николича, который, видимо, еще не до конца понял специфику рынка. Но почему ему сразу не подсказали Плутник и гендир Леонченко?

Что с составом?

По нашей информации, при переговорах о продлении контракта Николичу обещали удержать лидеров и несколько покупок. Говорили, что под трансферы найдут спонсора. Марко продлил контракт, но пока непонятно, что происходит с формированием состава. Ушли Чорлука, Мухин и Эдер. Вряд ли останутся Коченков и Игнатьев. Удержали пока только Жемалетдинова и договорились по Сильянову. Трансфер Тикнизяна уже сорвался.

Николич просил, чтобы состав был укомплектован к началу первого сбора. Времени на подготовку будет мало (сборники приедут не сразу). Руководство сказало, что он услышан. Но на деле пока не все получается. К Плутнику все больше вопросов. Круто, что он ответил на часть публично на встрече болельщиков и на некоторые — в интервью Черданцеву на «Матч ТВ». Но многие важные темы почему-то были упущены.