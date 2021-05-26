«Есть вопросы по Кокорину? А почему не спрашивают про Жиго, которого я оставил в «Спартаке»?!» Газизов ответил Салиховой

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил на претензии супруги владельца клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой по поводу приобретения нападающего Александра Кокорина.

— Я не хочу ни с кем вступать в полемику и ни с кем дискутировать. Давайте говорить о футболе, а не искать все время чего-то жареного, — сказал Газизов. — Поему я должен что-то объяснять? Сейчас можно говорить все что угодно по поводу Кокорина. Но вы смотрите в турнирную таблицу. Когда я приходил в «Спартак», он был на девятом месте, а когда уходил — первым. Вот и все. Какие вопросы?

— Есть вопросы по Кокорину

— А по Мозесу нет? По Жиго, которого я оставил? Тила отдал в аренду. Здесь вопросов нет почему-то? Повторяю, не хочу вступать в полемику. Так что я не буду отвечать на эти вопросы. Точка.

— Можете в целом сказать, почему у Кокорина не получилось в «Спартаке»?

— Давайте не будем развивать тему. Давайте подождем, как Кокорин сыграет в «Фиорентине» во втором сезоне. Давайте будем заниматься футболом, а не искать жареные вещи...

— Позвольте все-таки один уточняющий вопрос. Процитирую Салихову: «Плюс он (Газизов) рассказывал, что Кокорин подпишет некий документ, согласно которому он обязуется забить десять голов до конца чемпионата, а если этого не случится, то последует вычет из его зарплаты. Но этот документ так никто и не увидел».

— Отвечу так. Документ такой есть. Но он подписан только между мной и Сашей. Зачем это выносить в прессу? Это внутренняя кухня. Я не понимаю!

(Виталий Айрапетов)