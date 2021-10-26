Уберут ли Виторию из «Спартака» после 1:7 от «Зенита»? Кто снял Николича? Куда уйдет Миранчук? Отвечает Нобель Арустамян

Обсудили разгром красно-белых в Питере, поиски спортивного директора для ФКСМ и стратегию «Локомотива».

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Руй и Зарема

— «Спартак» ехал в Питер после побед в Неаполе и Грозном, а также камбэка с «Динамо». До матча с «Зенитом» ты мог представить, что все закончится 1:7?

— Конечно, нет. Понятно, что для «Зенита» и его руководства игра со «Спартаком» — главная в сезоне, настрой особый. Понятно, что забываем про встречи в Туле, Сочи и даже с «Ювентусом» в ЛЧ. Главным было победить москвичей — чем крупнее, тем лучше. Все получилось у хозяев. Другое дело, что от красно-белых ожидал большего. Более уверенного футбола, надежного. А так получилось, что «Спартак» рассыпался после первого гола.

— У тебя есть понимание, какими станут последствия?

— А какими они могут быть? Поймал себя на мысли, что 1:7 сразу вбивается в голову, но я запутался, сколько раз «Спартак» крупно уступал «Зениту» в Петербурге. Случалось и 0:5, и 1:5. Я реально путаюсь! Когда говорим про противостояние, например, «Спартак» — ЦСКА, то сразу вспоминается матч с хет-триком Вагнера в «Лужниках». Это главный разгром, который был. А так, чтобы «Зенит» — «Спартак»...

Это история, которая, к сожалению, с красно-белыми происходит регулярно. Из последствий может быть только увольнение Руя, учитывая, что у него нет особой поддержки. В том смысле, что человека, который приводил его в клуб, там больше нет. В офисе говорят, что его поддерживают, — это нормально, но человек, который выступал в качестве его тыла, Дмитрий Попов, в «Спартаке» уже не работает.

— В этом и был вопрос — ты говоришь про обыденность, но в «Спартаке» так точно не считают.

— Не считают. Но какая может быть реакция? Всех уволить? Ну, может, такое случится. Но убирать главного тренера в цикл, когда идут матчи, нерационально, так как сейчас предстоят игры в РПЛ, Лиге Европы. Может, в паузу на сборные Виторию и рассчитают. Но кого поставить? Опять тренера на время или как?

Из того, что знаю, — «Спартак» продолжает поиски нового спортивного директора. На разных европейских рынках: во Франции, Италии и так далее. В Испании — тоже. Очевидно, что они идут непросто. Если было бы легко, давно уже взяли бы. А увольнять Руя и назначать кого-то, чтобы новый спортдир сказал, что он ему не нужен... Здесь вопрос, с чего «Спартак» начинает. А начинать надо со спортивного. Того, кто станет вести проект. Как я понимаю, все от спорта дистанцировались. Мележиков занимается клубом. Федун — акционер и владелец, он не должен отвечать за комплектование команды. Кто несет ответственность за спортивную часть? Пришел Владимир Кузмичев в молодежный сектор. Это уже логичный шаг, это специалист высокого уровня. Что касается главной команды, то не знаю, кто ею занимается. Например, трансферами, просмотром футболистов, покупками? Наконец, кто будет нанимать тренера? Если это делает, например, Мележиков, то он должен назначить какого-то специалиста и отвечать за это. Поэтому ключевой момент заключается в том, кто будет спортдиром и возьмет на себя спортивную политику. Если будет Зарема...

— Я как раз хотел спросить: тебе не кажется, что следующего тренера назначит именно она?

— Это ее право — заняться «Спартаком». Еще раз: на мой взгляд, главная проблема в том, что не происходит ежедневной и профессиональной работы. Если Зарема готова заниматься и ее это интересует, то пускай. Что в этом плохого? Марина Грановская же занимается в «Челси» — правда, она прошла немного другой путь. Но не суть, есть и другие примеры. Вопрос в другом: кто контролирует процесс, за все отвечает и, соответственно, приводит тренера. А говорить, что надо менять очередного тренера, мне кажется, неправильно.

Цорн и Газизов

— В воскресенье кто-то ждал оперативного решения от Федуна. Условно, в ноябре 2012 года после 1:5 от «Динамо» Карпин объявил об увольнении Эмери.

— Это было решение Карпина, он был генеральным директором и отвечал за спортивный результат перед акционерами. Сейчас в клубе такого человека нет. Мележиков много раз подчеркивал, что он отвечает за клуб в целом. К Карпину, скорее всего, подошли и спросили, готов ли он уволить Эмери и возглавить команду. Карпин сказал, что готов. То есть он и принимал решение, и озвучивал дальнейшие шаги: как клуб будет преодолевать кризис. А сейчас возьмут и уберут Руя — как говорится, а дальше-то что? Бушманова, например, поставить на время — явно не выход. Помнишь, как назначили Гунько и случилась катастрофа? К тому же сейчас не 29-й тур, еще есть задачи какие-то. Уволить Руя и потопить сезон сейчас, на мой взгляд, неправильно. Он же какие-то матчи все равно провел неплохо: в Неаполе победил, игру с «Динамо» спас. То есть что-то положительное в команде все же происходит.

— Я правильно понимаю: если бы ты был Федуном, то ничего бы не сделал после 1:7?

— Ха-ха! Ну, я все же не Федун. Давай так: когда «Спартак» расставался с Поповым, надо было принимать решение по поводу спортивного директора. Еще раз: мне кажется, проблема в том, что нет ответственного за управление спортивным проектом. Все дистанцировались. Условно, Зарема говорит, что не она приводила тренера. Федун — акционер, хотя поддерживает тренера. Мележиков отвечает за клуб. Но кто отвечает за спортивный результат? Попов отвечал, но он ушел. Это хаос, который был и остался в плане спортивного проекта.

— Слушай, в плане спортивного проекта хаос — в той или иной степени — был всегда. Зарема и Федун ведь появились не вчера.

— Конечно, были разные отрезки. И очень разное настроение. Была конструкция при Карпине — хорошая или плохая, но она существовала достаточно долго. Внутри, правда, все шарахалось: Карпин был то тренером, то генеральным. Но он оставался точкой входа в спортивный проект. При Каррере сложилась другая, более сложная конструкция — появились люди вне клуба, которые ему помогали. Это загадка, почему все происходило в таком формате, но был результат. И даже чемпионство!

При Цорне тоже было все понятно. Он нанял своего тренера — Тедеско, пошло управление команды, результат. Потом пришел Газизов: плохо или хорошо, но при нем клуб шел вторым. Когда он уходил, все говорили: наконец-то все закончилось! А получилось, что вышло еще хуже. Теперь «Спартак» в еще большем хаосе. Хотя думали, что уберут Газизова и наступит счастье.

Здесь вопрос стратегии. Берешь директора и доверяешь ему все. А если назначаете Цорна или Газизова и не доверяете им — говорите, что они воруют, ведут себя непрофессионально, — тогда зачем их вообще брали? Вы должны доверять. Если не доверяете — управляйте сами.

— Ты говоришь логичные вещи и озвучиваешь, какой должна быть идеальная ситуация. Давай вернемся в реалии, которые сложились в «Спартаке» прямо сейчас. Твой прогноз: Витория останется?

— Сейчас — это когда? На сегодняшний вечер?

— Ну, хотя бы.

— Думаю, да. Но опять-таки, сейчас клуб пришел к тому, что нужно искать человека (возможно, на Западе, если не доверяют российским специалистам), который будет полностью отвечать за спортивный результат. Он предложит тренера, займется формированием команды, тренерским штабом и так далее. Во всяком случае, я так думаю. Допустим, по приглашению Кузьмичева в молодежный сектор уже понятно, с кого в «Спартаке» в этом вопросе можно спрашивать. Теперь надо понять, с кого спрашивать в главной команде.

Тедеско и Фонсека

— Ты говоришь, что сейчас Витории нет замены. Я вижу два очевидных варианта: Тедеско на время и Фонсека, которого хотела Зарема.

— А зачем Тедеско приходить на полгода?

— Условно, за 5 миллионов евро. Ну, или сколько ему предложат.

— Зачем ему это надо? Если бы он был настолько меркантильный, он остался бы в «Спартаке». Думаю, Доменико сейчас интересен проект, как модно говорить.

— То есть ты не веришь, что он вернется на полгода?

— Нет.

— О'кей, на два года.

— На два — может быть. Но опять-таки мы упираемся в то, что сейчас «Спартак» найдет спортивного директора и он скажет: меня Тедеско не устраивает, хочу привести кого-то еще. И что дальше? О'кей, есть альтернативный вариант: берете Тедеско или Фонсеку и строите проект, где тренер будет главной точкой. Как в английском варианте: менеджер и тренер, который подбирает игроков и формирует команду.

— Думаешь, это реально?

— «Спартак», повторю, активно ищет спортивного директора на рынке. Этим занимаются акционеры клуба. Делаю вывод, что «Спартак» наконец-то идет от печки, от главного. Так как рынок в разгаре, не думаю, что можно выдернуть какого-нибудь директора клуба или скаута. Какое-то движение может быть зимой или в конце сезона. Хотя по Рую вопрос остается открытым, учитывая, что там сложные условия отставки — она может быть разной по сумме и по времени. Поэтому «Спартаку», возможно, придется форсировать события.

Дзюба и Карпин

— Что делаем с «Зенитом»? Вопрос с чемпионством снимается окончательно?

— Нет, конечно. Три очка до второго места.

— Но после такой игры...

— Слушай, «Спартак» — самый принципиальный соперник для «Зенита», который только может быть. Это у них матч сезона. Впереди «Динамо». И для них это матч определяющий. Если смогут зацепить очки в Санкт-Петербурге, то поверят в свои силы и поймут, что способны бороться за титул, а не только за место в тройке. Мы видим, как плохо или хорошо, но прибавляют другие команды: ЦСКА, «Краснодар». К армейцам есть вопросы по игре, но очки набираются. На мой взгляд, вопрос чемпионства не закрыт, он, наоборот, открыт.

— Тебя удивило, что Дзюба не вышел в старте на матч со «Спартаком»?

— Нет. Мне кажется, он сыграл с «Ювентусом» не очень хорошо. Если мы говорим о том, что Семак сейчас управляет командой жесткой рукой и может любого оставить на лавке... То справедливо, если ты неважно сыграл в титульном матче против «Ювентуса», то место в основе в следующем матче не получаешь. Плюс Дзюба, несмотря на все разговоры, сейчас переживает не лучший момент в своей карьере. Евро, история со сборной, перепады. Поэтому я не был удивлен. К тому же в начале сезона он не играл в основе «Зенита».

— Веришь, что Дзюба вернется в сборную при Карпине? (Мы разговаривали с Нобелем до публикации расширенного списка, в котором Артема не оказалось. — Прим. «СЭ».)

— При Карпине? Сейчас?

— Ну, да. У меня ощущение, что для него это закрытый вопрос.

— На ноябрьские матчи? Думаю, нет. Непонятная история, так как Дзюба сам сказал, что он не готов.

— Это он сказал в октябре, а потом объявил, что ставит в истории двоеточие, имея в виду многоточие.

— Он должен сделать объявление завтра, что он набрал форму? Или как? Как на это Карпин должен реагировать? Я не понимаю. Мне реально непонятна позиция, что он в плохой форме. О'кей, объявил об этом публично. Но тогда объяви публично, что ты в хорошей форме. Как это, я не понимаю. Теперь уже точно мяч на стороне Дзюбы, он должен сказать, что набрал форму. А Карпин уже должен решить, нужен ли Дзюба после всего бэкграунда в сборной.

Рангник и Николич

— Давай вернемся к идеальной модели работы клуба, в которой каждый отвечает за свой блок. На прошлой неделе «Локомотив» представил стратегию, где эти вещи были прописаны, — ты веришь, что все сработает?

— На этой же пресс-конференции сказали, что Николича увольнял не Рангник. Но давай с самого начала: проблема «Локомотива» не в том, что против него кто-то настроен. Меня часто обвиняют, что так настроен лично я. Но это идиотизм, потому что я, наоборот, дико интересуюсь этим клубом. «Локомотив» — не закрытое акционерное общество, а большой клуб с болельщиками, который играет в РПЛ. Поэтому надо все объяснять.

Была попытка объяснить на пресс-конференции, на которой мы с тобой присутствовали. Но ответы на многие вопросы лично я не получил. Если бы был честный ответ про Николича в духе: Марко нам просто не подходит, мы ему благодарны за все и берем нового тренера, который нам подходит... Все — это отличный ответ! Он был бы максимально логичен.

То же самое касается трансферной кампании. Это же дико интересно, хочется узнать больше деталей и моментов. В «Локомотиве» главным вопросом остается коммуникация внутри клуба с болельщиками и аудиторией. Как только «Локо» попал в сложное положение, когда вопросы об увольнении Николича задавал не только я, но и коллеги через разные источники, клуб вдруг резко активизировался: за три дня организовал пресс-конференцию, на следующий день провел встречу с болельщиками, а потом привел на стадион Палыча: «Посмотрите, Семин с нами». Отличные медиатехнологии, но зачем до этого было доводить?

— Кто уволил Николича?

— Николича уволил Рангник, это очевидно его решение. Кто Марко об этом объявил — наверное, Плутник. Я знаю от своих источников (и в итальянской прессе об этом тоже писали), что когда Рангник вел переговоры с «Миланом», то у него были очень жесткие требования. Он хотел управлять всем: кадровой политикой клуба, тренерскими отставками и так далее.

Не думаю, что в «Локомотиве» другая ситуация. Так и должно быть. Никто не против, что Рангник приехал и диктует свои правила. Для этого его и взяли на работу. Просто хочется, чтобы это было понятно. А сейчас Рангник говорит какими-то полунамеками. Если Рангник отвечает за спортивный блок, так давайте с него и спрашивать. Это адекватная история. Мы же должны лучше понимать логику решений, получать ответы на вопросы. А они есть, их много. «Локомотив» выбрал неожиданную стратегию для России. Дай бог, чтобы клуб переломил тенденции и продавал Бека-Бека за 15 миллионов евро в Европу. Или Аджорина за 30 — это будет супер.

— Ты понимаешь, почему Рангник отводит от себя ответственность за увольнение Николича?

— Я не понимаю. И я очень удивлен. Был уверен, он скажет: это его решение, сам выбрал Гисдоля, едем дальше. Намеки на то, что решение не его, мне непонятны.

— Как тебе Гисдоль?

— Что-то в нем есть: своя философия, прессинг и так далее. Поглядим. Еще раз: сейчас нет возмущения, есть интерес. Но он перерождается в возмущение, когда все перерастает в закрытую для «Локомотива» историю без ответов на вопросы.

Миранчук и «Милан»

— Финальное: ты же читал заявление агента Миранчука о том, что зимой они будут работать над арендой в другой итальянский клуб?

— В конце августа у Миранчука было предложение от «Милана». У Лехи хорошая репутация в Италии. Мне понравился посыл Вадима Шпинева о том, что они рассматривают европейскую карьеру. Это важно. О'кей, в «Аталанте» не получается — ничего страшного, это сложный клуб!

Но точно есть интерес в Европе — я знаю, что Леха комфортно себя чувствует в Италии, поэтому будет интересно, если он выберет какую-нибудь другую итальянскую команду. На уровне «Милана», которая борется за Лигу чемпионов, или на уровень ниже. «Сампдорию», например. В любом случае европейская страница у Миранчука еще не написана. Он еще должен там поиграть.

— Ты не узнавал, какой клуб это может быть?

— Еще не узнавал — не успел. Но обещаю выяснить.