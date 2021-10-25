Первая победа Гисдоля в «Локомотиве»: «Сочи» обыгран даже без Смолова

2:1 в Черкизове.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Сочи» — 2:1 (1:0)

Голы: Юрганов, 41 — в свои ворота (1:0). Едвай, 49 (2:0). Жоаузинью, 90+4 (2:1).

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Рыбус, Едвай (Куликов, 66), Пабло, Баринов, Жемалетдинов (Бабкин, 79), Рыбчинский (Анджорин, 79), Тикнизян (Сильянов, 55), Марадишвили, Бека Бека, Керк (Лисакович, 79).

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Цаллагов, Заика (Маргасов, 46), Юрганов, Прохин (Ангбан, 81), Родригау, Юсупов (Барсов, 87), Бурмистров (Жоаузинью, 57), Нобоа, Кассьерра.

Предупреждения: Рыбус, 24. Нобоа, 30. Прохин, 50. Бека Бека, 56. Терехов, 69. Пабло, 90+2.

Судьи: Безбородов. Милюченко (оба — Санкт-Петербург), Лунев (Новосибирск).

ВАР: Турбин (Дмитров). Богданов (Верея).

25 октября. Москва. Стадион «РЖД Арена».

Новый тренер «Локомотива» Гисдоль попал с корабля на бал. Не успел прилететь — уже матч в Казани (вырвали ничью на последних секундах), потом с «Галатасараем» (0:1 на усталости и без замен), а в понедельник сошлись с «Сочи» — второй командой РПЛ по итогам предыдущих туров.

Южане играют, наверное, в самый умный футбол в лиге. Коллектив отлаженный, каждый знает свой маневр, а дирижирует ансамблем профессор Нобоа.

Гисдоль же затеял перестройку на полном ходу. «Локомотив» с первого матча под началом немца перешел от оборонительной модели Николича к агрессивному футболу с высокой линией защиты. Судя по всему, в клубе хотят видеть примерно ту игру, которую показывает «Динамо».

В Германии у Гисдоля все заканчивалось неизменно плохо, но начиналось-то всегда прекрасно — он вытаскивал из трясины безнадежных клиентов, попутно устанавливая рекорды.

В «Локо» кому-то показалось, что блицкрига не получится, но уже в третьем матче все стало выглядеть куда оптимистичнее. Солидный «Сочи» был переигран весьма уверенно. Нет, команду Федотова не разрывали, но уже с самого начала пошло: то Керк почти выскочит один на один, то Рыбчинский опасно прострелит.

Натиск в итоге принес плоды. Сначала Марадишвили навесом вынудил срезать мяч в ворота защитника «Сочи» Юрганова.

Не дотянись он, мяч бы внес в сетку Едвай. Что хорват все же сделал во втором тайме после углового — 2:0.

Только после этого у «Сочи» стали возникать моменты, южане вполне могли забить. Но и у «Локо» дела в атаке шли не хуже. И Анджорин в перекладину зарядил от души, и Рыбчинский чуть не дотянулся до прострела, и Керк убегал один на один.

Жоаозиньо, правда, один гол все же отыграл шикарным исполнением штрафного. Но лишь за минуту до истечения добавленного времени.

Победа «Локо» абсолютно заслуженная и справедливая. Над серьезным соперником. В отсутствие из-за травмы лучшего бомбардира команды Смолова.

Рангник с Гисдолем могут потирать руки — их атакующий стиль начинает давать плоды.