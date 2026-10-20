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Леонид Слуцкий раскритиковал Александра Мостового: что ответил тренеру экс-футболист сборной России — причины конфликта

«При встрече я ему шлепну». Слуцкий наехал на Бубнова и Мостового — и получил жесткий ответ от Царя

Егор Сергеев
корреспондент
Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
«Это Шрек, который за счет футбола прославился».

В российском футболе произошла очередная публичная словесная перепалка. Экс-тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий раскритиковал бывших игроков «Спартака» Александра Бубнова и Александра Мостового и получил хлесткий ответ.

Что произошло

Все началось с выпуска YouTube-шоу FONtour, где у Слуцкого спросили о его отношении к Мостовому и Бубнову.

«К Мостовому я не лучшие испытываю чувства. И к Бубнову. Но я не могу сказать... На них нельзя обидеться всерьез. Они настолько фрики, да, настолько они для меня комичные персонажи, что... Если увидимся с ними на футболе, я просто мимо пройду? Скорее всего, да. Да и они мимо пройдут», — ответил специалист.

Затем Леонид Викторович конкретизировал свое мнение о Мостовом.

«Он же все: нефутбольный человек, нефутбольный. Я разочек сказал, что человек уже 20 с лишним лет ничего не делает и только эксплуатирует свое имя в футболе. Вышло целое поколение людей, которые даже не видели, как Мостовой играет в футбол. Плюс это ужасно, когда человек считает, что он в чем-то сильный, а даже ни разу это не попробовал», — добавил Слуцкий.

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Ответ пришел быстро.

«Слуцкий — это Шрек, который за счет футбола прославился. Здесь большого ума не надо: он за счет футбола и футбольных людей сделал жизнь. Отовсюду повыгоняли. Еще копнем на этого клоуна. Многие еще раскроют карты про него. Жестко? Ну, если он позволяет себе такие вещи говорить про меня... Кто он вообще такой в футболе? Никто. Я так же буду отвечать людям, которые за счет футбола себе жизнь устроили. За счет того, что мы футболу жизнь отдавали. Вы посмеетесь над ним, дав ему мяч. Посмотрите, умеет ли он хотя бы жонглировать этим мячом. Это бесстыдство! И будем всегда защищать футбольных людей от нефутбольных», — высказался Александр Владимирович в интервью «Евро-футбол.ру».

Затем бывший футболист сборной России и «Сельты» проехался по второму участнику видео — досталось агенту Тимуру Гурцкая.

«А где он это сказал? Гурцкая — это типа агент. Все мы их знаем, все мы их видели, когда мы играли, — они все были «прилипалы». В футболе много бессовестных людей», — отметил он.

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Позднее Мостовой решил дополнить свое заявление. Получилось даже ярче!

«Кто такой Слуцкий? Скажите, где он играл, сколько голов забил? Этот человек случайно попал в футбол и за счет футбола и футбольных людей устроил себе жизнь. И этим дурит народ в нашей стране. Все, кто играл в футбол и отдавал ему жизнь, знают, кто такой Слуцкий. Поэтому что тут говорить? А то, что он еще и высказывается... При встрече где-нибудь я ему шлепну.

Ребята, ну это уже доходит до смешного! В нашей стране такое происходит. Будь это в Европе, там давно бы уже кто-нибудь поставил его на место. А у нас видишь как. Слуцкого отовсюду выгоняют, а он продолжает высказываться. Говорю же, за счет футбола и футбольных людей он устроил себе жизнь. И продолжает дурить людей. Еще кто-то его слушает, еще зовут, еще спрашивают. Это вообще ужас! Дайте ему мяч, поставьте десятерых детей — и посмотрим, сможет ли он хотя бы остановить мяч. Представляете, до какого маразма доходит? Еще и в мой адрес какой-то Шрек что-то говорит. А чем я отличаюсь от таких, как Слуцкий? Тем, что я никогда ни под кого не лезу и никого не подсиживаю, как они делали всю жизнь. Мы не зря играли в футбол, нас уважают и знают во всей Европе. Вот этим мы и отличаемся. Таких людей надо уважать и ценить. А этот персонаж дурил и продолжает дурить. Хотя сейчас, наверное, его уже раскусили и вряд ли это будет продолжаться. Что ж он рот-то открывает? Какой, блин, Слуцкий? Он мяч только видел в лучшем случае или вообще, кроме пирожков, ничего не видел. Хорошо, что их немного и что в нашем футболе их становится меньше», — цитирует Мостового «Советский спорт».

Александр Мостовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Давно в ссоре

Конфликт Слуцкого с Бубновым начался очень давно. Сам Леонид Викторович вспоминал об этом в том же выпуске FONtour.

«Бубнова я когда-то раскритиковал еще в программе Ильи Казакова на «России 2». Он спросил: «Как вы относитесь к аналитике Александра Викторовича?» Я сказал, что можно ответить только одной фразой из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»: «Когда вы говорите, у меня такое ощущение, что вы бредите». И Бубнов на следующий день ворвался к Казакову с какими-то тетрадями», — подчеркнул экс-тренер ЦСКА.

За долгие годы отношения между ними теплее не стали. Например, Александр Викторович подкалывал Слуцкого после увольнения из «Шанхая».

«Он сказал, что еще не видел такого количества китайцев, чтобы они после его увольнения так плакали. Я думаю, они плакали от радости, потому что его там не стало. Собрался в японскую лигу, но пешком. Он что, забыл, что это островное государство?» — говорил Бубнов в эфире «Коммент.ФМ».

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С Мостовым Слуцкий тоже конфликтует больше десяти лет. Александра Владимировича даже не впечатлило чемпионство ЦСКА в 2013-м.

«Выиграл — и выиграл. Я многих знаю специалистов, завоевавших золото, а потом-то что? Конечно, тренера все поздравляют вместе с командой, но если детально посмотреть, то Слуцкий делал то, что и должен был», — говорил он «Советскому спорту».

Кажется, перепалка между этой троицей никогда не завершится. А аргументы у сторон не меняются: Мостовой и Бубнов не считают Слуцкого топ-тренером, а тот не желает слушать их мнение.

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Александр Бубнов
Александр Мостовой
Леонид Слуцкий
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