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Судейство

Бригада Карасева отработала на «отлично». А как вам судейство золотого матча «Зенит» — «Локо»?

Александр Бобров
Александр Бобров
Шеф-редактор
2 мая 2021, 21:45
2 мая. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив» — 6:1. Сергей Карасев (справа). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II «Зенит» — «Локомотив». «Зенит» — «Локомотив». «Зенит» — «Локомотив». «Зенит» — «Локомотив». «Зенит» — «Локомотив».
2 мая. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив» — 6:1. Сергей Карасев (справа). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Во всех ключевых эпизодах игры 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Локомотив» (6:1) арбитры приняли правильные решения. Вспоминаем, как это было
Зенит — Локомотив

19-я минута. Гол Дзюбы

Арбитр Сергей Карасев принял верное решение, засчитав взятие ворот гостей. Железнодорожники оспаривали это, считая, что в ходе голевой атаки Артем Дзюба нарушил правила в борьбе с Мачеем Рыбусом. На самом деле зенитовец не фолил: его соперник потерял мяч, сделав неточную передачу, а затем произошло игровое столкновение. Это хорошо видел судья.

«Зенит» — «Локомотив».
«Зенит» — «Локомотив».

Видеоассистенты Евгений Турбин и Алексей Лунев провели проверку и не стали вмешиваться в действия Карасева.

30-я минута. Дзюба и рука Рыбуса

Арбитр поступил правильно, не назначив 11-метровый удар в ворота гостей. В штрафной площади железнодорожников после удара Дзюбы действительно произошел контакт мяча с левой рукой Рыбуса.

«Зенит» — «Локомотив».
«Зенит» — «Локомотив».

Но она находилась в естественном положении, площадь тела не увеличивала — в такой ситуации оснований для назначения пенальти нет.

45+1-я минута. Фол Пабло

В конце первого тайма Карасев принял верное решение, назначив пенальти в ворота гостей. Защитник железнодорожников Пабло в площади ворот сыграл грубо против Дзюбы, врезавшись в него ногами, и был заслуженно наказан 11-метровым ударом.

«Зенит» — «Локомотив».
«Зенит» — «Локомотив».

Кроме того, судья вынес нарушителю предупреждение. Возник вопрос: следовало ли применить более строгую санкцию — удаление? Качество повторов не позволяет дать ответ.

56-я. Гол «Локо»

Судья правильно засчитал взятие ворот «Зенита». Франсуа Камано оттер Ярослава Ракицкого, выиграв единоборство и завладев мячом. А затем отправил мяч в сетку, забив единственный гол «Локомотива». Карасев почти сразу указал на центр поля.

Чемпионат России и Евро-2020

Работой в Санкт-Петербурге арбитр из Москвы произвел приятное впечатление. В этом году он отличался таким судейством главным образом в международных матчах, а вот в премьер-лиге расслаблялся. В воскресенье же Карасев судил без серьезных ошибок.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры