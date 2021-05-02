Бригада Карасева отработала на «отлично». А как вам судейство золотого матча «Зенит» — «Локо»?
19-я минута. Гол Дзюбы
Арбитр Сергей Карасев принял верное решение, засчитав взятие ворот гостей. Железнодорожники оспаривали это, считая, что в ходе голевой атаки Артем Дзюба нарушил правила в борьбе с Мачеем Рыбусом. На самом деле зенитовец не фолил: его соперник потерял мяч, сделав неточную передачу, а затем произошло игровое столкновение. Это хорошо видел судья.
Видеоассистенты Евгений Турбин и Алексей Лунев провели проверку и не стали вмешиваться в действия Карасева.
30-я минута. Дзюба и рука Рыбуса
Арбитр поступил правильно, не назначив 11-метровый удар в ворота гостей. В штрафной площади железнодорожников после удара Дзюбы действительно произошел контакт мяча с левой рукой Рыбуса.
Но она находилась в естественном положении, площадь тела не увеличивала — в такой ситуации оснований для назначения пенальти нет.
45+1-я минута. Фол Пабло
В конце первого тайма Карасев принял верное решение, назначив пенальти в ворота гостей. Защитник железнодорожников Пабло в площади ворот сыграл грубо против Дзюбы, врезавшись в него ногами, и был заслуженно наказан 11-метровым ударом.
Кроме того, судья вынес нарушителю предупреждение. Возник вопрос: следовало ли применить более строгую санкцию — удаление? Качество повторов не позволяет дать ответ.
56-я. Гол «Локо»
Судья правильно засчитал взятие ворот «Зенита». Франсуа Камано оттер Ярослава Ракицкого, выиграв единоборство и завладев мячом. А затем отправил мяч в сетку, забив единственный гол «Локомотива». Карасев почти сразу указал на центр поля.
Чемпионат России и Евро-2020
Работой в Санкт-Петербурге арбитр из Москвы произвел приятное впечатление. В этом году он отличался таким судейством главным образом в международных матчах, а вот в премьер-лиге расслаблялся. В воскресенье же Карасев судил без серьезных ошибок.
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