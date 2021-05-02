Во всех ключевых эпизодах игры 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Локомотив» (6:1) арбитры приняли правильные решения. Вспоминаем, как это был о

19-я минута. Гол Дзюбы

Арбитр Сергей Карасев принял верное решение, засчитав взятие ворот гостей. Железнодорожники оспаривали это, считая, что в ходе голевой атаки Артем Дзюба нарушил правила в борьбе с Мачеем Рыбусом. На самом деле зенитовец не фолил: его соперник потерял мяч, сделав неточную передачу, а затем произошло игровое столкновение. Это хорошо видел судья.

«Зенит» — «Локомотив».

Видеоассистенты Евгений Турбин и Алексей Лунев провели проверку и не стали вмешиваться в действия Карасева.

30-я минута. Дзюба и рука Рыбуса

Арбитр поступил правильно, не назначив 11-метровый удар в ворота гостей. В штрафной площади железнодорожников после удара Дзюбы действительно произошел контакт мяча с левой рукой Рыбуса.

«Зенит» — «Локомотив».

Но она находилась в естественном положении, площадь тела не увеличивала — в такой ситуации оснований для назначения пенальти нет.

45+1-я минута. Фол Пабло

В конце первого тайма Карасев принял верное решение, назначив пенальти в ворота гостей. Защитник железнодорожников Пабло в площади ворот сыграл грубо против Дзюбы, врезавшись в него ногами, и был заслуженно наказан 11-метровым ударом.

«Зенит» — «Локомотив».

Кроме того, судья вынес нарушителю предупреждение. Возник вопрос: следовало ли применить более строгую санкцию — удаление? Качество повторов не позволяет дать ответ.

56-я. Гол «Локо»

Судья правильно засчитал взятие ворот «Зенита». Франсуа Камано оттер Ярослава Ракицкого, выиграв единоборство и завладев мячом. А затем отправил мяч в сетку, забив единственный гол «Локомотива». Карасев почти сразу указал на центр поля.

Чемпионат России и Евро-2020

Работой в Санкт-Петербурге арбитр из Москвы произвел приятное впечатление. В этом году он отличался таким судейством главным образом в международных матчах, а вот в премьер-лиге расслаблялся. В воскресенье же Карасев судил без серьезных ошибок.