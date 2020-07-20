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Как будут работать ВАР в 30-м туре РПЛ? Семь матчей пройдут одновременно

16:57

Заключительный, 30-й тур, Тинькофф-чемпионата России станет особенным с точки зрения работы видеоарбитров. Только четыре бригады ВАР разместятся в комнатах московского ВАР-центра.

Еще для двух дуэтов видеоассистентов задействуют специальные микроавтобусы Hawk Eye, оснащенные всем необходимым оборудованием. А видеоарбитры Казарцев и Богач во время матча «Краснодар» — «Ахмат» воспользуются специальной ВАР-комнатой на стадионе «быков», где российские судьи раньше проходили обучение и тесты. (Александр Бобров)

Все игры 30-го тура состоятся 22 июля, начало — в 19.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 30-й тур. Все матчи




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