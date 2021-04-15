Стало известно, почему УЕФА отстранил судью Лапочкина от футбольной деятельности

Как сообщил «СЭ» источник в РФС, арбитр российской премьер-лиги Сергей Лапочкин на время отстранен от работы — до завершения специальной проверки.

Связано это с тем, что в 2018 году он не сообщил сотрудникам УЕФА о том, что на него выходили люди, которые просили обеспечить результат матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 «Вентспилс» — «Бордо» (0:1). Игра состоялась 26 июля 2018-го.

Его нарушение заключается именно в том, что он не уведомил соответствующие футбольные власти о случившемся.

(Александр Бобров)

УЕФА отстранил арбитра Лапочкина на 90 дней от футбольной деятельности