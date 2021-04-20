Летом из списка судей РПЛ уберут не только Вилкова

Председатель судейского комитета РФС и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Ашот Хачатурянц в интервью «СЭ» сообщил, что летом в судейском корпусе могут произойти изменения. Помимо Михаила Вилкова из списка арбитров уберут еще одного или нескольких рефери.

— Вилкова уже в апреле исключат из списка судей РПЛ?

— Нет, он просто перестанет получать назначения. А перед стартом сезона-2021/22 я поставлю вопрос перед судейским комитетом о том, чтобы не вводить его в новый список арбитров. Ни в РПЛ, ни в ФНЛ, ни в ПФЛ.

— Сейчас из-за травмы не может судить Алексей Матюнин. Из-за нарушения дисциплинарного регламента УЕФА отстранен до середины июня Сергей Лапочкин. Несколько туров не будет работать Кирилл Левников. Хватит судей?

— Пока да. Но мы идем на пределе своих возможностей. Понимаете, мы готовы пойти на такие шаги, несмотря на дефицит арбитров. Это принципиальная позиция. Надеюсь, в июне трое судей получат лицензии ВАР и смогут судить игры чемпионата России. Тогда мы справимся с дефицитом. Также хочу сказать, что по окончании сезона возможны дальнейшие изменения, касающиеся судейского корпуса.

— Вы имеете в виду исключение из списка еще каких-то арбитров помимо Вилкова?

— Да.

— Много?

— Не готов говорить сейчас о количестве. Решение примем по итогам анализа всего сезона.

(Александр Бобров)