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Trialeti Trophy 2026: Аделия Петросян заняла второе, а Анна Фролова третье место на турнире в Грузии 3 октября

Петросян заняла второе место на турнире в Грузии, Фролова — третья

Сергей Филин
Аделия Петросян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла второе место на «челленджере» в Грузии.

По итогам короткой и произвольной программ она набрала 204,16 балла.

Первое место завоевала Нина Петрыкина из Эстонии. Она набрала 205,94 балла.

Анна Фролова получила от судей 203,21 балла и заняла третье место.

Турнир Trialeti Trophy прошел в Батуми (Грузия) с 1 по 3 октября 2026 года. Россияне принимали участие в соревновании в нейтральном статусе.

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Аделия Петросян
Анна Фролова
Фигурное катание
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