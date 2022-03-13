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13 марта, 23:50

«Я очень зол и недоволен судейством!» Огненный Каттани — после поражения от «Краснодара»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани остался недоволен судейством в матче с «Краснодаром»
Севастиан Терлецкий
,  
Антон Иванов
,  
Екатерина Звенигородская
Лука Каттани.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Эмоциональное интервью спортивного директора «Спартака».
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
13 мар, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:2
Краснодар
Голы
Сперцян, 5 (0:1), Промес, 38 (1:1), Сперцян, 86 (1:2)
Спартак
Селихов Кофрие (Зобнин, 90) Жиго Айртон Джикия Мозес (Хлусевич, 64) Бакаев (Ларссон, 75) Мартинс Умяров (Соболев, 90) Николсон Промес
Краснодар
Сафонов Сорокин Мартынович Чернов Манелов (Газинский, 73) Петров Ионов (Якимов, 90+6) Черников Сперцян Кривцов Ильин (Попов, 90+1)
Предупреждения
Умяров 43’, Николсон 44’  -  Черников 31’
Судьи
Кукуляк (Калуга) Большаков (Санкт-Петербург) Иванов (Кострома)
ВАР
Москалев (Воронеж) Данченко (Уфа)

— Поздравляю «Краснодар», они сегодня большие молодцы, — начал спортивный директор «Спартака» Лука Каттани. — Могу отметить и нашу работу. Но я недоволен работой ВАР. Я не согласен с назначением штрафного, с которого нам забили. В конце игры пенальти тоже не было, на мой взгляд. Мартинс Перейра был первым на мяче. Может, там был пенальти, может — штрафной. Но я не понимаю, почему эпизоды, которые не в нашу пользу, просматривались мельком, а что касается «Спартака», то был очень глубокий анализ. Руку Николсона проверяли, но сегодня нам не повезло с этим моментом.

— К «Спартаку» относятся предвзято?

— Нет, я так не считаю, но я очень зол и недоволен судейством сегодня.

13&nbsp;марта. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. Евгений Кукуляк. «Спартак» снова недоволен судейством. Что произошло в Тушине?

— Какая ситуация в «Спартаке» с легионерами?

— У нас все хорошо, футболисты играют. Сейчас в раздевалке я не увидел игроков, которые сидят на чемоданах. Я увидел ребят, которые очень злы, потому что проиграли сегодня.

— Вы не считаете, что «Краснодар», из которого уехали девять легионеров, нужно обыгрывать, несмотря на судейство?

— Я с вами полностью согласен. Считаю, что сегодня «Спартак» играл гораздо лучше, мы доминировали на протяжении всего матча. «Спартак» забил три мяча и попал в штангу. Результатом мы совершенно недовольны. Нам однозначно нужно прибавлять. Мы должны быть сильнее этих странностей ВАР.

Паоло Ваноли. «Мы еще не команда». Ваноли — о судействе и причинах поражения «Спартака» от «Краснодара»

— Спортивный директор «Хельсинборга» Гранквист сказал, что он контактировал с Ларссоном. Считаете ли вы, что такие заявления непозволительны?

— Это нормально в футболе. Я не переживаю из-за этого. Ты находишь игроков, теряешь их. Думаю, «Хельсинборг» тоже когда-то потеряет игрока.

— Вы сами готовы остаться в «Спартаке»? Если да, то в чем ваша мотивация, когда у команды нет еврокубков?

— Я здесь не из-за еврокубков. Я нахожусь в клубе и выполняю свои обязательства, о которых мы договорились с владельцем клуба. Акционер мне доверяет и доверяет моей работе, я в этом смысле счастливый человек. У меня есть контракт, я его уважаю. Понимаю, что ситуация сложная, но говорить в сослагательном наклонении я не буду. Мы говорим сейчас о работе, мы должны быть сильнее обстоятельств и этих странностей с ВАР, о которых я сказал вначале.

13&nbsp;марта. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. Георгий Джикия выводит свою команду на&nbsp;матч с &laquo;быками&raquo;. «Судейство сегодня ужасное, были какие-то двойные стандарты!» Мощный спич Джикии после матча с «Краснодаром»

— Вы же понимаете, что ваша философия не может не измениться, исходя из того, что легионеров сюда будет гораздо сложнее привозить при любом раскладе?

— Легионеры или российские игроки... Самое важное — это «Спартак» (показывает на логотип. — Прим. «СЭ»). Не переживайте, даже без легионеров вы увидите сильную команду.

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РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
5
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 0 : 0
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Кр. Советов – Зенит
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