Эмоциональное интервью спортивного директора «Спартака».

— Поздравляю «Краснодар», они сегодня большие молодцы, — начал спортивный директор «Спартака» Лука Каттани. — Могу отметить и нашу работу. Но я недоволен работой ВАР. Я не согласен с назначением штрафного, с которого нам забили. В конце игры пенальти тоже не было, на мой взгляд. Мартинс Перейра был первым на мяче. Может, там был пенальти, может — штрафной. Но я не понимаю, почему эпизоды, которые не в нашу пользу, просматривались мельком, а что касается «Спартака», то был очень глубокий анализ. Руку Николсона проверяли, но сегодня нам не повезло с этим моментом.

— К «Спартаку» относятся предвзято?

— Нет, я так не считаю, но я очень зол и недоволен судейством сегодня.

— Какая ситуация в «Спартаке» с легионерами?

— У нас все хорошо, футболисты играют. Сейчас в раздевалке я не увидел игроков, которые сидят на чемоданах. Я увидел ребят, которые очень злы, потому что проиграли сегодня.

— Вы не считаете, что «Краснодар», из которого уехали девять легионеров, нужно обыгрывать, несмотря на судейство?

— Я с вами полностью согласен. Считаю, что сегодня «Спартак» играл гораздо лучше, мы доминировали на протяжении всего матча. «Спартак» забил три мяча и попал в штангу. Результатом мы совершенно недовольны. Нам однозначно нужно прибавлять. Мы должны быть сильнее этих странностей ВАР.

— Спортивный директор «Хельсинборга» Гранквист сказал, что он контактировал с Ларссоном. Считаете ли вы, что такие заявления непозволительны?

— Это нормально в футболе. Я не переживаю из-за этого. Ты находишь игроков, теряешь их. Думаю, «Хельсинборг» тоже когда-то потеряет игрока.

— Вы сами готовы остаться в «Спартаке»? Если да, то в чем ваша мотивация, когда у команды нет еврокубков?

— Я здесь не из-за еврокубков. Я нахожусь в клубе и выполняю свои обязательства, о которых мы договорились с владельцем клуба. Акционер мне доверяет и доверяет моей работе, я в этом смысле счастливый человек. У меня есть контракт, я его уважаю. Понимаю, что ситуация сложная, но говорить в сослагательном наклонении я не буду. Мы говорим сейчас о работе, мы должны быть сильнее обстоятельств и этих странностей с ВАР, о которых я сказал вначале.

— Вы же понимаете, что ваша философия не может не измениться, исходя из того, что легионеров сюда будет гораздо сложнее привозить при любом раскладе?