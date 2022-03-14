Экс-тренер ЦСКА, «Торпедо», «Крыльев» и «Урала» Александр Тарханов — о главных событиях тура.

«Краснодар»

— Главная неожиданность тура?

— Победа «Краснодара». Посмотрев его матч со «Спартаком», понял, что встречались две разные команды. У одной есть системная игра, у другой — нет. Отсюда и результат.

— Удивлены, что «Краснодар» без легионеров лоск не растерял?

— Ничуть. Я же знаю, как у Сергея Галицкого работает академия. Насколько здорово смотрится молодежь во второй команде. Да, весной иностранцы разъехались, но «Краснодар» продолжает стабильно набирать очки. А почему? Потому что есть фирменный стиль. На это заточена вся клубная вертикаль. Конечно, ребятам пока не хватает мастерства и хладнокровия в завершающей стадии, но в остальном-то всё на уровне! В матче со «Спартаком» они хорошо контролировали мяч, проводили быстрые атаки. У «Краснодара» есть игра!

— А у «Спартака»?

— Хаос! Очень много суеты, низкое качество взаимодействий. Командная игра абсолютно не выстроена! Хотя если отталкиваться от индивидуального мастерства, «Спартак» и «Краснодар» сегодня несопоставимы. У одних на поле выходят опытнейшие футболисты во главе с Промесом и Мозесом, у других — пацаны.

— Вы поняли, за что в ворота Селихова назначили пенальти?

— Мартинс Перейра задел Сперцяна, который на скорости врывался в штрафную. Касание было, это точно. Ну и раз видеоассистенты не стали вмешиваться, значит, рассудили, что у Кукуляка есть основания для 11-метрового.

— В первом голе виноват Селихов? Или те, кто был в «стенке»?

— Вратарь тут ни при чем. Грубейшую ошибку допустили полевые игроки. Вот зачем в момент удара они подпрыгнули? Делать это можно в одном случае — когда кто-то из партнеров прилег за «стенкой», чтобы обезопасить ближний угол. Если же при штрафном вы решили таким образом не подстраховываться, стойте на месте, не дергайтесь. Эпизод лишний раз показал, что командные взаимодействия в «Спартаке» на очень низком уровне.

«Спартак»

— «Спартак» Ваноли вам уже понятен?

— Нет. Мы помним спартаковский футбол времен Симоняна, Бескова, Романцева. Там игроки четко знали, что нужно делать на поле, все было отработано до мелочей. Сейчас такого даже близко нет. Никакого взаимопонимания, каждый сам по себе. Моменты у ворот соперника если и проклевываются, то исключительно за счет индивидуальных действий, а не наигранных комбинаций. Поэтому насыщенную оборону вскрывают с огромным трудом, в позиционной атаке мало что получается.

— Печальная картина.

— Особенно на фоне «Краснодара». Вот там сразу видно, что игроки хотят. Они не только спокойно контролируют мяч, но и грамотно перемещаются по полю, открываются в свободные зоны. А в «Спартаке» Айртон хватает мяч на бровке и не знает, что с ним дальше делать. Просто тащит до углового флажка. Бакаев тоже частенько заигрывается.

— Кстати, о Бакаеве. Нужен он «Спартаку»?

— Однозначно! А уж в нынешних реалиях, когда из России разбегаются легионеры, — тем более. Но Бакаева надо правильно использовать.

— Как?

— Тренер должен объяснить, что нельзя все время тянуть одеяло на себя. Допустим, в «Баварии» индивидуально сильных исполнителей тоже достаточно. Но они понимают, когда можно взять игру на себя, пойти в обводку, а когда лучше отдать пас. Бакаев же на поле далеко не всегда принимает верные решения.

— А как вам Николсон?

— Физические данные неплохие. Но в игру не вписан. Вот у ЦСКА такой проблемы нет. Новички с первых же матчей оставляют очень приятное впечатление — и пожалуйста, есть результат. Четыре победы подряд. А в «Спартаке» притирка затянулась.

— Проиграв ЦСКА, Ваноли усадил на скамейку Зобнина. Сюрприз?

— Еще какой! На мой взгляд, Зобнин сильнее всех в опорной зоне. Умярова, Мартинса, Литвинова... Роман — это движок. Цепкий, быстрый и надежный.

— На днях услышал от Рината Билялетдинова: «Роман за последнее время явно сдал. Вспоминаю его игру за сборную на ЧМ-2018 — это был высочайший уровень! Но тот Зобнин и нынешний — две большие разницы».

— Я вам так скажу. Футболист прогрессирует, когда в клубе есть системная работа. Если ее нет, сразу возникают проблемы. Даже у великих. Посмотрите на Месси.

— Что с ним?

— Да он в Париже совершенно не похож на себя! Потерялся! Потому что игра «ПСЖ» строится на индивидуальных качествах звезд. И сразу стало ясно, что Лео при всей гениальности — системный футболист. Заточенный именно под модель «Барселоны». Вот Криштиану Роналду может играть где угодно. Он — бомбардир. Месси в этом смысле сложнее.

«Зенит»

— Что помешало «Зениту» увезти из Самары три очка?

— А «Крылья» ему ни в чем не уступили. Ничья — закономерный результат. Даже Сергей Семак это признал. Вообще игра смотрелась. Много ударов, хорошее движение, быстрый возврат в оборону. Обе команды играющие, с ними не заскучаешь.

— Главный козырь «Крыльев»?

— Сыгранность. Пацаны еще в «Чертаново» вместе выходили на поле, так что понимают друг друга с полувзгляда. Это чувствуется. Да, зимой из Самары ушли лидеры, в том числе Сергеев, но «Крылья» не рухнули. Надо отдать должное Игорю Осинькину. Он из тех тренеров, которые могут поставить команде игру.

— О чем вы думаете, глядя на Юри Алберто, за которого «Зенит» заплатил зимой более 20 миллионов евро?

— Пока не очень понятно, почему за него выложили такие деньги. Ничего сверхъестественного в игре бразильского форварда я не увидел. То ли дело Клаудиньо, Малком, Вендел. Вот они на виду, все время на мяче. А до Юри Алберто он не всегда доходит.

— Допускаете, что «Зенит» проиграет чемпионскую гонку?

— Маловероятно. Разве что случится форс-мажор. Команда-то опытная, управляемая, по меркам РПЛ — вообще без слабых мест. Да и не факт, что «Динамо» оставшиеся девять туров пройдет без осечек.

— Почему?

— У Сандро Шварца команда молодая, нестабильная, хотя и симпатичная. Армейцы по весне смотрятся мощно, но отрыв от «Зенита» слишком велик. Так что золото снова уедет в Питер. А «Динамо», ЦСКА и «Сочи» будут бороться за серебро.