Пресс-конференция после главного матча воскресенья.

Отъезд легионеров сплотил нас

— Очень трудный матч с крепким соперником, — сказал после победы тренер «Краснодара» Александр Сторожук. — Показали хорошую самоотдачу. У нас сегодня была команда и на поле, и на скамейке. Все работали как единое целое. Если продолжим в том же духе, это придаст уверенности.

— Какие слабые места выделите у «Спартака»? Как готовились к сопернику?

— Система «Спартака» предполагает, что крайний латераль поднимается очень высоко. А три нападающих не всегда отрабатывают в обороне. У «Спартака» организованная команда, итальянцы этим отличаются. В первом тайме было много брака в простых ситуациях. Мы оборонялись в последней трети поля. Но во втором тайме успокоились, донесли мысли до ребят.

— Как оцените судейство?

— Были спорные моменты, они обоюдные. Судейство не комментируем.

— Можно ли сказать, что ситуация с отъездом легионеров сплотила команду?

— Однозначно. Не приходится ни с кем разговаривать даже. Ребята сами все понимают. За это мы очень сильно им благодарны. Они сами об этом говорят, это очень приятно. Сейчас неуместно говорить о легионерах, давайте поговорим о ребятах на поле. Они достойно сражались.

Мне не в чем упрекнуть команду

— Нам нужно прибавлять психологически, — продолжил пресс-конференцию Паоло Ваноли. — Так это было и с «Динамо». Нельзя уступать такие матчи! Но необходимо отдать должное и «Краснодару». У нас были опасения перед игрой — и они оправдались. Не знаю, почему в моменте с пенальти не использовали ВАР, но мы не должны искать отговорок. Мы пока еще не команда: нельзя проводить один матч хорошо, а потом — так себе. Так что нам еще предстоит стать полноценной командой. Нужно над этим работать.

— Чего именно опасались перед матчем?

— Мы должны были контролировать игру и сохранять психологию победителя. В таких матчах все решают детали. Иногда нашей команде трудно перебороть себя в сложных играх и выйти за тот лимит, который необходим для результата.

— Были ли проблемы у команды с психологией, учитывая ситуацию в «Краснодаре»?

— Недооценки соперника не было. Мы хотим обрести психологию победителя, это не делается за один-два месяца. Мне не в чем упрекнуть ребят. Нужно понимать, что мы играем за «Спартак», за этих болельщиков.

— Как оцените игру Кофрие? Его критиковали и за матч с «Динамо».

— Давайте не будем обвинять кого-то конкретно. Вы до этого так убили Рассказова! Кофрие в матче с «Динамо» был заменен из-за желтой карточки. Мы работаем как одна команда, у нас ко всем одинаковое отношение. Мы должны работать и играть за «Спартак», каждый должен отдавать себя.

— Что думаете о судействе?

— Не привык обсуждать работу арбитров. Есть система ВАР. Еще раз: меня удивило, почему ВАР не проверил эпизод с пенальти в наши ворота. Но не мне оценивать работу арбитров. Мы — «Спартак», мы должны идти дальше. А решения судей всегда могут быть ошибочными.