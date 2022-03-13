Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

13 марта, 22:50

«Мы еще не команда». Ваноли — о судействе и причинах поражения «Спартака» от «Краснодара»

Паоло Ваноли заявил, что «Спартаку» еще предстоит стать полноценной командой
Владимир Пушкарев
,  
Сергей Федоров
Паоло Ваноли.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Пресс-конференция после главного матча воскресенья.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
13 мар, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:2
Краснодар
Голы
Сперцян, 5 (0:1), Промес, 38 (1:1), Сперцян, 86 (1:2)
Спартак
Селихов Кофрие (Зобнин, 90) Жиго Айртон Джикия Мозес (Хлусевич, 64) Бакаев (Ларссон, 75) Мартинс Умяров (Соболев, 90) Николсон Промес
Краснодар
Сафонов Сорокин Мартынович Чернов Манелов (Газинский, 73) Петров Ионов (Якимов, 90+6) Черников Сперцян Кривцов Ильин (Попов, 90+1)
Предупреждения
Умяров 43’, Николсон 44’  -  Черников 31’
Судьи
Кукуляк (Калуга) Большаков (Санкт-Петербург) Иванов (Кострома)
ВАР
Москалев (Воронеж) Данченко (Уфа)

Отъезд легионеров сплотил нас

— Очень трудный матч с крепким соперником, — сказал после победы тренер «Краснодара» Александр Сторожук. — Показали хорошую самоотдачу. У нас сегодня была команда и на поле, и на скамейке. Все работали как единое целое. Если продолжим в том же духе, это придаст уверенности.

— Какие слабые места выделите у «Спартака»? Как готовились к сопернику?

— Система «Спартака» предполагает, что крайний латераль поднимается очень высоко. А три нападающих не всегда отрабатывают в обороне. У «Спартака» организованная команда, итальянцы этим отличаются. В первом тайме было много брака в простых ситуациях. Мы оборонялись в последней трети поля. Но во втором тайме успокоились, донесли мысли до ребят.

13&nbsp;марта. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. Самуэль Жиго выбивает мяч в&nbsp;борьбе с&nbsp;Владимиром Ильиным. Сзади&nbsp;&mdash; Максимилиано Кофрие. Судьба поняла: полностью русскому «Краснодару» три очка нужнее. «Быки» в гостях победили «Спартак»

— Как оцените судейство?

— Были спорные моменты, они обоюдные. Судейство не комментируем.

— Можно ли сказать, что ситуация с отъездом легионеров сплотила команду?

— Однозначно. Не приходится ни с кем разговаривать даже. Ребята сами все понимают. За это мы очень сильно им благодарны. Они сами об этом говорят, это очень приятно. Сейчас неуместно говорить о легионерах, давайте поговорим о ребятах на поле. Они достойно сражались.

Мне не в чем упрекнуть команду

— Нам нужно прибавлять психологически, — продолжил пресс-конференцию Паоло Ваноли. — Так это было и с «Динамо». Нельзя уступать такие матчи! Но необходимо отдать должное и «Краснодару». У нас были опасения перед игрой — и они оправдались. Не знаю, почему в моменте с пенальти не использовали ВАР, но мы не должны искать отговорок. Мы пока еще не команда: нельзя проводить один матч хорошо, а потом — так себе. Так что нам еще предстоит стать полноценной командой. Нужно над этим работать.

— Чего именно опасались перед матчем?

— Мы должны были контролировать игру и сохранять психологию победителя. В таких матчах все решают детали. Иногда нашей команде трудно перебороть себя в сложных играх и выйти за тот лимит, который необходим для результата.

13&nbsp;марта. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. Георгий Джикия выводит свою команду на&nbsp;матч с &laquo;быками&raquo;. «Судейство сегодня ужасное, были какие-то двойные стандарты!» Мощный спич Джикии после матча с «Краснодаром»

— Были ли проблемы у команды с психологией, учитывая ситуацию в «Краснодаре»?

— Недооценки соперника не было. Мы хотим обрести психологию победителя, это не делается за один-два месяца. Мне не в чем упрекнуть ребят. Нужно понимать, что мы играем за «Спартак», за этих болельщиков.

— Как оцените игру Кофрие? Его критиковали и за матч с «Динамо».

— Давайте не будем обвинять кого-то конкретно. Вы до этого так убили Рассказова! Кофрие в матче с «Динамо» был заменен из-за желтой карточки. Мы работаем как одна команда, у нас ко всем одинаковое отношение. Мы должны работать и играть за «Спартак», каждый должен отдавать себя.

После удара Эдуарда Сперцяна мяч пролетает под стенкой в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2 в&nbsp;Москве 13&nbsp;марта. Самый хитрый штрафной сезона: Сперцян обманул Селихова, пробив под «стенкой»

— Что думаете о судействе?

— Не привык обсуждать работу арбитров. Есть система ВАР. Еще раз: меня удивило, почему ВАР не проверил эпизод с пенальти в наши ворота. Но не мне оценивать работу арбитров. Мы — «Спартак», мы должны идти дальше. А решения судей всегда могут быть ошибочными.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Александр Сторожук
Паоло Ваноли
4
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Интервальное голодание: схемы для начинающих, меню, плюсы и минусы
Сергей Степашин: «Семин готов вернуться в «Локомотив», иностранцы в «Динамо» пока остаются, а Абрамовичу никто помогать не собирается»
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 21-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
«Я очень зол и недоволен судейством!» Огненный Каттани — после поражения от «Краснодара»
«Спартак» снова недоволен судейством. Что произошло в Тушине?
У вратаря «Сочи» Адамова не выявлено серьезных повреждений после матча с «Химками»
«Судейство сегодня ужасное, были какие-то двойные стандарты!» Мощный спич Джикии после матча с «Краснодаром»
Форвард «Спартака» Николсон заявил, что не собирается покидать клуб
«Краснодар» еще может попасть в еврокубки». Сорокин — о победе над «Спартаком» в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Судейство сегодня ужасное, были какие-то двойные стандарты!» Мощный спич Джикии после матча с «Краснодаром»

«Спартак» снова недоволен судейством. Что произошло в Тушине?
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 0 : 0
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 1 : 2
14.03 19:00
Рубин – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости