«Спартак», «Рубин» и «Сочи» сыграют после позоров в Европе. Исправятся в РПЛ?

«Локо» хочет дать сдачи «Зениту», ЦСКА намерен прервать полосу неудач в Ростове.

С 14 по 16 августа пройдет 4-й тур РПЛ. В таблице троевластие — «Зенит», «Рубин» и «Динамо» имеют по девять очков. Казанцы, как и «Сочи» вылетели из Лиги конференций, а «Спартак» попрощался с Лигой чемпионов. У всех команд запредельная мотивация. «СЭ» напоминает расписание матчей и дает прогноз на центральные встречи.

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Расписание матчей 4-го тура РПЛ:

14 августа, суббота

17:30 «Нижний Новгород» — «Уфа»

17:30 «Спартак» — «Урал»

20:00 «Ахмат» — «Динамо»

20:00 «Ростов» — ЦСКА

15 августа, воскресенье

17:30 «Локомотив» — «Зенит»

20:00 «Краснодар» — «Арсенал»

20:00 «Рубин» — «Крылья Советов»

16 августа, понедельник

19:00 «Сочи» — «Химки»

«Спартак» — «Урал»: прогноз и ставка на матч 14 августа

Серебряные призеры прошлого чемпионата России слабо стартовали в новом: у «Спартака» два поражения в трех матчах и 11-е место. Красно-белым срочно нужно выправлять ситуацию и набирать три очка в домашней встрече с «Уралом».

У «Спартака» кошмарная история очных встреч с уральцами: всего две победы в девяти последних официальных матчах. «Шмели» обыграли москвичей на их поле в РПЛ дважды за последние три года.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает явным фаворитом «Спартак». Коэффициент на победу красно-белых — 1.39, на выигрыш «Урала» — 8.60, на ничью — 5.00.

Отступать красно-белым некуда. «Спартак» и так потерял много очков на старте сезона, хотя календарь относительно простой. У «Урала» на неделе сменился главный тренер — Юрия Матвеева сменил Игорь Шалимов, а подобные перестановки обычно благоприятно влияют на любую команду.

«Урал» может не выдержать давления хозяев, но «Спартак» после тяжелого выезда в Лиссабон не сможет выиграть крупно. Подстрахуемся и возьмем победу гостей с хорошей плюсовой форой.

Прогноз «СЭ»: Победа «Урала» с форой (+1.5) за 1.74.

Андрей Ещенко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Ростов» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч 14 августа

Юрий Семин проведет первый домашний матч во главе «Ростова» и сразу против ЦСКА, с которым у тренера вечное соперничество. Желто-синие пока без побед в чемпионате, а армейцы уступили в двух последних матчах «Локомотиву» и «Динамо». Обе команды находятся в нижней половине таблицы.

По мнению БЕТСИТИ, чуть больше шансов на три очка у ЦСКА. Коэффициент на победу красно-синих — 2.20, на выигрыш «Ростова» — 3.40, на ничью — 3.50.

Москвичи пока не впечатляют. Команда Алексея Березуцкого создает мало голевых моментов, а в дерби с «Динамо» еще и потеряла основного форварда Антона Заболотного. «Ростов» смотрится чуть лучше — уже по матчу с «Химками» было заметно, что Семин поправил оборону. Не факт, что желто-синие победят, но много пропустить они не должны.

Прогноз «СЭ»: индивидуальный тотал ЦСКА меньше 1.5 с приличным коэффициентом 1.66.

«Локомотив» — «Зенит»: прогноз и ставка на матч 15 августа

Соперники встречались в текущем сезоне — в матче за Суперкубок России «Зенит» разгромил «Локомотив» со счетом 3:0. Команды уже изменились — покинули клубы Дриусси и Крыховяк, выходившие в стартовых составах.

«Локомотив» в начале сезона раздирают внешние проблемы, но Марко Николичу пока удается изолировать команду от их влияния. Красно-зеленые в первых трех турах потеряли лишь два очка, хотя и играли хуже «Уфы» в последней встрече. «Зенит» в этом сезоне выиграл все матчи, а к игре с «Локо» усилится — в заявку должны быть включены Малком и новичок Клаудиньо.

БЕТСИТИ оценивает вероятность победы «Зенита» выше — коэффициентом 1.81. На «Локомотив» можно поставить за 4.50, на ничью — за 3.60.

«Локомотив» и «Зенит» идут в тройке по числу забитых мячей в лиге, а у чемпионов России еще и трудности в обороне — по допущенным моментам у своих ворот команда Сергея Семака пока одна из худших. Во всех играх РПЛ соперники пока как пропускали, так и забивали. Вполне вероятно, что тенденция сохранится и в воскресенье.

Прогноз «СЭ»: обе забьют с высоким коэффициентом 1.74.

Марко Николич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

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