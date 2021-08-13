В торговом центре «Арена Плаза» появился фаншоп бело-голубых.

Открытия фирменного магазина болельщики «Динамо» ждали много лет. Наконец-то это случилось. В торговом центре «Арена Плаза» появился фаншоп бело-голубых. Фактически фирменный магазин начал свою работу 8 августа, прямо перед матчем «Динамо» — ЦСКА (2:1). Однако 12 августа прошло торжественное открытие, которое и посетил корреспондент «СЭ».

Достоинством фирменного магазина «Динамо», безусловно, является его расположение — он находится точно под футбольным полем «ВТБ-Арены». Любой болельщик бело-голубых может купить атрибутику прямо перед домашним матчем. Это значит, что клуб теперь имеет стабильный дополнительный источник дохода, а это всегда здорово.

Еще один плюс фаншопа — его размеры. Фирменный магазин «Динамо» занимает целых два этажа. На первом можно купить игровую форму нынешнего сезона, повседневную одежду с символикой команды и различные аксессуары. Второй этаж отдан под ретро-коллекцию и завоеванные трофеи.

«Динамо» трепетно относится к своей богатой истории, и это чувствуется в фаншопе. Чего только стоит список достижений бело-голубых за всю историю, который находится над кассой.

И самое главное — фирменный магазин «Динамо» может похвастаться огромным количеством атрибутики. Товаров действительно много: начиная от магнитов и блокнотов, заканчивая коллекцией часов и набором шампуров. Фаншоп получился классным, и за это болельщики могут сказать спасибо руководству «Динамо».

Торжественное открытие проходило в очень приятной и спокойной обстановке. Его посетило много футбольных и нефутбольных людей. Например, здесь можно было увидеть многих известных спортсменов, общественных деятелей, динамовских ветеранов разных лет. Мероприятие, в частности, посетили Иван Скобрев, Александр Добровинский, Виктор Гусев, Илья Геркус, Владимир Пильгуй, Йован Танасиевич, Омари Тетрадзе, Андрей Сметанин, популярный дизайнер Артем Кривда, представители спонсоров Клуба — Puma, Wildberries, Solgar, руководство «ВТБ Арены» во главе с Андреем Лунтовским.

Руководство команды и медиаотдел постарались сделать так, чтобы открытие фаншопа запомнилось гостям. Для них были подготовлены коктейльный бар и световое шоу. В целом, все получилось стильно и со вкусом, так что у динамовцев теперь появилось новое модное место встречи, которое дарит положительные эмоции.

Открытие также посетил генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров, который выступил с речью:

«Я хочу обратить ваше внимание, что «Динамо» развивается не только в спортивной составляющей, но и как бизнес. Мы делаем много шагов для увеличения наших коммерческих доходов, для повышения нашей долгосрочной устойчивости. В этом году мы обновили нашу бренд-платформу, запустили новый клубный сайт, стали гораздо ближе к нашим болельщикам в медиа. Мы активно развиваем нашу франшизу, наш фонд поддержки академии. Запустили новую линейку нашего мерчендайза, заключили соглашение с нашим техническим партнером Puma и спонсором Wildberries. И сейчас мы открываем наш официальный магазин, наш прекрасный фаншоп. Это еще один кирпич в фундамент дальнейшего коммерческого развития. Я вас всех поздравляю с этим событием и благодарю за поддержку!», — сказал Пивоваров.

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц остался в восторге от открытия фирменного магазина:

«Добро пожаловать в наш магазин! Я в восторге от того, что я вижу. Я был на открытии стадиона, но открытие фаншопа — это первый опыт для меня. Все это в обстановке радости, когда мы можем общаться. Я хочу поблагодарить всех тех, кто принял участие в открытии этого магазина и за то, насколько прекрасно он выглядит. От своего лица, от лица тренерского штаба и команды я хочу выразить благодарность каждому из вас. Я благодарен за то, что у нас есть возможность лично пообщаться. Я надеюсь, что на наш следующий домашний матч против «Локомотива» каждый из вас сможет надеть цвета «Динамо». Я считаю, что у нас хороша не только спортивная линейка, но и повседневная одежда. Например, эта футболка на мне. Я, конечно, не могу обещать, что мы выиграем все оставшиеся матчи. Но я точно могу сказать, что мы постараемся быть успешными, чтобы бороться и прославлять наш клуб. Я знаю, что грядет юбилей и надеюсь, что для следующего открытия фаншопа не потребуется очередной сотни лет. Спасибо!», — сказал Шварц.

Тренер «Динамо» Андрей Воронин считает, что фаншоп бело-голубых находится на уровне английской премьер-лиги:

«Сандро сказал уже все, мне даже нечего добавить. Хочется порадоваться, что у нашего клуба появился такой классный магазин. «Динамо» в последние годы развивается в правильном направлении. Недавно появился классный стадион в самом центре Москвы, а теперь супермагазин. Я немного поездил по Европе, повидал фаншопов. Могу уверенно сказать, что фаншоп «Динамо» находится на уровне фирменных магазинов английской премьер-лиги. Это точно!

Осталось только добавить в футболе, чтобы мы играли на том же уровне, и все будет хорошо. Сандро уже сказал про наш старт. Пока у нас все получается, 3 игры — 3 победы. Если не ошибаюсь, последний раз такое было 18 лет назад. Через 2 дня у нас важная игра с «Ахматом». Мы тренируемся, готовимся, делаем все, чтобы у нас была четвертая победа. Ждем поддержки от болельщиков, всегда её чувствуем. Даже на игре с «Ростовом», когда вас не было на стадионе. Приходите на матчи, поддерживайте нас, а мы будем стараться вас не подвести. Я в клубе с 2010-го года, люблю эту команду, «Динамо» стало частью меня. Надеюсь, что в скором будущем мы привезем медали", — сказал Воронин.

Позднее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров, главный тренер Сандро Шварц и тренер команды Андрей Воронин оставили свои подписи на ретро-мяче, который стоит в самом центре магазина.

На открытие фаншопа также приехали новички «Динамо»: Диего Лаксальт, Денис Макаров, Фабиан Бальбуэна и Саба Сазонов. Игроки провели автограф-сессию для болельщиков и гостей. Получилось так, что «Динамо» убило двух зайцев сразу. С одной стороны, новички были представлены болельщикам. С другой, к открытию магазина добавился интерес у журналистов и различных известных людей.

Я не могу представить, что сейчас чувствуют болельщики «Динамо». Клуб справляется с не самым простым графиком, показывает игру и побеждает несколько раз подряд на старте сезона. В команде много молодых и талантливых игроков, за которых хочется болеть. А теперь на классном стадионе появился фирменный магазин, которого очень долго ждали. Это действительно благоприятное время для «Динамо».