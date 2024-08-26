Обозреватель «СЭ» — об итогах 6-го тура РПЛ.

Приятный новый лидер

В РПЛ новый лидер. Довольно неожиданный, если вспомнить настроения в межсезонье. И очень приятный — зрелищный, атакующий, с доморощенной молодежью. А еще, в отличие от всех конкурентов, делающий ставку на местных футболистов — вчера против «Ростова» в стартовом составе «Локомотива» было десять россиян и лишь один иностранец — Ньямси, которому крупно повезло с не назначенным за его безрассудную игру пенальти. Для сравнения с другими клубами первой шестерки: ЦСКА — пять (Акинфеев, Круговой, Дивеев, Обляков, Мусаев), «Спартак» — четыре (Максименко, Литвинов, Умяров, Денисов), «Динамо» (Лунев, Тюкавин, Гладышев), «Зенит» (Латышонок, Волков, Мостовой), «Краснодар» (Агкацев, Петров, Сперцян) — по три.

Десять россиян — и после шести туров на первом месте. Оказывается, так можно. Хотя надолго ли — как знать? Нельзя сказать, что «Локо» полностью укомплектован — нужны центральный защитник, центрфорвард, возможно, конструктор атак. Но, потеряв в межсезонье в первую очередь Максима Глушенкова, а также Антона Миранчука, Рифата Жемалетдинова, Артема Дзюбу, «Локомотив» парадоксально стал сильнее. А ведь останься эти опытные игроки, большинство из вас по-прежнему не знали бы, кто такие Алексей Батраков и Вадим Раков.

Какая же символичная история у Батракова (после вчерашних 1+1 сравнявшегося во главе списка бомбардиров с Глушенковым, которого он же в составе «Локо» и заменил) с легендой железнодорожников Дмитрием Лоськовым! Алексей с первого же класса академии красно-зеленых учился с сыном Лоськова, они близко дружили. Автор золотого гола в первом локомотивском чемпионстве вспоминал, как бегал с мальчишками на лужайке у дома, учил их разнообразным приемам с мячом. И вот теперь мы видим, как здорово и стабильно исполняет стандарты Батраков, а его гол «Ростову» низом в самый уголок напомнил мне как раз-таки золотой гол Лоськова ЦСКА в 2002-м. Понятно, что 19-летнему хавбеку предстоит пройти еще очень большой путь, чтобы получить право на какие-либо сравнения с Лоськовым — но, если это случится, будет очень красиво. Потому что окажется самой настоящей, персональной передачей эстафеты.

А насколько прибавил и стал играть одну из ключевых ролей в «Локомотиве» Илья Самошников! А как быстро вписался Дмитрий Воробьев! Такие приобретения, как бывший игрок «Оренбурга», и называются селекцией, а не просто покупкой тех, с кем и так все понятно и кто «плохо лежит».

От матча «Локомотив» — «Ростов» я получил удовольствие. Футбол был зрелищный, смелый с обеих сторон. Ростовский Роналдо вошел в образ и решил, что он — настоящий Роналдо, Феномен из 90-х и начала нулевых. У него уже четыре гола в трех последних матчах, и в Черкизове он не сдавался, даже когда казалось, что с результатом все ясно. Его первый гол внешней стороной стопы очень хорош.

«Локо» же, на мой вкус, был лучше как команда. Совершенно восхитил явно отработанный на тренировках, четко спланированный розыгрыш мяча с центра поля в пять передач, который привел к третьему голу команды Михаила Галактионова примерно через 15 секунд после начала второго тайма — так синхронно все было сделано. Когда Батраков катил в центре поля Дмитрию Баринову под разрезающий всю ростовскую оборону пас, Воробьев уже стартовал за спину Максиму Осипенко, а параллельно слева рванул Наир Тикнизян. Представляю, как кайфовал Галактионов. Тренеры обожают, когда отрепетированное вот так срабатывает. Правда, ростовчане при этом выглядели как манекены при тренировочных упражнениях.

Футболисты «Локомотива» благодарят болельщиков за поддержку в матче с «Ростовом». Фото Александр Федоров, «СЭ»

И ведь это еще гораздо большего ждут от Сергея Пиняева, который вчера даже место в составе потерял. И Марио Митай, игрок основы сборной Албании, участника Евро-2024, на лавке сидит. И оборона далека от совершенства — ни одного топ-защитника даже по меркам РПЛ в «Локомотиве» нет. И Илья Лантратов пока не так убедителен, как в прошлом сезоне, — и второй гол Роналдо с острого угла, когда мяч пролетел у голкипера между ногами, это лишний раз подтвердил. По первому, в ближний угол, вопросы к голкиперу при желании тоже могут возникнуть.

То есть резервов для усиления и состава, и игры у Юрия Нагорных и Галактионова хватает. Но не зря же тренер говорит о «чистой раздевалке». Это, судя по всему, многое определяет. И как-то уже не хочется, чтобы уезжал за границу до конца сезона капитан Баринов, этакий клей, который превращает на поле все эти составные части в единое целое.

Но, чтобы лидерство или, по крайней мере, пребывание в топ-3 у «Локомотива» продолжалось долго, усиление нужно. Думаю, в клубе это понимают и не хотят ограничиваться скриншотами таблицы после шестого тура. Куда приятнее это делать после тридцатого.

«Краснодар» стал штатным неудобным соперником для «Динамо»

Еще одна наряду с «Локомотивом» команда, которая могла обогнать в воскресенье «Зенит» — «Динамо», — уступила дома «Краснодару». Станислав Агкацев так же выиграл матч в Петровском парке для «быков», как Евгений Латышонок днем ранее обеспечил ничью «Зениту» со «Спартаком». Два вратаря — воспитанника «Краснодара» стали героями шестого тура. Достаточно вспомнить, как Агкацев украл голевой суперпас пяткой у Константина Тюкавина и гол — у Бителло.

«Краснодар» победил «Динамо» в третий раз в чемпионате подряд, среди которых был и судьбоносный в последнем туре прошлого сезона — там ничья сделала бы бело-голубых чемпионами. Вчера «быки» не дали москвичам выйти в лидеры РПЛ, а заодно и сами подтянулись в топ-группу, настигнув то же «Динамо» по очкам и обогнав его по личным встречам. Как ни критиковали в первых турах (три ничьи подряд с «Ахматом», «Факелом» и «Динамо» из Махачкалы) Мурада Мусаева, сейчас его команда — одна из всего двух наряду с «Зенитом», у которой нет поражений.

Мне не кажется, что по игре «Краснодар» был сильнее — но, по-моему, и не слабее. Самым закономерным исходом стала бы ничья, причем даже не 1:1, а 2:2. Но словно заколдовали Хорхе Карраскаля, притом что он один должен был вчера делать хет-трик. Прекрасно выглядел Тюкавин, но тоже забить не смог. Не хватало травмированного Муми Нгамале, но объяснять этим фактором катастрофическую нереализацию моментов невозможно.

С другой стороны, после замены из-за травмы хорошо игравшего Андрея Лунева (не понимаю, почему Джон Кордоба не получил за это предупреждение — форвард атаковал вратаря, когда тот уже был с мячом, нанес ему травму головы, которая привела к замене, и пусть не красную, но желтую Сергей Карасев, считаю, должен был ему дать) хозяева могли пропустить дважды. Но Игорь Лещук вытащил оба выхода Кордобы один на один. В общем, получился очень зрелищный матч, всего один гол в котором — аномалия.

На необычный ход пошел Мурад Мусаев. Он сделал ТРОЙНУЮ замену в перерыве при 1:0 в пользу его команды, и такое доводится видеть очень редко. Причем шла обоюдоострая игра с кучей моментов, которая подобной радикальной меры не диктовала. Понятно, что вызвана она была соблюдением лимита на легионеров (замена россиянина на иностранца влекла за собой необходимость еще одной — теперь уже легионера на местного), но возникло опасение, что такой шаг может сломать для «Краснодара» то, что работало. И два отличных шанса, упущенных «Динамо» на первых минутах второго тайма, заставили задуматься об этом еще сильнее. Но теперь Мурад Олегович вправе сказать, как наши старые футболисты: «Смотрите на тАбло!»

Как и Москалев, одну серьезную ошибку с неназначением пенальти совершил, как мне кажется, Карасев. Повторы показали, что захват Александром Черниковым Диего Лаксальта за руку был приличный. Важно, что после этого захвата опорник «Краснодара» коллегу по амплуа из «Динамо» не отпустил. В первый момент я оправдал для себя решение рефери тем, что падение в штрафной Лаксальта могло быть слишком «легким», но после повторов свое мнение пересмотрел — похоже, судья все же ошибся. Просто это Карасев с его безоговорочным авторитетом, и он последовал важной судейской заповеди: «Даже ошибаться надо уверенно».

Возникает и другой вопрос, аналогичный матчу «Локомотив» — «Ростов» — а где был ВАР? В Петровском парке — Артур Федоров, в Черкизове — Павел Шадыханов. Для чего видеоарбитры, собственно, существуют, если не для исправления таких оплошностей судей в поле?

Бителло и Станислав Агкацев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Краснодар» стал штатной неудобной командой для «Динамо», но 20 ударов всего и 11 в створ подтверждают визуальное впечатление: бело-голубые играли хорошо. После этого матча уже можно с большой долей уверенности говорить, что замена Матвею Сафонову произошла почти без потери качества: Агкацев, конкурируя с будущим голкипером «ПСЖ», вырос в мастера серьезного уровня. Да и Лунев к голу с рикошетом от ноги Бальбуэны не имел никакого отношения, для «Динамо» он — большое усиление. Так что бело-голубым остается молиться, чтобы травма бывшего вратаря «Байера», немного не дождавшегося там триумфального сезона, оказалась несерьезной.

В нижней половине таблицы все примерно равны

В последних турах в РПЛ стало много волевых побед, и в воскресенье одной из таковых «Крылья Советов», у которых дубль сделал защитник-новичок Томас Гальдамес, ушли с последнего места, обыграв «Пари НН». Как же все плотно сейчас внизу таблицы! Теперь у трех команд стало по шесть очков («Крылья», «Пари НН», «Химки»), у двух по пять («Оренбург», «Динамо» Махачкала), у трех — по четыре («Акрон», «Факел», «Ахмат»). Не выигрывали пока только грозненцы, и то у них соперник увел победу на последних секундах. Причем арбитр Ян Бобровский проявил смелость, не обнаружив в Грозном игры рукой у Ильи Садыгова перед голевым пасом Антону Заболотному. Ни по одному увиденному мною повтору до конца не видно, рука это или нет. Но команды здорово расшалились, компенсировав этими 3:3 (и ведь команда Магомеда Адиева до того превратила 0:2 в 3:2!) отсутствие мячей перед тем в Санкт-Петербурге.

Нельзя не отметить великолепный победный гол «Факела» «Оренбургу», забитый Николаем Гиоргобиани прямым ударом со штрафного. Как и тот факт, что воронежцам все же разрешили провести матч со зрителями. Возможно, это событие и такой решающий гол — две вещи прямо взаимосвязанные.

В нижней половине таблицы все примерно равны, явных аутсайдеров нет и не предвидится, и путь с 9-го места на 16-е и обратно можно преодолеть быстро. Думаю, разделение на две восьмерки в этом сезоне окажется весьма четким.