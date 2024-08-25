«Локомотив» — первый! Команда Галактионова сделала то, что не удалось «Динамо», и обошла «Зенит»
За последние несколько туров все уже убедились, что «Зенит» все-таки не беспощадная машина по добыванию результата — и тоже уязвим. Соответственно, слово «конкурент» в контексте борьбы за чемпионский титул — не формальность, а факт. Что, естественно, радует. И, как видим, на данный момент количество желающих испортить сине-бело-голубым столетний юбилей внушительное. «Динамо», которому мало прошлогодней бронзы. Наливающийся силой «Спартак». Поспешно списанный со счетов, но выдавший серию из трех побед (две — над топ-соперниками) «Краснодар». Еще и ЦСКА, который берет свои очки, держим в уме.
И, само собой, «Локомотив». Если хотите — откровение нынешнего сезона. Вот условия задачи: теряем лучшего ассистента чемпионата (Глушенков); расстаемся с двумя старожилами (Миранчук с Жемалетдиновым); вместо постаревшей и токсичной легенды (Дзюбы) приглашаем форварда из сражавшейся за выживание двенадцатой команды прошлого чемпионата (Воробьев); продолжаем подводить к основе недавних звездочек ЮФЛ (Батраков и Раков). Вопрос: как с такими вводными обеспечить текущий результат, а главное — качество игры?
Ответ знают внутри раздевалки и персонально Михаил Галактионов, которого в сложной ситуации весной руководство клуба мудро поддержало и исключило резкие шаги. Собственно, это одна из слагаемых успеха. Причем дело даже не в четырех победах в пяти предыдущих турах и трех кряду играх на ноль. Речь о качестве футбола, умении перестраиваться (отказ от неработавшей схемы с тремя центральными защитниками) и быстро ликвидировать пробелы, проявившиеся в единственном проигранном матче с «Динамо».
Так что к заключительному матчу шестого тура «Локо» подошел в роли реального претендента на лидерство. Оставалось дать результат, справившись с эмоциями и не наступив на динамовские грабли. Команда Марцела Лички парой часов ранее была в той же ситуации, но — как и в заключительном туре прошлого чемпионата — проиграла «Краснодару». А тот факт, что в Черкизово приехал еще один амбициозный представитель юга России, лишь подчеркивал чистоту эксперимента, или даже теста на зрелость.
Команду Валерия Карпина нельзя выбить из колеи быстрым голом (0:5 в Санкт-Петербурге все же вынесем за скобки). Она может и умеет ответить на пропущенный удар своим встречным. Как в прошлом туре с «Оренбургом», где все перевернул заработавший место в старте Комличенко. Да и в столице тоже смогла, а допустивший в дебюте грубую результативную ошибку Лангович всего через три минуты забросил мяч за спины защитникам красно-зеленых и организовал ответный гол расстрелявшего ближний угол Роналдо. А ведь был еще момент с участием Комличенко, когда исправился уже Морозов. Это от него убежал Роналдо, но в центре штрафной защитник бразильца остановил.
Разницу же вновь делал Батраков. Сначала забил, подкараулив ошибку и классно попав в угол из-за штрафной. Потом — с фланга выдал образцовый пас неожиданно оказавшемуся слева от ворот Самошникову. И не так уж важно — пытался ли забивший в двух подряд черкизовских матчах вингер сначала отдать передачу. Главное, что в ситуации он разобрался и завершил атаку образцово.
Ну а начало второго тайма — с розыгрышем мяча с центра поля, вспоровшим ростовскую оборону пасом Баринова из центрального круга и передачей Воробьева на пустые ворота Тикнизяну — высший пилотаж. Или детский мат. Выбор варианта сути не меняет. «Локо» вновь был хорош, а косметический ремонт Галактионова дал результат. Герой дерби с ЦСКА Тикнизян свой второй в чемпионате выход в старте оправдал на все сто, не дав повода рассуждать об отсутствии в составе Пиняева.
А где требовалось — железнодорожники перетерпели и выстояли. Не без везения, как в случае с промахами Осипенко и Сутормина, а также сейвом Лантратова после атаки Кучаева. Везет ведь тому, кто везет. Или тащит, как Лантратов почти мертвые мячи. «Локо» — лидер! С единственным легионером и пятеркой своих воспитанников в старте (плюс двое вышедших на замену). Для современного футбола — это уникальная математика, лишь усиливающая впечатление от результата.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|
2
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
3
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
4
|Динамо
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|
5
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
7
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
9
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Пари НН
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
11
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
15
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|
16
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|2 : 0
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|4 : 0
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|0 : 0
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 0
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 3
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|3 : 1
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|0 : 1
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|3 : 2
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1