Красно-зеленые пр одолжили победную серию в матче с «Ростовом».

За последние несколько туров все уже убедились, что «Зенит» все-таки не беспощадная машина по добыванию результата — и тоже уязвим. Соответственно, слово «конкурент» в контексте борьбы за чемпионский титул — не формальность, а факт. Что, естественно, радует. И, как видим, на данный момент количество желающих испортить сине-бело-голубым столетний юбилей внушительное. «Динамо», которому мало прошлогодней бронзы. Наливающийся силой «Спартак». Поспешно списанный со счетов, но выдавший серию из трех побед (две — над топ-соперниками) «Краснодар». Еще и ЦСКА, который берет свои очки, держим в уме.

И, само собой, «Локомотив». Если хотите — откровение нынешнего сезона. Вот условия задачи: теряем лучшего ассистента чемпионата (Глушенков); расстаемся с двумя старожилами (Миранчук с Жемалетдиновым); вместо постаревшей и токсичной легенды (Дзюбы) приглашаем форварда из сражавшейся за выживание двенадцатой команды прошлого чемпионата (Воробьев); продолжаем подводить к основе недавних звездочек ЮФЛ (Батраков и Раков). Вопрос: как с такими вводными обеспечить текущий результат, а главное — качество игры?

Ответ знают внутри раздевалки и персонально Михаил Галактионов, которого в сложной ситуации весной руководство клуба мудро поддержало и исключило резкие шаги. Собственно, это одна из слагаемых успеха. Причем дело даже не в четырех победах в пяти предыдущих турах и трех кряду играх на ноль. Речь о качестве футбола, умении перестраиваться (отказ от неработавшей схемы с тремя центральными защитниками) и быстро ликвидировать пробелы, проявившиеся в единственном проигранном матче с «Динамо».

Так что к заключительному матчу шестого тура «Локо» подошел в роли реального претендента на лидерство. Оставалось дать результат, справившись с эмоциями и не наступив на динамовские грабли. Команда Марцела Лички парой часов ранее была в той же ситуации, но — как и в заключительном туре прошлого чемпионата — проиграла «Краснодару». А тот факт, что в Черкизово приехал еще один амбициозный представитель юга России, лишь подчеркивал чистоту эксперимента, или даже теста на зрелость.

Команду Валерия Карпина нельзя выбить из колеи быстрым голом (0:5 в Санкт-Петербурге все же вынесем за скобки). Она может и умеет ответить на пропущенный удар своим встречным. Как в прошлом туре с «Оренбургом», где все перевернул заработавший место в старте Комличенко. Да и в столице тоже смогла, а допустивший в дебюте грубую результативную ошибку Лангович всего через три минуты забросил мяч за спины защитникам красно-зеленых и организовал ответный гол расстрелявшего ближний угол Роналдо. А ведь был еще момент с участием Комличенко, когда исправился уже Морозов. Это от него убежал Роналдо, но в центре штрафной защитник бразильца остановил.

Разницу же вновь делал Батраков. Сначала забил, подкараулив ошибку и классно попав в угол из-за штрафной. Потом — с фланга выдал образцовый пас неожиданно оказавшемуся слева от ворот Самошникову. И не так уж важно — пытался ли забивший в двух подряд черкизовских матчах вингер сначала отдать передачу. Главное, что в ситуации он разобрался и завершил атаку образцово.

Ну а начало второго тайма — с розыгрышем мяча с центра поля, вспоровшим ростовскую оборону пасом Баринова из центрального круга и передачей Воробьева на пустые ворота Тикнизяну — высший пилотаж. Или детский мат. Выбор варианта сути не меняет. «Локо» вновь был хорош, а косметический ремонт Галактионова дал результат. Герой дерби с ЦСКА Тикнизян свой второй в чемпионате выход в старте оправдал на все сто, не дав повода рассуждать об отсутствии в составе Пиняева.

А где требовалось — железнодорожники перетерпели и выстояли. Не без везения, как в случае с промахами Осипенко и Сутормина, а также сейвом Лантратова после атаки Кучаева. Везет ведь тому, кто везет. Или тащит, как Лантратов почти мертвые мячи. «Локо» — лидер! С единственным легионером и пятеркой своих воспитанников в старте (плюс двое вышедших на замену). Для современного футбола — это уникальная математика, лишь усиливающая впечатление от результата.