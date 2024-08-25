Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:20

«Локомотив» — первый! Команда Галактионова сделала то, что не удалось «Динамо», и обошла «Зенит»

«Локомотив» дома обыграл «Ростов»
Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболисты «Локомотива» празднуют гол в ворота «Ростова».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Красно-зеленые продолжили победную серию в матче с «Ростовом».
Россия. Премьер-лига. 6-й тур
25 авг, 20:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
3:2
Ростов

За последние несколько туров все уже убедились, что «Зенит» все-таки не беспощадная машина по добыванию результата — и тоже уязвим. Соответственно, слово «конкурент» в контексте борьбы за чемпионский титул — не формальность, а факт. Что, естественно, радует. И, как видим, на данный момент количество желающих испортить сине-бело-голубым столетний юбилей внушительное. «Динамо», которому мало прошлогодней бронзы. Наливающийся силой «Спартак». Поспешно списанный со счетов, но выдавший серию из трех побед (две — над топ-соперниками) «Краснодар». Еще и ЦСКА, который берет свои очки, держим в уме.

Михаил Галактионов и&nbsp;Валерий Карпин. «Локомотив» — «Ростов»: Тикнизян забил сразу после перерыва. Онлайн-трансляция матча РПЛ

И, само собой, «Локомотив». Если хотите — откровение нынешнего сезона. Вот условия задачи: теряем лучшего ассистента чемпионата (Глушенков); расстаемся с двумя старожилами (Миранчук с Жемалетдиновым); вместо постаревшей и токсичной легенды (Дзюбы) приглашаем форварда из сражавшейся за выживание двенадцатой команды прошлого чемпионата (Воробьев); продолжаем подводить к основе недавних звездочек ЮФЛ (Батраков и Раков). Вопрос: как с такими вводными обеспечить текущий результат, а главное — качество игры?

Ответ знают внутри раздевалки и персонально Михаил Галактионов, которого в сложной ситуации весной руководство клуба мудро поддержало и исключило резкие шаги. Собственно, это одна из слагаемых успеха. Причем дело даже не в четырех победах в пяти предыдущих турах и трех кряду играх на ноль. Речь о качестве футбола, умении перестраиваться (отказ от неработавшей схемы с тремя центральными защитниками) и быстро ликвидировать пробелы, проявившиеся в единственном проигранном матче с «Динамо».

Так что к заключительному матчу шестого тура «Локо» подошел в роли реального претендента на лидерство. Оставалось дать результат, справившись с эмоциями и не наступив на динамовские грабли. Команда Марцела Лички парой часов ранее была в той же ситуации, но — как и в заключительном туре прошлого чемпионата — проиграла «Краснодару». А тот факт, что в Черкизово приехал еще один амбициозный представитель юга России, лишь подчеркивал чистоту эксперимента, или даже теста на зрелость.

Команду Валерия Карпина нельзя выбить из колеи быстрым голом (0:5 в Санкт-Петербурге все же вынесем за скобки). Она может и умеет ответить на пропущенный удар своим встречным. Как в прошлом туре с «Оренбургом», где все перевернул заработавший место в старте Комличенко. Да и в столице тоже смогла, а допустивший в дебюте грубую результативную ошибку Лангович всего через три минуты забросил мяч за спины защитникам красно-зеленых и организовал ответный гол расстрелявшего ближний угол Роналдо. А ведь был еще момент с участием Комличенко, когда исправился уже Морозов. Это от него убежал Роналдо, но в центре штрафной защитник бразильца остановил.

Разницу же вновь делал Батраков. Сначала забил, подкараулив ошибку и классно попав в угол из-за штрафной. Потом — с фланга выдал образцовый пас неожиданно оказавшемуся слева от ворот Самошникову. И не так уж важно — пытался ли забивший в двух подряд черкизовских матчах вингер сначала отдать передачу. Главное, что в ситуации он разобрался и завершил атаку образцово.

Ну а начало второго тайма — с розыгрышем мяча с центра поля, вспоровшим ростовскую оборону пасом Баринова из центрального круга и передачей Воробьева на пустые ворота Тикнизяну — высший пилотаж. Или детский мат. Выбор варианта сути не меняет. «Локо» вновь был хорош, а косметический ремонт Галактионова дал результат. Герой дерби с ЦСКА Тикнизян свой второй в чемпионате выход в старте оправдал на все сто, не дав повода рассуждать об отсутствии в составе Пиняева.

А где требовалось — железнодорожники перетерпели и выстояли. Не без везения, как в случае с промахами Осипенко и Сутормина, а также сейвом Лантратова после атаки Кучаева. Везет ведь тому, кто везет. Или тащит, как Лантратов почти мертвые мячи. «Локо» — лидер! С единственным легионером и пятеркой своих воспитанников в старте (плюс двое вышедших на замену). Для современного футбола — это уникальная математика, лишь усиливающая впечатление от результата.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
7
95
Читайте также
Российский бодибилдер Мишин умер в США в возрасте 48 лет
Актер Киану Ривз подписал однодневный контракт с клубом «Виндзор Спитфайрс»
Отец Павла Дурова прокомментировал задержание сына во Франции
Махачкалинцы пишут гневные письма против судей, «Акрон» считает арбитров злодеями. Против новичков РПЛ действительно есть судейский заговор?
На Украине сообщили о сбежавших с автоматами троих мобилизованных осужденных
В ДТП на Садовом кольце с участием двух автомобилей один из них перевернулся
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Зенит» — «Спартак», «Динамо» — «Краснодар» и другие матчи
Тикнизян — о голе на первых секундах второго тайма в матче с «Ростовом»: «Был в шоке, что так быстро забили»
Круговой: «Без Вендела и Глушенкова «Зенит» посыпался»
Булыкин: «Первое место «Локомотива» заставит задуматься, что надо обращать внимание на молодежь»
Вице-президент «Ростова» оценил судейство в матче с «Локомотивом»
Рыскин о судействе в РПЛ: «Чувствуем себя идиотами»
«Локомотив» — «Ростов»: видео голов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Краснодар» снова не пустил «Динамо» на первое место. Этот матч — украшение тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 4 : 0
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 0 : 0
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 1 : 0
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 3 : 3
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 3 : 1
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 0 : 1
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 3 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости