Рейтинг лучших игроков РПЛ: Батраков догоняет Глушенкова, Латышонок врывается в топ-10
Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура.
С прошлого сезона мы составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в РПЛ. Со временем этот список обретет иной вид, а для справедливого расчета по ходу чемпионата мы введем нижний порог сыгранных встреч.
По итогам шести туров чарт лучших футболистов РПЛ-2024/25 выглядит так:
1. Максим Глушенков («Зенит») — средняя оценка «СЭ» за чемпионат — 7,20
Глушенков не играл со «Спартаком» из-за повреждения, но ударное начало сезона гарантировало ему первую строчку на несколько туров вперед.
2. Иван Обляков (ЦСКА) — 7,00
Игра против «Акрона» получилась для Облякова идеальной — он не только оформил дубль и отдал ассист, но и в целом был самым активным и успешным футболистом армейцев. Иван отдавал точные передачи на любой вкус, выиграл почти всю борьбу и бил по воротам. Обляков пока безоговорочно лучший в ЦСКА и один из лучших в чемпионате, поэтому в рейтинге «СЭ» пробивается наверх уже несколько туров подряд — теперь вот приблизился к первой строчке.
3. Алексей Батраков («Локомотив») — 6,83
Воспитанник «Локо» выдал шедевральный матч против «Ростова». Алексей оформил гол плюс ассист, но мог забить и отдать гораздо больше — не повезло. Однако даже так по числу результативных действий в РПЛ Батраков догнал Глушенкова (8), рванул вперед в рейтинге, а «Локомотив» забрался на первую строчку впервые почти за пять лет.
4. Эсекьель Барко («Спартак») — 6,80
Барко очень хорош в «Спартаке», и в матче против «Зенита» тоже сыграл достойно. В том числе стараниями Эсекьеля красно-белые выдали лучший матч в Санкт-Петербурге за долгие годы, а сам аргентинец лишь чудом не забил победный мяч.
5. Вендел («Зенит») — 6,70
Накануне матча со «Спартаком» данные о состоянии здоровья Вендела в «Зените» тщательно скрывали — в итоге бразилец вышел с первых минут, что стало сюрпризом. Но эффекта это не дало — Вендел выглядел посредственно, а «Зенит» сыграл хуже москвичей. Так что питерцы покинули первую строчку в РПЛ, а бразилец — вторую в рейтинге «СЭ».
6. Игорь Дивеев (ЦСКА) — 6,67
Защитник армейцев достойно справился с атакой «Акрона» и помог сохранить ворота ЦСКА в целости, заработав сухой матч.
7. Бителло («Динамо») — 6,58
Бителло, по обыкновению, был хорош — но в матче с «Краснодаром» его усилий не хватило для победы. Москвичи вновь уступили «быкам» и снова упустили шанс улучшить турнирное положение.
8. Мирлинд Даку («Рубин») — 6,50
Игрок «Рубина» забил махачкалинскому «Динамо» и утвердился в статусе одного из самых стабильных форвардов РПЛ. 5 голов и 2 голевые передачи в 6 турах РПЛ — это не шутки, поэтому Даку ворвался в рейтинг «СЭ» с двух ног.
9. Евгений Латышонок («Зенит») — 6,50
Еще один внезапно пробившийся в рейтинг — вратарь «Зенита» Евгений Латышонок. Голкипер тут абсолютно заслуженно — если бы не он и его шедевральные спасения, «Спартак» бы точно покинул Санкт-Петербург с тремя очками.
10. Илья Самошников («Локомотив») — 6,50
Илья красиво, пусть и немного неожиданно для себя, вывел «Локомотив» вперед в первом тайме игры с «Ростовом». Ну и в целом Самошников играет стабильнее конкурентов по рейтингу, поэтому врывается в топ-10. Но чтобы остаться, нельзя сбавлять обороты.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|
2
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
3
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
4
|Динамо
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|
5
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
7
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
9
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Пари НН
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
11
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
15
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|
16
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|- : -
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|- : -
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1