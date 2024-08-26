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Сегодня, 15:00

Рейтинг лучших игроков РПЛ: Батраков догоняет Глушенкова, Латышонок врывается в топ-10

Опубликован рейтинг лучших игроков 6-го тура РПЛ
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Футболисты Алексей Батраков, Максим Глушенков и Евгений Латышонок
Алексей Батраков, Максим Глушенков и Евгений Латышонок.
А вот у остальных игроков «Зенита» дела не очень.

Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура.

С прошлого сезона мы составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в РПЛ. Со временем этот список обретет иной вид, а для справедливого расчета по ходу чемпионата мы введем нижний порог сыгранных встреч.

По итогам шести туров чарт лучших футболистов РПЛ-2024/25 выглядит так:

Лучшие футболисты РПЛ-2024/25 по итогам 6 туров

1. Максим Глушенков («Зенит») — средняя оценка «СЭ» за чемпионат — 7,20

Глушенков не играл со «Спартаком» из-за повреждения, но ударное начало сезона гарантировало ему первую строчку на несколько туров вперед.

2. Иван Обляков (ЦСКА) — 7,00

Игра против «Акрона» получилась для Облякова идеальной — он не только оформил дубль и отдал ассист, но и в целом был самым активным и успешным футболистом армейцев. Иван отдавал точные передачи на любой вкус, выиграл почти всю борьбу и бил по воротам. Обляков пока безоговорочно лучший в ЦСКА и один из лучших в чемпионате, поэтому в рейтинге «СЭ» пробивается наверх уже несколько туров подряд — теперь вот приблизился к первой строчке.

3. Алексей Батраков («Локомотив») — 6,83

Воспитанник «Локо» выдал шедевральный матч против «Ростова». Алексей оформил гол плюс ассист, но мог забить и отдать гораздо больше — не повезло. Однако даже так по числу результативных действий в РПЛ Батраков догнал Глушенкова (8), рванул вперед в рейтинге, а «Локомотив» забрался на первую строчку впервые почти за пять лет.

Эсекьель Барко, Максим Глушенков. Рейтинг лучших игроков РПЛ: Барко уже в топ-5, Глушенков — лучший даже с травмой

4. Эсекьель Барко («Спартак») — 6,80

Барко очень хорош в «Спартаке», и в матче против «Зенита» тоже сыграл достойно. В том числе стараниями Эсекьеля красно-белые выдали лучший матч в Санкт-Петербурге за долгие годы, а сам аргентинец лишь чудом не забил победный мяч.

5. Вендел («Зенит») — 6,70

Накануне матча со «Спартаком» данные о состоянии здоровья Вендела в «Зените» тщательно скрывали — в итоге бразилец вышел с первых минут, что стало сюрпризом. Но эффекта это не дало — Вендел выглядел посредственно, а «Зенит» сыграл хуже москвичей. Так что питерцы покинули первую строчку в РПЛ, а бразилец — вторую в рейтинге «СЭ».

6. Игорь Дивеев (ЦСКА) — 6,67

Защитник армейцев достойно справился с атакой «Акрона» и помог сохранить ворота ЦСКА в целости, заработав сухой матч.

7. Бителло («Динамо») — 6,58

Бителло, по обыкновению, был хорош — но в матче с «Краснодаром» его усилий не хватило для победы. Москвичи вновь уступили «быкам» и снова упустили шанс улучшить турнирное положение.

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8. Мирлинд Даку («Рубин») — 6,50

Игрок «Рубина» забил махачкалинскому «Динамо» и утвердился в статусе одного из самых стабильных форвардов РПЛ. 5 голов и 2 голевые передачи в 6 турах РПЛ — это не шутки, поэтому Даку ворвался в рейтинг «СЭ» с двух ног.

9. Евгений Латышонок («Зенит») — 6,50

Еще один внезапно пробившийся в рейтинг — вратарь «Зенита» Евгений Латышонок. Голкипер тут абсолютно заслуженно — если бы не он и его шедевральные спасения, «Спартак» бы точно покинул Санкт-Петербург с тремя очками.

10. Илья Самошников («Локомотив») — 6,50

Илья красиво, пусть и немного неожиданно для себя, вывел «Локомотив» вперед в первом тайме игры с «Ростовом». Ну и в целом Самошников играет стабильнее конкурентов по рейтингу, поэтому врывается в топ-10. Но чтобы остаться, нельзя сбавлять обороты.

Символическая сборная 6-го тура РПЛ по оценкам «СЭ»
Иван Обляков
Футбол
РПЛ
Алексей Батраков
Евгений Латышонок
Максим Глушенков
Эсекьель Барко
3
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
1.09 19:45
Локомотив – Краснодар
 - : -
1.09 20:00
Ростов – Факел
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
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