Яркий камбэк «Краснодара»: Кобнан за четыре минуты вырвал победу над «Пари НН»!
«Краснодар» принимал «Пари НН» в роскошном настроении — команда одержала две победы подряд, в обеих встречах забив решающие мячи на последних минутах. Валидольную традицию продолжили и в этом матче — вновь с успешным исходом.
После матча с ЦСКА Мурад Мусаев сделал два глобальных изменения в составе: во-первых, исчез Кайо — по очевидным причинам. Защитник получил травму в начале встречи с армейцами — так страшно подвернул ногу, что казалось: «крестов» не избежать. К счастью, все обошлось, но против «Нижнего» его подменил Тормена.
Во-вторых, вернулся Джон Кордоба. В последнее время «Краснодару» явно не хватало форварда, приходилось выкручиваться благодаря непрофильным «девяткам». Теперь, к счастью для Мусаева, эта проблема решилась.
Что касается «Пари НН», то там решили победный состав не менять — почти все участники матча против «Химок» (1:0) оказались на поле. Исключением стал только полузащитник Кирилл Боженов — его заменил Матео Стаматов.
И заменил явно не зря — именно болгарин стал тем, кто разбавил остротой в общем-то серый первый тайм. На 36-й минуте полузащитник «быков» Сперцян грубо ошибся, совершив срезку. И подкараулил его как раз Стаматов, после чего реактивно разогнал атаку и отдал голевую передачу на Боселли — тот причудливым ударом закончил дело. Агкацев успел только погладить мяч. И проводить его в сетку.
Сперцян явно ощутил вину и стал играть гораздо активнее, но ни в первом тайме, ни в начале второго это никак не помогло хозяевам. Вместо моментов один за другим возникали жесткие стыки — однажды даже досталось арбитру встречи Чистякову. Причем получилось максимально странно — рефери случайно со спины толкнул игрок «Пари НН», судья приземлился на колени, но умудрился разбить затылок. Каким образом, если никакого контакта не было — загадка, но кровь у Чистякова шла еще некоторое время.
Кое-как игра оживилась только после замен Мурада Мусаева. К моменту, когда тренер «Краснодара» начал освежать состав, прошел уже час — а оборону «Пари НН» вскрыть никак не получалось. Но вряд ли краснодарские болельщики нервничали — два матча подряд «быки» на характере отыгрывались в концовках, так что вера в своеобразный «мусаев-тайм» присутствовала.
И не зря! Появившийся на 69-й минуте Мозес (отдувался за Кордобу, пока тот лечился) стал настоящим джокером: уже на 76-й минуте вингер удачно выпрыгнул на угловом (одном из бесчисленных в этой встрече) и прошил Медведева. Сперцян, делавший подачу, выдохнул. Вину он искупил.
А уже через четыре минуты тот же Мозес удачно сориентировался в штрафной, поймав отскок от Кордобы — и вывел «Краснодар» вперед. Тут уже он не стерпел и отправился на трибуны праздновать успех — а вместе с ним и вся команда.
Учитывая, как развивалась игра после гола «Пари НН» (для понимания, к финальному свистку счет ударов стал 18:2 в пользу хозяев), шансов сравнять у команды Илича не было никаких. Чуда не произошло — «Краснодар» додавил, победив в третий раз подряд во всех турнирах. И в третий раз подряд вырвав победу на последних минутах.
Кажется, у «быков» появляется стальной характер. Которого так не хватало.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|
5
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
6
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
7
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
|
8
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
9
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
10
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|1 : 0
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|3 : 2
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|0 : 1
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|3 : 0
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0