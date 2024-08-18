«Локо» перевернул дерби первым ударом в створ. Замены Николича все сломали
Перед дерби с «Локомотивом» Марко Николич уверял: «Это игра, которая может определить сезон». Возможно, прозвучало слишком пафосно, но от ЦСКА правда хотелось конкретики. На коротком отрезке мы увидели и сверхреализацию, и крупные победы, и необъяснимые провалы при кошмарной игре. Но в итоге получили новый сценарий, который, с одной стороны, спутал расклады, но в то же время многое прояснил.
В отличие от Галактионова, который не стал трогать победный состав, Николич после поражения в Краснодаре перестроил атаку, сохранив в тройке только Мусаева. Жемалетдинова сменил Файзуллаев, который в середине недели отбегал 87 минут против «Пари НН». А Давила впервые вышел в основе, подвинув Облякова в центр поля. Этот ход напрашивался — и учитывая форму Бистровича (а также проблемы при переходе из обороны в атаку), и желание освежить левый фланг.
Идея оправдалась. Именно чилиец стал самым острым игроком стартовых минут: постоянно напрягал правый фланг «Локомотива» (один из прорывов завершился плотным ударом в штангу), собрал несколько фолов и грамотно смещался в центр, откуда хлестко пробил над перекладиной.
ЦСКА здорово начал, но к середине тайма «Локо» отодвинул игру со своей половины и стал все чаще выбираться вперед. В основном в контратаках, но придумывал и позиционные — правда, без особых проблем для Акинфеева.
К середине второго тайма стало понятно: это дерби на истощение. В обороне ЦСКА все перекрывал, не позволяя разбежаться быстрой атаке «Локо». И одновременно искал зоны в финальной трети — особенно сразу после отборов, когда соперник не успевал перестроиться и вернуться назад.
Все это сопровождалось запредельным числом единоборств и стыков. И если вы не пропустили матч, то посмотрите на лицо Дмитрия Баринова, который не доиграл из-за огромной гематомы возле глаза и виска. Или на Тимура Сулейманова, из-за рассечения головы заканчивавшего матч в шлеме.
Команда Николича тоже страдала — тот же Роша, вышедший с тремя швами после фола Сперцяна, сталкивался головами чуть ли не на каждом стандарте. Но поднимался, отряхивался и продолжал матч. Как и Дивеев, судорожно проверявший после столкновения с Сулеймановым, целы ли зубы.
Минут за 15 до конца было полное ощущение, что голов мы не дождемся. Качественных моментов и так почти не возникало, стыки сбивали ритм игры, а интенсивность рухнула до минимальной отметки.
Начались замены — и здесь штаб Галактионова сработал просто образцово. На последних минутах посвежевшая атака «Локо» задергала ЦСКА, который отдал мяч, откатился назад и начал ошибаться в обороне.
Исход дерби решили замены на правом фланге, куда Николич выпустил Келлвена. А также Лукина, который по ситуации смещался в эту зону. Получилось крайне неудачно: «Локо» мог забить на 88-й минуте — сразу после потери Лукина. Но в итоге сделал это на 90-й — после провала Келлвена, который не успел накрыть Тикнизяна. И первым ударом в створ.
Отмечаем заряженность Наира, классный пас от Сарвели. И один из немногих провалов обороны ЦСКА, который случился в самый неподходящий момент матча. А также то, что все это уже второй тур подряд (а по факту — второй сезон) происходит на последних минутах.
После ухода Глушенкова, Миранчука, Жемалетдинова было опасение, что «Локомотив» просто «поплывет». Кошмарная игра в обороне в стартовых турах это как будто подтверждала. Но по факту мы видим: прямо сейчас «Локо» — одна из самых стабильных и понятных команд РПЛ, которая не то что не заметила ухода лидеров, но и раскрыла новых звезд, а также выигрывает дерби благодаря запасу.
Показательно, что всего этого ждали именно от Марко Николича.
Но осуществляет Михаил Галактионов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|
5
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
6
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
|
7
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
8
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
9
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
10
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|1 : 0
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|3 : 2
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|0 : 1
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|3 : 0
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0