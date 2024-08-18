«Локо» перевернул дерби первым ударом в створ. Замены Николича все сломали

ЦСКА снова посыпался в концовке.

Перед дерби с «Локомотивом» Марко Николич уверял: «Это игра, которая может определить сезон». Возможно, прозвучало слишком пафосно, но от ЦСКА правда хотелось конкретики. На коротком отрезке мы увидели и сверхреализацию, и крупные победы, и необъяснимые провалы при кошмарной игре. Но в итоге получили новый сценарий, который, с одной стороны, спутал расклады, но в то же время многое прояснил.

В отличие от Галактионова, который не стал трогать победный состав, Николич после поражения в Краснодаре перестроил атаку, сохранив в тройке только Мусаева. Жемалетдинова сменил Файзуллаев, который в середине недели отбегал 87 минут против «Пари НН». А Давила впервые вышел в основе, подвинув Облякова в центр поля. Этот ход напрашивался — и учитывая форму Бистровича (а также проблемы при переходе из обороны в атаку), и желание освежить левый фланг.

Идея оправдалась. Именно чилиец стал самым острым игроком стартовых минут: постоянно напрягал правый фланг «Локомотива» (один из прорывов завершился плотным ударом в штангу), собрал несколько фолов и грамотно смещался в центр, откуда хлестко пробил над перекладиной.

ЦСКА здорово начал, но к середине тайма «Локо» отодвинул игру со своей половины и стал все чаще выбираться вперед. В основном в контратаках, но придумывал и позиционные — правда, без особых проблем для Акинфеева.

К середине второго тайма стало понятно: это дерби на истощение. В обороне ЦСКА все перекрывал, не позволяя разбежаться быстрой атаке «Локо». И одновременно искал зоны в финальной трети — особенно сразу после отборов, когда соперник не успевал перестроиться и вернуться назад.

Все это сопровождалось запредельным числом единоборств и стыков. И если вы не пропустили матч, то посмотрите на лицо Дмитрия Баринова, который не доиграл из-за огромной гематомы возле глаза и виска. Или на Тимура Сулейманова, из-за рассечения головы заканчивавшего матч в шлеме.

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов доигрывал матч с ЦСКА в защитном шлеме. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Команда Николича тоже страдала — тот же Роша, вышедший с тремя швами после фола Сперцяна, сталкивался головами чуть ли не на каждом стандарте. Но поднимался, отряхивался и продолжал матч. Как и Дивеев, судорожно проверявший после столкновения с Сулеймановым, целы ли зубы.

Минут за 15 до конца было полное ощущение, что голов мы не дождемся. Качественных моментов и так почти не возникало, стыки сбивали ритм игры, а интенсивность рухнула до минимальной отметки.

Начались замены — и здесь штаб Галактионова сработал просто образцово. На последних минутах посвежевшая атака «Локо» задергала ЦСКА, который отдал мяч, откатился назад и начал ошибаться в обороне.

Исход дерби решили замены на правом фланге, куда Николич выпустил Келлвена. А также Лукина, который по ситуации смещался в эту зону. Получилось крайне неудачно: «Локо» мог забить на 88-й минуте — сразу после потери Лукина. Но в итоге сделал это на 90-й — после провала Келлвена, который не успел накрыть Тикнизяна. И первым ударом в створ.

Отмечаем заряженность Наира, классный пас от Сарвели. И один из немногих провалов обороны ЦСКА, который случился в самый неподходящий момент матча. А также то, что все это уже второй тур подряд (а по факту — второй сезон) происходит на последних минутах.

После ухода Глушенкова, Миранчука, Жемалетдинова было опасение, что «Локомотив» просто «поплывет». Кошмарная игра в обороне в стартовых турах это как будто подтверждала. Но по факту мы видим: прямо сейчас «Локо» — одна из самых стабильных и понятных команд РПЛ, которая не то что не заметила ухода лидеров, но и раскрыла новых звезд, а также выигрывает дерби благодаря запасу.

Показательно, что всего этого ждали именно от Марко Николича.

Но осуществляет Михаил Галактионов.