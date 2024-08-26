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«Если «Зенит» — позор нашего футбола, то остальные команды еще хуже!» Интервью Михаила Боярского

Боярский отреагировал на оскорбительные кричалки болельщиков в адрес «Зенита»
Микеле Антонов
Корреспондент
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Михаил Боярский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
«СЭ» поговорил с культовым актером и известным болельщиком «Зенита».

Я обеими руками за Соболева в «Зените»!

— Михаил Сергеевич, как вам последние матчи «Зенита»?

— Я считаю, что Семак держит руку на пульсе. Да, «Спартак» подтянулся. Но не думаю, что матчи с «Химками» и красно-белыми — показатель того, что «Зенит» ослабел.

Конечно, в противостоянии со «Спартаком» не хватало Глушенкова. Тем более играть последние 30 минут в меньшинстве было довольно сложно. Но «Зенит» справился с задачей великолепно. Отдельно отмечу Латышонка. Он спас команду от неминуемого поражения. Латышонок — лучший игрок матча, на мой взгляд.

— Раньше «Зенит» покупал бразильцев, теперь же мы видим все больше россиян — Глушенков, Латышонок, Волков, Горшков...

— Волков пока себя не проявил. Но будем надеяться, что сможет. Вообще эта тенденция на уменьшение влияния бразильского футбола мне симпатична.

 
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— По-прежнему много разговоров о потенциальном трансфере Александра Соболева в «Зенит». Как вы к этому относитесь?

— Я обеими руками за! Это очень хороший игрок. У них есть что-то общее с Сергеевым. Тем не менее это сильный и выносливый нападающий. К тому же не бразилец, что важно.

— Не смущает ли вас его бэкграунд: поведение, отстранение от тренировок в «Спартаке»?

— Я думаю, что это все внутренняя ситуация, которая никак не отображается на общем состоянии команды. Личные проблемы — пускай они сами их решают.

— Было много слухов о трансферах на вход: Илич за 25 миллионов, дорогостоящий Кекчю. Нужно ли «Зениту» настолько серьезное усиление?

— Честно говоря, я не большой специалист по внутренней трансферной политике клуба. Но считаю, что [сейчас] наш футбол более в перспективной стадии развитии, чем когда он наполнен легионерами. Иностранцы сдают свои позиции — это хорошие футболисты, но легионеры у нас играют не для развития.

Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, "СЭ"

Весной я был готов к тому, что «Зенит» не займет первое место

— Чего вы ожидаете от «Зенита» в год столетия?

— Не только я, но и все знают: столетие — это практически стопроцентная гарантия, что «Зенит» будет чемпионом.

— Почему вы так уверены? В прошлом сезоне было очень близко к сенсации.

— Да, но «Зенит» все равно становился чемпионом шесть раз подряд. Вряд ли кто-то еще способен на это. И Семак, опять же, держит руку на пульсе. Помогают и болельщики. Весь город знает, что в юбилейный год это наша обязанность.

 
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— Как вы следили за концовкой прошлого сезона?

— Я был готов к тому, что «Зенит» не займет первое место. Но судьба... Плюс на ситуацию посмотрел футбольный Бог, справедливо отдал титул самой сильной команде.

— Отметили по-особенному?

— Позвонил всем своим друзьям — Анатолию Тимощуку в первую очередь. Поздравил от всей души весь тренерский штаб. Ну и, конечно, постарался дозвониться до игроков. Нечасто удается лично поздравить их. Но я всегда был приверженцем «Зенита», до сих пор остаюсь. Несмотря на это, с уважением отношусь к «Динамо», «Краснодару», «Спартаку». Но полагаю, что «Зенит» — истинный лидер.

Если уж «позор футбола» занимает первое место, то остальные команды — еще хуже

— Когда вы в последний раз были на стадионе?

— Сейчас довольно редко бываю на футболе. Если матчи не накладываются на спектакли, то, конечно, стремлюсь попасть на трибуну. Например, был на предыдущих турах. Но в последнее время не ходил — вы же знаете, что я все-таки любитель «Петровского»... При всем уважении к современной «Газпром-Арене» душой я остался на старом стадионе. Да, хорошая акустика, замечательные предматчевые шоу — все красиво. Но для меня это как играть в бильярд на километровом поле... «Петровский» был более домашним и уютным стадионом. Самые трогательные воспоминания у меня именно от этой арены.

— Болельщики «Спартака», «Локомотива», «Динамо» и других клубов РПЛ часто скандируют: «Зенит» — позор российского футбола». У вас есть объяснение почему?

— Конечно. От зависти, вот и все! Это их личное дело. Пусть делают что угодно. Кричать — одно, а смотреть на табло — другое.

 
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— Зависть от результатов?

— Никакого спортивного азарта здесь нет. Есть только чисто личные завистливые и корыстные интересы. Если «Зенит» — позор нашего футбола, то на каком месте находятся их команды? Ниже позора? Если уж позор занимает первое место, то их команды еще хуже! Пускай они об этом задумаются.

Александр Соболев
Футбол
ФК Зенит
Михаил Боярский
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 4 : 0
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 0 : 0
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 1 : 0
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 3 : 3
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 3 : 1
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 0 : 1
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 3 : 2
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
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