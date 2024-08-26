«СЭ» поговорил с культовым актером и известным болельщиком «Зенита».

Я обеими руками за Соболева в «Зените»!

— Михаил Сергеевич, как вам последние матчи «Зенита»?

— Я считаю, что Семак держит руку на пульсе. Да, «Спартак» подтянулся. Но не думаю, что матчи с «Химками» и красно-белыми — показатель того, что «Зенит» ослабел.

Конечно, в противостоянии со «Спартаком» не хватало Глушенкова. Тем более играть последние 30 минут в меньшинстве было довольно сложно. Но «Зенит» справился с задачей великолепно. Отдельно отмечу Латышонка. Он спас команду от неминуемого поражения. Латышонок — лучший игрок матча, на мой взгляд.

— Раньше «Зенит» покупал бразильцев, теперь же мы видим все больше россиян — Глушенков, Латышонок, Волков, Горшков...

— Волков пока себя не проявил. Но будем надеяться, что сможет. Вообще эта тенденция на уменьшение влияния бразильского футбола мне симпатична.

— По-прежнему много разговоров о потенциальном трансфере Александра Соболева в «Зенит». Как вы к этому относитесь?

— Я обеими руками за! Это очень хороший игрок. У них есть что-то общее с Сергеевым. Тем не менее это сильный и выносливый нападающий. К тому же не бразилец, что важно.

— Не смущает ли вас его бэкграунд: поведение, отстранение от тренировок в «Спартаке»?

— Я думаю, что это все внутренняя ситуация, которая никак не отображается на общем состоянии команды. Личные проблемы — пускай они сами их решают.

— Было много слухов о трансферах на вход: Илич за 25 миллионов, дорогостоящий Кекчю. Нужно ли «Зениту» настолько серьезное усиление?

— Честно говоря, я не большой специалист по внутренней трансферной политике клуба. Но считаю, что [сейчас] наш футбол более в перспективной стадии развитии, чем когда он наполнен легионерами. Иностранцы сдают свои позиции — это хорошие футболисты, но легионеры у нас играют не для развития.

Александр Соболев. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Весной я был готов к тому, что «Зенит» не займет первое место

— Чего вы ожидаете от «Зенита» в год столетия?

— Не только я, но и все знают: столетие — это практически стопроцентная гарантия, что «Зенит» будет чемпионом.

— Почему вы так уверены? В прошлом сезоне было очень близко к сенсации.

— Да, но «Зенит» все равно становился чемпионом шесть раз подряд. Вряд ли кто-то еще способен на это. И Семак, опять же, держит руку на пульсе. Помогают и болельщики. Весь город знает, что в юбилейный год это наша обязанность.

— Как вы следили за концовкой прошлого сезона?

— Я был готов к тому, что «Зенит» не займет первое место. Но судьба... Плюс на ситуацию посмотрел футбольный Бог, справедливо отдал титул самой сильной команде.

— Отметили по-особенному?

— Позвонил всем своим друзьям — Анатолию Тимощуку в первую очередь. Поздравил от всей души весь тренерский штаб. Ну и, конечно, постарался дозвониться до игроков. Нечасто удается лично поздравить их. Но я всегда был приверженцем «Зенита», до сих пор остаюсь. Несмотря на это, с уважением отношусь к «Динамо», «Краснодару», «Спартаку». Но полагаю, что «Зенит» — истинный лидер.

Если уж «позор футбола» занимает первое место, то остальные команды — еще хуже

— Когда вы в последний раз были на стадионе?

— Сейчас довольно редко бываю на футболе. Если матчи не накладываются на спектакли, то, конечно, стремлюсь попасть на трибуну. Например, был на предыдущих турах. Но в последнее время не ходил — вы же знаете, что я все-таки любитель «Петровского»... При всем уважении к современной «Газпром-Арене» душой я остался на старом стадионе. Да, хорошая акустика, замечательные предматчевые шоу — все красиво. Но для меня это как играть в бильярд на километровом поле... «Петровский» был более домашним и уютным стадионом. Самые трогательные воспоминания у меня именно от этой арены.

— Болельщики «Спартака», «Локомотива», «Динамо» и других клубов РПЛ часто скандируют: «Зенит» — позор российского футбола». У вас есть объяснение почему?

— Конечно. От зависти, вот и все! Это их личное дело. Пусть делают что угодно. Кричать — одно, а смотреть на табло — другое.

— Зависть от результатов?

— Никакого спортивного азарта здесь нет. Есть только чисто личные завистливые и корыстные интересы. Если «Зенит» — позор нашего футбола, то на каком месте находятся их команды? Ниже позора? Если уж позор занимает первое место, то их команды еще хуже! Пускай они об этом задумаются.