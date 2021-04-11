Денис Бояринцев: «Внимание, герр Тедеско! Смолов начал забивать!»

Бывший полузащитник «Спартака» — о предстоящем матче красно-белых с «Локомотивом».

За 19 лет игровой карьеры он успел поиграть в 10 клубах. Одни из них были с богатой историей, у других — скромная, провинциальная биография. Но запомнился Бояринцев, прежде всего, игроком «Спартака», в котором за три сезона чуть не дотянул до сотни проведенных матчей. И в каждом из них бился, как в последнем. Чем и заслужил уважение суровых фанатов красно-белых, по сей день считающих «Бояру» своим. Сейчас, после ухода из нижнекамского «КАМАЗа», где он в тренерском штабе помогал Михаилу Белову, Денис Константинович находится в творческом простое. И в ожидании интересных предложений,с надеждой посматривает на телефон и новенький диплом категории Pro. А еще внимательно следит за тем, что творится в футбольном мире, частенько, делясь впечатлениями на «Матч ТВ». И, конечно, особое в особое внимание уделяет своему «Спартаку», которому в воскресенье предстоит схлестнуться с набравшим по весне ход «Локомотивом». Вот почему я недолго раздумывал над тем, с кем бы поговорить о предстоящем дерби нынешних соседей по турнирной таблице.

— То, как выглядели в последних матчах команды Николича и Тедеско, дает возможность прикинуть их шансы в воскресном споре в Черкизове? — начинаю я с места в карьер разговор с Бояринцевым.

— Только в какой-то мере. «Локомотив» без особых проблем увез свои три очка из Волгограда, затратив на это минимум сил и нервов. Как говориться, победил на классе. А вот в кубковом четвертьфинале с «Сочи» уже пришлось попотеть. Выручил Смолов, о котором очень вовремя вспомнил Николич. На что Федор благодарно ответил двумя забитыми мячами. Они и стали тем запасом прочности, благодаря которому железнодорожникам, хоть и не без труда, все-таки удалось шагнуть в полуфинал. И эта очередная победа еще раз подтвердила, что «Локомотив» с этой колеи сворачивать не собирается.

«Спартаку», чтобы одолеть подопечных Карпина, пришлось в Ростове выложиться на все сто. Сначала надо было прийти в себя после автогола Маслова, потом пришла пора отыгрываться. Но по тому, как команда билась, шла вперед, цеплялась за мяч, в ее успех верилось. И пара очередных голов Соболева стали наградой за умение терпеть и бороться. Эта победа ценна тем, что вселяют в игроков уверенность, делает их тверже. Особенно в золотой гонке, в которую сейчас ввязался «Спартак».

— «Локомотив» в этой гонке ты не видишь?

— Однозначно не ответишь. Конечно, теоретически случиться может всякое. Но не все здесь зависит только от самого «Локомотива». Нужно, чтобы еще начал сорить очками «Зенит». А во встрече с упрямыми «Химками» он показал, что делать этого не намерен. Плюс ко всему, железнодорожникам предстоит выезд в Питер. А потом еще встречи с «Ростовом» и «Динамо», которые сулят большие финишные трудности. Календарь, прямо скажем, не курортный.

— Согласен. Но пока экспресс Николича мчит на всех порах и в чемпионате, и в Кубке. Чем можно объяснить его рывок в семь побед?

— Прежде всего, хорошей работой в межсезонье. Пришел Пабло, в средней линии заиграла интересная молодежь, которую ведет за собой мудрый Крыховяк. Похоже, что футболисты, наконец, поверили в тренера, а Николич — в себя. Все это слагаемые нынешних побед.

— Выходит, Николич оказался достойной заменой Семину?

— Да вы, что Львович. Мне ли, молодому тренеру, об этом говорить! Семин — легенда «Локомотива», тренер, который выиграл с ним все. Но при всем уважении к Николичу, кроме впечатляющей серии выигранных матчей, он ничего, пока, не добился. Это, как говорится, текущий момент. Каррера сумел со «Спартаком» чемпионство выиграть и где он сейчас? Так, что с оценкой того, станет ли «Локомотив» с Николичем на новые победные рельсы, стоит повременить.

— А за счет чего «Спартаку», начавшему с поражений в Кубке от «Динамо» и от «Рубина» в чемпионате, удалось встать на ноги и сесть на колесо «Зениту»?

— Прежде всего, Тедеско определился с линией нападения, в которой наметилась очень интересная связка Ларссона с вернувшимся Промесом. И если раньше «Спартак» делал акцент на фланговые атаки с верховыми передачами на Соболева, то теперь стал действовать разнообразнее и мощнее. Уже стало ясно, что удачным оказалось приобретение Мозеса, к которому поначалу с недоверием относились болельщики и пресса. А сейчас мощные скоростные подключения нигерийца стали грозным оружием «Спартака». К тому же резко прибавил Соболев, который хорош не только в завершении, но и в умении подыграть партнерам. Кроме того, в сторону отошли дебаты по поводу будущего Тедеско и теперь в команде все думают только об игре результатах.

— Насколько качественным, на твой взгляд, выглядит пополнение «Спартака» и «Локомотива»?

— Звездным его не назовешь. Но те легионеры, которые появились в составе, достаточно крепкие футболисты, с хорошей школой и опытом. В «Спартаке» пока не до конца ясны возможности Хендрикса. Если его брали как опорника, способного организовывать атаки, то пока еще не совсем ясно, как у него обстоят дела с последним пасом. Хотя видно, что технически он оснащен хорошо. Зато сразу же стало понятно, что возвращение Промеса придаст атаке «Спартака» динамику и остроту. Что, касается «Локомотива», то, похоже, он также не ошибся в выборе. Не повезло, разве что, с тем, что быстро получил травму Зе Луиш. Но это вопрос времени. Тем более, что его возможности хорошо известны. Пришелся ко двору Пабло, который в паре с Чорлукой, снял, возникшие было проблемы в центре обороны.

Изящный гол Ларссона и победный мяч Соболя ?



В преддверии #ЛокомотивСпартак вспоминаем предыдущую встречу с «Локо» ?? pic.twitter.com/sSdooEuAN5 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 10, 2021

— У «Спартака» и «Локомотива» примерно одинаковые показатели пропущенных мячей. Это говорит о том, что по степени надежности обороны они примерно равны?

— Пожалуй, да. И у тех, и у других хороший подбор квалифицированных защитников. Джикия, Жиго, Айртон — в «Спартаке», Чорлука с Паблу и Рыбус — в «Локомотиве». У каждого за спиной не один сезон, они умеют читать игру, обладают отличными данными. Единственная проблемная позиция железнодорожников — правый фланг, где сейчас выступают то Рыбчинский, то Живоглядов. А у спартаковцев справа действует молодой Маслов, которого частенько подводит излишняя нервозность и недостаток опыта. Как видите, и здесь расстановка сил 50 на 50.

— Ну, уж про атаку такого точно не скажешь. Ведь на сегодня у «Спартака» почти на десяток мячей забито больше.

— Вы еще добавьте, что почти половина из них приходится на долю Ларссона с Соболевым. Спору нет, статистически «Спартак» здесь в плюсе. Я уже говорил, что у Тедеско сейчас подобрана практически идеальная линия атаки, в которую по ситуации встраивается еще и Промес. Но нельзя не принимать во внимание, что сегодняшняя главная ударная сила «Локомотива» — полузащита с честолюбивыми, молодыми ребятами Мухиным, Куликовым, Жемалетдиновым, вернувшимся в строй Бариновым, которых объединяет Крыховяк. И в распоряжении Николича, это мощный, атакующий кулак. Уверен, он ни на минуты не даст расслабиться обороне «Спартака». А после четвертьфинала с «Сочи» я сказал: «Внимание, герр Тедеско! Смолов начал забивать!»

— Выходит, и здесь вы видите игровое равенство?

— Это только мое мнение. А потому, опережая вопрос по поводу прогноза, назову счет — 2:2. Хотя от всей души желаю победы «Спартаку», за который и буду болеть!