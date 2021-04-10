Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус рассуждает о преображении железнодорожников этой весной, тренерском уровне Николича и сравнении его с Каррерой, бессмысленных трансферах Кикнадзе, Смолове и отвечает на вопрос, как «Спартак» может сохранить Тедеско.

«Смолов уже входит в тройку форвардов для сборной»

— С чем лично вы связываете такое преображение «Локомотива» этой весной?

— Какой-то одной причины, наверное, нет. Надо находиться внутри команды, чтобы точно знать. По факту — все молодцы. И игроки, и тренеры. Ну и, возможно, соперники (смеется). Я, безусловно, пристрастен, поэтому прежде всего обращаю внимание на футболистов, к приходу которых в «Локомотив» сам причастен.

— Кого вы имеете в виду?

— Феноменально играет Гжегож Крыховяк. В принципе, все уже привыкли к его высокому уровню. Но он продолжает все равно удивлять. Опорный полузащитник забивает решающие голы, делает разницу. Это действительно впечатляет. Он же вместе со Смоловым и Антоном Миранчуком сейчас лучший бомбардир команды.

А как действует Смолов? Ему в нынешней схеме стало комфортнее. «Локо» сейчас чаще играет на контратаках. И вот это как раз футбол Федора. Позиционные атаки ему, надо признать, даются тяжелее. А сейчас он возвращается к своему лучшему футболу. В целом, конечно все стараются. Но вот этих двух игроков я бы выделил особо.

— Допускаете, что с такой игрой Смолов вернется в сборную и даже выиграет конкуренцию у Дзюбы и Соболева?

— Нас ждет ударная концовка чемпионата. Все в руках Соболева и Смолова. Александр сейчас в отличной форме, но и Федор феерит: 4 мяча в 4 играх. Сам себе создает моменты. Ему нужно отдавать пас на ход вблизи штрафной. И он сам делает разницу, если у него есть полторы-две секунды на подготовку удара. Это очень востребованное качество. Уверен, что тренеры сборной за ним сейчас пристально следят. Впереди у «Локо» показательные игры — «Спартак», «Ростов», «Зенит», «Динамо», полуфинал Кубка. Так что все в его ногах. Думаю, на сегодняшний день он уже входит в виртуальную тройку форвардов сборной, вытеснив из нее Заболотного.

Уход Чорлуки

— А что скажете о Пабло? Некоторые специалисты уже называют его чуть ли не сильнейшим центральным защитником РПЛ.

— Хороший, добротный игрок, но точно не лучший в РПЛ. Пока. Рановато еще делать выводы. «Локо» предстоят матчи с конкурентами. Пока ясно одно: Пабло точно сильнее Мурило. Причем на голову. Вытеснил его из состава без вариантов. У Мурило при здоровом Пабло шансов вообще не будет.

— В конце сезона команду покинет Чорлука. Невосполнимая потеря?

— Все хорошие игроки когда-то уходят. Здесь надо смотреть философски. Возраст все-таки. Тут как раз предстоит много работы для руководителей клуба. Уверен, что они уже озаботились поиском центрального защитника. А возможно, уже и нашли, кто знает? Но Чорлука, конечно, хорош, ведет игру команды. Я сделал для себя одно наблюдение.

— Какое?

— При новой схеме «Локо», когда полузащита выстроена ромбом, мне кажется, железнодорожники играют сзади не в четыре защитника в линию.

— А как?

— Чорлука располагается чуть сзади. Такой чистильщик, свипер. Либеро. Я к нему присматриваюсь в новой схеме и прихожу именно к такому выводу.

— Разделяете восторги по поводу Мухина, или это немного «перегретая» история?

— Он действительно хороший полузащитник с потенциалом. Но я бы был поаккуратнее с выдачей авансов. Молодым ребятам нередко свойственна нестабильность. Для Мухина и остальных молодых самое важное — закрепиться в основе в следующем сезоне. Бывает, что ребята дебютируют, проводят сильно 7-8 игр и пропадают... Посмотрим, как Максим проявит себя в дальнейшем.

— При этом не факт, что в следующем сезоне мы увидим его в «Локомотиве».

— Если не останется, то окажется в другом сильном клубе. Значит, новый вызов, и ему нужно будет продолжать доказывать свою состоятельность. Не знаю, останется ли он в «Локо». Видимо, идет какая-то борьба с агентами, информационная война. Пожелаю клубу быть твердым и при этом гибким в переговорном процессе. То есть держать свою линию, но иногда стоит и идти на компромиссы. Если игрок нужен, то его, конечно, надо сохранить или хотя бы расстаться за неплохие деньги.

«А где, простите, Зе Луиш? И сколько он забил?»

— Жемалетдинов нужен «Локомотиву»?

— Сложно сказать. Я так понимаю, у него летом заканчивается контракт. Он и раньше был неплохой игрок, а сейчас прибавил. Не хочется выглядеть циником, но футболисты частенько преображаются перед заключением нового соглашения с клубом. А нужен он или нет? Должны оценивать руководители и тренеры. Все зависит от условий. За разумные деньги это очень приличный игрок.

— Если верить информации в СМИ, «Локомотив» не готов повторять зарплату Рифату и намерен снизить ее чуть ли не в два раза. Что это — режим экономии?

— Мне опять же тяжело судить. Про режим экономии мы часто слышали от Кикнадзе. Он постоянно его включал, но при этом тратились серьезные деньги на трансферы. Иногда на довольно бессмысленные приобретения.

— Вы про Райковича?

— Не только. Жалолиддинов — прекрасный пример. Джорджевич. Или Лысцов. Ну что это за трансфер? Объясните мне, пожалуйста. Много странных решений. А Зе Луиш?

— С ним тоже не попали?

— А он, простите, сейчас где?

— Восстанавливается после травмы, набирает форму.

— А сколько он забил?

— Один гол и сделал две результативные передачи.

— Ну вот вам и ответ. Вспомните, сколько стоил его трансфер. 4-5 миллионов. И какая отдача за сезон? По мне, это бессмысленная трата денег. В теории Зе Луиш, наверное, хороший нападающий. Но мы же видим, какую пользу он принес. Вот вам и режим экономии...

«Посмотрим, как Куликов и Крыховяк справятся с Мозесом и Айртоном»

— Вас нельзя не спросить отдельно про Николича. За эту весну сильно поменяли мнение об этом специалисте?

— Я бы дождался все-таки конца сезона и посмотрел бы, как его подопечные проявят себя в ближайших турах. Пока он оставляет позитивное впечатление. Поставил команде новую схему. Не совсем новую, конечно. Мы помним ее и у «Зенита» в начале 2000-х. И Анчелотти так играл с «Миланом». Ромб довольно традиционная схема с плюсами и минусами. Требует большой работы от полузащитников. Посмотрим, как этот ромб будет работать против сильных команд с подготовленными тренерами. Все же уже поняли и готовы к такой схеме «Локо».

— Но ведь ЦСКА и «Сочи» Николич уже обыграл.

— Соглашусь. Это были качественные игры. Но сейчас ЦСКА — это лишь отчасти показатель силы «Локомотива». Вспомните хотя бы игры армейцев с Тулой и «Тамбовом». Любопытно посмотреть, как схема Николича сработает против «Спартака», «Ростова», которые играют флангами. Потому что ромб как раз очень уязвим против фланговых атак. Вот и поглядим, насколько хорошо готовы физически подопечные Николича — в частности «крылья» этого ромба.

— Вы про Куликова/Баринова и Крыховяка?

— Да. Интересно посмотреть, как они справятся с Айртоном и Мозесом. Кто кого перебегает? Вот это настоящая интрига. Выдержат ли фланги «Локо» атаки красно-белых?

«Признаю, недооценил Николича»

— В конце августа в интервью «СЭ» вы сказали: «Николичу нужно тренировать команду поближе к ФНЛ, из второй части таблицы РПЛ». Сейчас не жалеете о той фразе?

— Ну давайте еще посмотрим. Наверное, тогда я где-то немного гиперболизировал. Признаю, недооценил Марко. Но все покажет конечный результат. Так что немного рано петь Николичу дифирамбы. Пока он не финишировал в медалях. Ели он окажется в тройке, то честь ему и хвала. Молодец. Сейчас «Локо» смотрится любопытно, команда на ходу, готова к большим играм. Смотреть матчи железнодорожников интересно. Болельщики ждут их с предвкушением. Это очень важно!

— Чья тренерская работа вам нравится больше — Николича или Тедеско?

— Стилистически мне больше по душе Тедеско. Но это чисто индивидуальные пристрастия. Просто Доменико принял «Спартак», который тогда ни на что не претендовал. А сейчас красно-белые в тройке. Даже дышат в спину «Зениту». Он поставил «Спартаку» другую игру. Широкую, эмоциональную, размашистую.

— А Николич?

— Ему уже досталась добротная команда, которая три года подряд была в двойке. Сначала, осенью, он ее немного уронил, а сейчас возвращает ее на свое место. Я не могу назвать себя каким-то фанатом Николича.

— Постойте. Но при этом команду покинул лидер — Алексей Миранчук.

— Один из лидеров. Да, ушел. Согласен, это потеря. Но остались и другие ключевые футболисты. Оказалось, что у Николича есть под рукой добротные молодые исполнители. Академия и «Казанка» работают, выпускают ребят с хорошим потенциалом. Не звезд, но звездочек. Куликов, Магкеев, Иосифов, тот же Мухин, другие.

У Николича есть материал, с которым можно работать. Он же не на пустое место пришел. Плюс ему покупали футболистов — Лисаковича, Зе Луиша, Пабло. Нет, я сейчас не принижаю успехи тренера. Он молодец, команда весной набирает очки. Но клуб-то серьезный, с материальной базой, составом, инфраструктурой, селекцией!

— То есть, по-вашему, пока он ничего сверхъестественного не сделал?

— Пока — нет. Просто молодец, что верно расставил и подготовил игроков. Давайте остановимся на этом.

«Тедеско от «Спартака» нужны не деньги, а понятный курс»

— Колумнист «СЭ» Илья Казаков написал про серба следующее: «Николич, как и Каррера, смог собрать из вроде бы треснувшей вазы единое целое. Начался расцвет молодых игроков и ренессанс ветеранов. Марко смог заставить команду бежать. Определил каждому именно его место. И еще оказался очень приличным психологом, подобрав ключ к каждому — через кнут или пряник».

— Здесь я бы поспорил, не проводил бы параллели между Николичем и Каррерой. Повторю еще раз свою мысль. «Локомотив» до прихода серба три сезона подряд находился в топ-2, брал два Кубка России из трех. Ему досталась очень сильная команда, опытные ребята. И уход Миранчука нельзя сравнить с треснувшей вазой.

А «Спартак» до Карреры — совсем другая история. Красно-белые не были в двойке. Факты говорят сами за себя.

Николич же не «Урал» сейчас вытащил на третье место. Как можно отрицать то, что у Марко уже были очень приличные условия? Да, он сейчас молодец. Но тут тогда надо хвалить и футболистов, и клуб. Однако все-таки давайте дождемся конца сезона и посмотрим, какое место займет «Локо». Многое определят ближайшие встречи со «Спартаком» и «Ростовом».

— Вопрос про «Спартак». Что бы вы сделали на месте руководства клуба для сохранения Тедеско?

— Я бы, конечно, попытался убедить Доменико остаться.

— Как? «Убили» бы его деньгами?

— Да тут же не про деньги разговор. Ну вы о чем?

— А про что?

— Про понятный курс клуба, про четкость. Очевидно, что Тедеско любит свою работу в «Спартаке». Посмотрите на него. Разве он похож на шабашника, на вахтового работника? Ну нет, конечно! Ему нравится атмосфера, болельщики. Просто немцу нужна определенность в своей работе.

— Что вы имеете в виду?

— «Спартак» славен какой-то непоследовательностью, неопределенностью. И последние истории со «сливом» финансовых данных в интернет все это лишний раз подтверждают. Ну как они такое допустили? Это же ужасно. И ладно это был бы один случай. Там постоянно что-то происходит. Агенты, еще что-то...

— То есть Тедеско нужно почувствовать себя самостоятельным в принятии решений?

— Ключевое слово здесь — «понятность». Доменико должен знать, что будет именно так, а не иначе, что никаких колебаний влево или вправо не предвидится. Он немец, привык к порядку. Если ему объяснят, что все будет четко и так, как обговорено на берегу, то есть шанс его удержать. В любом случае ясно, что «Спартаку» выгоднее сохранить тренера, нежели искать нового.