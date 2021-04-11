На вопросы «СЭ» письменно ответил один из лучших арбитров Европы XXI века, один из четырех иностранных специалистов, входящих в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС.

Франк Де Блекере

Родился 1 июля 1966 года в Уденарде, Бельгия.

Потомственный арбитр — отец и дед тоже были судьями. Его дед судил футбольные матчи в 50-е и 60-е годы прошлого столетия, а отец входил в число ведущих арбитров Бельгии в 80-е.

До 18 лет играл в футболе, получил травму и решил заняться судейством. Стал арбитром в 1984 году, в 1995-м дебютировал в первом бельгийском дивизионе, а три года спустя стал арбитром ФИФА.

Судил финал юношеского чемпионата мира-2005, юниорского чемпионата мира-2009, матч за Суперкубок УЕФА-2009, работал на чемпионатах мира-2006 и 2010, а также чемпионате Европы-2008.

Считался одним из ведущих судей Европы, входил в элитную группу арбитров УЕФА.

Говорит на четырех языках — фламандском, французском, английском и немецком. Женат, есть дочь.

Россия

— Как много вы знаете стран, в которых в судействе прибегают к помощи иностранных специалистов?

— Я не могу назвать точное число, но работа с иностранными экспертами в судействе стала трендом — это происходит и в Бельгии. Иностранные специалисты очень ценятся.

— Однажды вы судили матч российской лиги, теперь входите в состав экспертно-судейской комиссии РФС. Какова была ваша реакция на приглашение в обоих случаях?

— Когда тебя приглашают заниматься своим делом, это всегда честь — будь то работа арбитром или экспертом. Это также означает, что люди ценят тебя.

— Кто хозяин в вашем доме? Как ваша жена отреагировала на новость о том, что вы начинаете работать в РФС?

— Она всегда всесторонне поддерживала меня на протяжении моей карьеры. Должен признаться, моей жене футбол не очень интересен — поэтому ее мнение объективно и важно для меня.

— В чем, на ваш взгляд, главная задача ЭСК?

— Я считаю, что важно принимать последовательные решения. Решения, которые могут понять все причастные к футболу лица. Нужно общаться и объяснять эпизоды. Таким образом мы, члены комиссии, станем лучше понимать друг друга. А когда улучшается понимание, улучшается и взаимодействие.

— Как строится работа комиссии?

— Должен признать, что работа комиссии выстроена очень профессионально. После каждого игрового дня мы получаем эпизоды и нарезки, которые рассматриваются во время нашего заседания. Мы открыто обсуждаем эпизоды, и каждый выражает свою точку зрения, при этом уважая чужое мнение.

11 июня 2007 года Франк Де Блекере судил матч чемпионата России «Зенит» — «Локомотив» (1:1). В ходе игры он вынес два предупреждения — игрокам гостей. Бельгиец получил от «СЭ» восемь баллов, а от команд — девять. В то время мы проводили конкурс «Золотая мантия» и после каждой игры собирали оценки команд: «Зенит» поставил четверку, «Локомотив» — пятерку.

Бельгия

— Какую должность вы занимаете в Королевском футбольном союзе Бельгии?

— Я заместитель технического директора по работе с бельгийскими арбитрами (Де Блекере, в частности, поясняет те или иные решения, принятые судьями в чемпионате страны. — Прим. А.Б.).

— Помимо Бельгии и России работаете ли вы в других федерациях на постоянной основе?

— Я также вхожу в комиссию УЕФА по развитию судейства. Можно совмещать много должностей, если это не вредит работе. Кроме того, я выступаю послом одного из брендов исчезающего спрея, применяемого арбитрами во время матча (этот тип спрея используется и в России. — Прим. А.Б.).

Видеоарбитры

— Как вы относитесь к ВАР?

— Видеоарбитры — деликатная тема, но я считаю, что они принесли пользу футболу. До сих пор не утихают споры по поводу использования ВАР, но процент правильных решений, принятых во время матчей, сейчас намного выше, чем в матчах без применения ВАР.

Конечно, после просмотра видеоповторов возникают дискуссии, так как футбольные эпизоды можно трактовать по-разному, но мы должны всецело поддерживать данный тренд. Современный футбол уже не может существовать без ВАР.

— Как определить, что арбитр допустил явную и очевидную ошибку?

— Если в распоряжении ВАР есть материалы, показывающие, что арбитр сделал явную и очевидную ошибку, то произойдет короткое обсуждение эпизода. У видеоассистентов должно быть доказательство того, что решение необходимо пересмотреть. Если ВАР необходимо долго искать причину, то промах судьи не будет считаться явным и очевидным...

— Если во время заседания ЭСК голоса разделились в соотношении 4 к 3, будет ли ошибка арбитра считаться явной и очевидной — той ошибкой, которая должна была бы привести к вмешательству ВАР?

— Не все эпизоды можно оценить одинаково четко, даже с использованием видеоповторов. В некоторых случаях обсуждения не прекращаются. Если мнения разделились, нельзя сказать, что ошибка арбитра очевидна.

— Какие из правил сегодня самые сложные для болельщиков?

— Мне кажется, наиболее спорные — эпизоды с игрой рукой. Эта тема возникает после каждого тура. Игроки также пытаются запутать арбитров: после каждого контакта мяча с рукой они начинают протестовать. Даже после просмотра видеоповторов эпизоды с игрой рукой нелегко объяснить болельщикам, игрокам и тренерам.

Франк Де Блекере. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Судья

— Сегодня у арбитра есть видеопомощники. А как вам работалось в ваше время без ВАР?

— Большим отличием было то, что без ВАР арбитр должен был убедить игроков на поле в своем решении. Они должны были верить судье. Для этого было необходимо использовать свои лидерские и персональные качества.

Сегодня у меня создается впечатление, что все готовы принять неверное решение арбитра, однако при этом не могут признать ошибку ВАР. Так что ответственность перед внешним миром изменила ситуацию.

— Вы приверженец строгой манеры судейства? Могли ли вы пошутить с игроками?

— У каждого своя манера судейства. Я много общался с игроками на поле, по возможности объяснял им свои решения. Если они понимали, почему я поступал так или иначе, у нас возникало больше уважения друг к другу. Но в некоторых ситуациях, в напряженных матчах с игроками труднее общаться, потому что они реагируют острее. В таких случаях арбитр меняет свою манеру судейства.

- Некоторые судьи запрещают родным смотреть свои матчи и знакомиться с реакцией СМИ на судейство. Приходили ли жена и дочь на ваши матчи?

— Как я уже говорил, моя жена не очень интересуется футболом. Дочь тоже. Жена была на стадионе на матче чемпионата мира в Германии, но она всегда остается в тени. Мой отец, который был арбитром в высшей лиге Бельгии в 1980-1990-е, внимательно следил за моей работой. Он был моим наставником в начале моей карьеры, личным тренером и многому меня научил.

«Раньше игроки вели себя как пингвины. Едва судья назначал штрафной и ставил мяч на то место, откуда следовало произвести удар, игроки начинали двигаться к той точке, чтобы помешать быстро ввести мяч в игру. Теперь такие ситуации в прошлом — благодаря обычной белой линии, которая проводится с помощью спрея».

Франк Де Блекере — о применении исчезающего спрея в футболе

Игорь Акинфеев и Франк Де Блекере. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Улыбка

— Почти на всех фотографиях вы улыбаетесь. Плакали когда-нибудь после футбольного матча — из-за обиды, ошибки или критики?

— На матчи всегда выходил расслабленным. Работал с одними и теми же помощниками, это было большим преимуществом. Сила арбитра должна исходить из положительного настроя. Я всегда старался демонстрировать уверенность в себе. Я хорошо готов к матчу — пусть он начнется! Таковым было мое отношение к делу.

— Что случилось после матча между «Брюгге» и «Андерлехтом» в 2002 году? На вас напали болельщики?

— В Бельгии матч этих команд считается центральным во всем чемпионате. Между клубами и болельщиками идет давняя борьба. Это была очень сложная игра со множеством карточек, даже красных карточек. Арбитру в такой ситуации трудно удержать матч под контролем. Честно говоря, моя работа не была тогда идеальной. После матча некоторые болельщики пытались прорваться ко мне домой, чтобы выразить свое недовольство (в числе арестованных полицией были фанаты обеих команд. — Прим. А.Б.). К счастью, футбольный мир оказал мне поддержку.

— В отличие от игроков и тренеров арбитрам практически не вручаются призы. Как с этим в Бельгии?

— В Бельгии я семь раз получал звание «Лучший арбитр года» по версии игроков и шесть раз — награду «Золотой свисток» (по итогам опроса клубов). Также в конце своей карьеры я получил награду «За выдающиеся достижения», что стало для меня большим признанием. Кроме того, после работы на чемпионате мира премьер-министр Бельгии пригласил меня на прием. В тот период вся страна поддерживала меня, так как я был единственным бельгийцем, участвующим в турнире. Это было невероятное чувство!

— Вам посчастливилось родиться фламандцем. К судьям-франкофонам, говорят, отношение в Бельгии в ваше время было хуже, чем к фламандцам. Правда ли это?

— Бельгия богатая на языки страна. Мы говорим на трех языках (голландском, французском и немецком). В наших школах английский язык также играет важную роль. Таким образом, у меня никогда не было языковых проблем, а язык футбола всегда оставался универсальным. Мне кажется, знание языков было большим преимуществом в моей карьере, особенно при работе на соревнованиях международного уровня.

— У вас были какие-либо привычки, суеверия, традиции перед матчами?

— За пять минут до начала игры я всегда слушал одну и ту же песню — Enjoy the Silence в исполнении Depeche Mode. И всегда начинал обуваться с левой ноги. Знаю, звучит странно, но мне это помогало!

Франк Де Блекере. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС: