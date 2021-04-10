«Рубин» опять устранил конкурента. Команда Слуцкого всерьез претендует на медали

«Рубин» уже не команда-середняк с менталитетом лузеров, какой она долго была после ухода Курбана Бердыева.

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур

«Ростов» — «Рубин» — 0:1 (0:0)

Гол: Йевтич, 73.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Фольмер, 83), Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Махатадзе (Хасимото, 30), Глебов, Альмквист (Байрамян, 72), Гигович, Полоз (Тугарев, 72), Соу.

«Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Зуев (Бегич, 68), Йевтич, Мусаев (Хван Ин Бом, 67), Макаров (Бакаев, 90+2), Самошников, Кварацхелия, Абильдгор, Деспотович.

Предупреждения: Деспотович, 31. Зуев, 45+1. Поярков, 52. Гигович, 61. Дюпин, 90+1.

Судьи: Васильев (Ижевск). Большаков (Санкт-Петербург), Воронцов (Ярославль).

ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Стипиди (Краснодар).

10 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».

«Рубин» второй тур подряд обыгрывает прямого конкурента по таблице: после победы над «Сочи» с таким же минимальным счетом казанцы обыграли «Ростов» — 1:0. Команда Слуцкого вышла на четвертое место, сравнявшись по очкам с ЦСКА и «Локомотивом», у которых игры в запасе. Пятая победа в шести матчах — «Рубин» всерьез может претендовать на медали.

«Ростов» был лучше, но растранжирил кучу моментов

Ход матча не говорил о том, что «Рубин» — фаворит и превосходит «Ростов» по игре. Наоборот, хозяева в целом выглядели лучше как по моментам, так и по качеству игры. По первому тайму вообще казалось, что это «Рубин» поменял 17 игроков за сезон, а не «Ростов». Гости создали момент в начале встречи — спасли Песьяков и штанга ворот. Но на этом все, дальше доминировали хозяева.

Кварацхелия терялся под присмотром Терентьева, Деспотович редко получал мячи вблизи ворот, в полузащите разве что Абильдгор держал привычный уровень. В защите казанцы допустили чересчур много моментов у своих ворот, особенно с правого фланга, где вынужденно играл Зуев. Из-под него чуть не забил Альмквист, который выскочил один на один с Дюпиным, но не попал в дальний угол.

Моменты первого тайма ? pic.twitter.com/KwDE8ucjKv — Football Club Rostov (@rostovfc) April 10, 2021

Только Кенто Хасимото мог забить дважды, но то не попадал в створ из убойной позиции, то выручал Дюпин. Не пошла игра у Али Соу, который упускал много мячей в штрафной.

Игра чуть изменилась в сторону «Рубина», стоило Слуцкому после очередной ошибки в защите убрать Зуева: тренер сместил на правый фланг защиты Уремовича, выпустив в центр обороны Бегича. Выход Ин Бома также позволил чуть улучшить владение мячом. Но в целом «Ростов» по созданным моментам и качеству игры заслуживал как минимум ничьей и за это поражение может винить только себя.

За «Рубин» забил Йевтич, который мог уйти зимой

Даже удивительно, что «Рубин» смог забить, потому что ход игры к этому не располагал, и даже голевая атака началась с ошибки. Ин Бом дал неточный пас, Байрамян сыграл на перехвате, но тут же сам совершил потерю после единоборства с Деспотовичем. Мяч подхватил Йевтич, который с рабочей левой ноги пробил точно в «девятку».

Швейцарец забил всего второй гол за «Рубин», но очень важный. Первый был в ворота «Зенита» на выезде и тоже помог выиграть. А в прошлом туре против «Сочи» эксперты назвали его лучшим игроком матча. Йевтич — неочевидный герой команды Слуцкого, игра которого порой вызывает раздражение: он порой замедляет атаки, долго принимает решения и не такой скоростной, как другие атакующие игроки «Рубина». Но на чистых мячах, когда соперник не мешает, Йевтич может быть опасен, особенно когда в деле его левая нога. Поэтому Слуцкий доверяет ему исполнение почти всех стандартов.

Сам Дарко по-прежнему игрок-загадка. Зимой он вполне мог уйти из клуба из-за лимита на легионеров, если бы не травма японца Сайто, которого подписывали как раз на его позицию. Йевтич чудом остался в команде, а в последних матчах из-за повреждений Шатова выходил в основном составе. Швейцарец играет с огромной мотивацией еще и потому, что понимает: летом перед менеджерами «Рубина» опять будет стоять вопрос о том, как сформировать легионерскую заявку. Гол «Ростову» — попытка доказать, что он и в новом сезоне нужен Слуцкому.

«Рубин» нацелился на медали?

У «Рубина» уже пять побед в шести матчах этого года. Только «Локомотив» после рестарта сезона идет с лучшим показателем, чем команда Слуцкого. Казанцы еще осенью уверенно говорили, что будут бороться за еврокубки, а теперь реально претендуют на путевку в Лигу Европы и все доказывают делом.

За исключением осечки с «Химками», команда обыгрывает прямых конкурентов и поднимается наверх. По календарю впереди «Рубин» ждут матчи с «Уралом», «Динамо», «Краснодаром». Теперь к этим играм казанцы подходят более уверенными в себе.

В этом сезоне «Рубин» близок к тому, чтобы прервать длительную серию без медалей: последний раз казанцы выигрывали бронзу в 2010-м году после двух чемпионских сезонов.

Такая цель в клубе реально есть: менеджеры хотят удержать Хвичу Кварацхелию и грезят попаданием в еврокубки. Так ведь и Слуцкий приехал в «Рубин» именно для этого — выигрывать трофеи, а не тратить свое время на команду без амбиций.

«Рубин» уже точно проводит лучший сезон за последние шесть лет: в 2015-м году Ринат Билялетдинов смог закончить сезон с казанской командой на пятом месте и благодаря бану «Динамо» выйти в Лигу Европы. Приход Слуцкого помог выбраться из середины, где долго обитала команда, уставшая от десятых-одиннадцатых мест в таблице. Нынешний «Рубин» — другая команда, которая играет вариативно: как от обороны на контратаках против мощных соперников, так и первым номером от себя, когда этого требует ситуация.

Да, казанцам еще предстоит тяжелая борьба за место в пятерке, но теперь «Рубин» точно не команда-середняк с менталитетом лузеров, какой она долго была после ухода Курбана Бердыева в 2013 году. И это главное достижение Слуцкого.