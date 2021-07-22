Все детали хита «Рубина»: идея пришла от Слуцкого, ради съемок закрыли терминал аэропорта, а Хвича устроил пикет в центре Казани

«СЭ» поговорил с создателями нового клипа «Рубина».

В среду «Рубин» выпустил, пожалуй, главное видео старта сезона в РПЛ — клип с Леонидом Слуцким и игроками под песню «Рубин» Супергуд » , специально написанную для ролика.

Собкор «СЭ» Владислав Зимагулов поговорил с создателями видео о пасхалках, сложностях и деталях их нового клипа.

Идея принадлежит Слуцкому. Тренер действительно влюблен в Казань

Новый клип «Рубина» отличается от предыдущих своим национальным колоритом. В нем прописана идея любви к городу и приглашение посетить столицу Татарстана. Идея зародилась после прихода Слуцкого в «Вечерний Ургант», где тренер признавался в любви к городу. В то время в клубе уже начали вынашивать идею нового ролика.

«Это было в мае. Мы хотели снять промо к новому сезону, но тогда Слуцкий еще не пришел в «Вечерний Ургант». Только после его слов все сложилось в идею такого клипа», — рассказывает режиссер клипа Солтан Сунгатуллин.

Кадр из нового клипа «Рубина».

Продюсер клипа, руководитель медиаслужбы «Рубина» Иван Бодылевский объясняет — это тренер навел его на идею клипа про Казань: «Слуцкий сходил к Урганту, ярко рассказал о Казани, и я подумал, что надо сделать клип про наш город. Не хотелось снимать ролик ради ролика. Леонид Викторович своим выступлением разбудил чувства многих людей по отношению к Казани. И ему никто не говорил, чтобы он хвалил город. Это его искреннее мнение».

Работа над видео суммарно заняла 16-17 часов — это все съемочные дни и выезды. А съемки прошли за две недели. Клип медиакоманда «Рубина» хотела снять до старта Кубка Матч Премьер, чтобы не отвлекать команду от подготовки к сезону. «Мы снимали спортсменов, которые в первую очередь думают о футбольных обязанностях, тренируются, готовятся к сезону, играют. В свободное для них время мы подстраивались под них и ездили на съемки», — рассказал Иван.

Кадр из нового клипа «Рубина».

По словам Бодылевского, тренеру «Рубина» понравился новый клип: «Когда мы показали клип Слуцкому, он сказал: «Как обычно — топ».

В клипе есть фрагмент «Вечернего Урганта», и «Рубин» писал письма Первому каналу, чтобы им разрешили публикацию с вставкой из выпуска со Слуцким, сняли с них ограничения и не блокировали. «Они нам все разрешили, большое им спасибо за это, иначе клип мог и не выйти», — поблагодарил Бодылевский руководство канала.

Песня «Супергуд» — ремейк классики от Супер-Алисы.

За основу клипа «Рубин» взял хит Супер-Алисы — «Татарстан Супергуд» — трек середины нулевых про республику. Он тоже есть в клипе «Рубина», когда в магазине пластинок на стареньком телевизоре появляются портреты главных лиц Татарстана — Шаймиева, Минниханова, Хаматовой, Сайдашева.

А несколько лет назад в новой аранжировке клип вышел у местного лейбла Malsi Music. Ее «Рубин» и взял для своего трека, вставив имена своих футболистов.

«Мы спросили, готовы ли они нам дать аранжировку и сотрудничать. Создатель лейбла Ислам Валеев — болельщик «Рубина», казанец. Он очень быстро откликнулся и с радостью согласился, мы записали песню в их студии. Сразу понимали, что в песне будут фамилии игроков, а клип должен быть про нашу культуру, город и республику», — объясняет Иван.

Составляли текст с фамилиями игроков «Рубина», чтобы он звучал складно и в рифму, Тимур Байрамов и Аделя Мингазова — сотрудники медиадепартамента «Рубина». Кстати, теперь песню можно скачать на всех музыкальных площадках.

«Всем игрокам песня понравилась, многие пританцовывали на съемках, весело ее приняли. Может быть, она станет хитом раздевалки», — допускает Бодылевский.

Пасхалка с обложками пластинок: альбомы — это клубы РПЛ

Клип переполнен пасхалками и отсылками. С первых секунд клипа Слуцкий как продавец пластинок встречает новичков «Рубина» Игнатьева, Нижегородова и Хакшабановича. Тренер казанцев — главный музыкальный голос лиги, и пластинками за его спиной авторы клипа постарались это обыграть.

«Леонид Викторович выступает в роли продавца пластинок, где зашифрованы клубы РПЛ. Мы пытались с самоиронией обыграть мнение, что наш тренер — певец и музыкант», — говорит Бодылевский.

Кадр из нового клипа «Рубина».

«Я предлагал сначала нарисовать эти обложки, — рассказывает Сунгатуллин. — Чтобы они яснее читались и это были какие-то изображения клубов, ненастоящие пластинки. Но наши ребята из медиаотдела настояли, что нужны обложки. Получилось круче».

Бодылевский объяснил, что не всем клубам было легко подобрать обложки. «Земфира — это Уфа, а «Уматурман» — Нижний Новгород. Но с остальными было посложнее. А Джалиль коллекционирует музыкальные пластинки, он очень шарит в этом, помнит все обложки групп. И многие отобрал он. Копал и искал».

Кадр из нового клипа «Рубина».

Создатели боялись, что никто не заметит этой пасхалки и усилия окажутся напрасными. В клипе пластинки с Боярским, поросенком, поездом и драконом показаны крупным планом синхронно с текстом, в котором по-татарски идет отсчет от одного до четырех — это как раз было намеком на места команд в таблице.

Кадр из нового клипа «Рубина».

К примеру, Боярский представляет «Зенит», поросенок от Blodwyn Pig — это «Спартак», Blur c поездом на обложке — отсылка к «Локомотиву». Еще на стенде можно найти группу Police — это намек на «Динамо», песня Шуфутинского «Тихий Дон» отсылает к «Ростову», AC/DC и пушка — «Арсенал», группа Eagles — «Ахмат», а обложка с пчелами от The Soft Boys — это отсылка к «Уралу». Сам Слуцкий стоит рядом с драконом из обложки группы Dio — это отсылка к Зиланту на логотипе «Рубина» и гербе Казани.

«Золотой актив пьет чай» — пасхалка про Черчесова

Еще одна большая пасхалка клипа — игроки сборной России Макаров, Самошников и Дюпин пьют чай с чак-чаком в форме сборной. Это отсылка к словам Черчесова про «золотой актив», который «дома чай пьет». К слову, ни один из сборников «Рубина» не сыграл при Черчесове ни минуты.

Изображение экс-тренера сборной России есть в календаре за июль, который висит на двери. Под Черчесовым шатается кресло. Съемки чаепития проходили в Доме-музее чак-чака, куда позже приезжали Ургант и Познер для съемок своей передачи.

Кадр из нового клипа «Рубина».

«Сборная тогда еще играла, изначально мы хотели фотографию Черчесова, но приурочили к июлю. В типичной татарской деревне в зале или на кухне всегда висят очень странные календари. Подумал, что мы должны поддержать эту провинциальную эстетику», — объяснил Сунгатуллин.

Кадр из нового клипа «Рубина».

Бабушка, которая зашла в комнату — актриса театра Камала, народная артистка Татарстана Фирая Акберова. «Просил их импровизировать, и Фирая сказала Дюпину: «А ты что такой худенький, ешь давай еще!» А у него рот набит очпочмаками, и он отвечает: «А у меня все нормально! По плану +2 кг». Они реально ели, им нравилось. Особенно Дюпину. А Макарову очень нравится чак-чак, говорит, что он его обожает».

Кадр из нового клипа «Рубина».

Кварацхелия в клипе катался на личном самокате. Его плакаты — отсылка к пикетчику из Нью-Йорка

Главную звезду «Рубина» создатели клипа снимали в центре Казани рядом с главными достопримечательностями — мечетью Кул-Шариф, на набережной озера Кабан и возле Дворца земледельцев.

Кадр из нового клипа «Рубина».

«Это личный самокат Хвичи. Он его часто берет, чтобы покататься в парке рядом с базой», — рассказал Бодылевский.

На съемках, которые проходили на набережной Кабана, к Хвиче часто подходили прохожие для фото и автографов. Но многих он привлекал и своими плакатами с надписями: «Хватит путать Казань и Казахстан», а также «Жизнь без татарки, как чай без заварки».

Прохожие реально думали, что это одиночный пикет, а люди с камерами — журналисты, которые снимают протестующего.

Кадр из нового клипа «Рубина».

Кадр из нового клипа «Рубина».

«Артемий и Тимур придумали эти плакаты — это наши SMMщик. А вообще одиночный пикет — это идея Ксюши Маловой (экс-ведущая «Рубин ТВ»), а я ее развил. Два года назад был мем с парнем, который был очень популярным. Он держал злободневные таблички, был очень популярен. Мы решили напомнить этот мем. Я выбрал стилистику съемки, взяли ручную камеру, будто это телевизионный репортаж. И Хвича всегда на позитиве, улыбается. Решил показать его серьезным и сосредоточенным».

Речь идет о dudewithsign — аккаунте в инстаграме с 7,5 миллиона подписчиков. «Чувак с плакатом» с октября 2019 года появляется на Манхэттене со своеобразным одиночным пикетом. Но это не политическая акция, а флешмоб с веселыми и абсурдными призывами. Например: «Перестан ьте вставать, когда самолет садиться».

А Хвича в этом образе показал самые актуальные призывы для Казани. А еще грузин расклеивал по городу стикеры с логотипом Лиги конференций — нового еврокубка, где сыграет «Рубин»: «Это напрашивалось. Давно «Рубин» там не участвовал, и мы напоминаем, что в Казань возвращаются еврокубки. А Хвича — олицетворение клуба», — объяснил Бодылевский.

Кадр из нового клипа «Рубина».

Рекламные интеграции: кадиллак выезжает с заправки, а минеральную воду «заряжают» от телевизора

Шатов, Игнатьев и Зуев в клипе едут по городу на кадиллаке — это отсылка к словам Слуцкого о том, что в Казани нет пробок.

Авто достали на форуме у «Ак Барс Арены», где как спикер выступал Леонид Слуцкий. Там создатели увидели машину на выставке и позже попросили ее для клипа.

Кадр из нового клипа «Рубина».

Режиссер клипа Солтан рассказал, что сначала игроки не поняли, что на спидометре метрика в милях: «Ребята ехали не очень быстро, потому что там на спидометре скорость измерялась в милях. И я им кричал, чтобы ехали 40 км/ч, смотрю и вижу, что они все равно едут медленно. Нам все сигналили, но не чтобы уехали с дороги, а просто ребят узнали и приветствовали».

В клипе кабриолет с игроками выезжает с заправки одного из спонсоров клуба. Каких-то обязательных требований с интеграциями от спонсоров не поступало. Просто создатели решили включить их в ролик.

Кадр из нового клипа «Рубина».

Бутылку с водой производства еще одного спонсора клуба поставили рядом с телевизором, где на экране мелькали кадры с Шаймиевым и Миннихановым. Это отсылка к историям, когда люди «заряжали» банки с водой.

Кадр из нового клипа «Рубина».

Ради съемок в аэропорту пришлось закрыть терминал

Финальные кадры клипа сняты в аэропорту Казани, где Леонид Слуцкий с чак-чаком приветствует гостей города. Ради этих кадров пришлось даже просить руководство аэропорта закрыть зону прилета пассажиров.

«Последняя сцена в аэропорту символична, она говорит: «Приезжайте в Татарстан». Ради наших съемок руководство аэропорта перенесло зону прилета. Должны были прилететь люди из Москвы и Санкт-Петербурга, которых отправили в международную зону прилета. Спасибо им. Они на 30 минут закрыли для нас терминал, где мы смогли быстро снять нужные кадры», — говорит Сунгатуллин.

Кадр из нового клипа «Рубина».

Слуцкий, с которого начался клип и благодаря которому возникла идея его создания, закрывает видео, нарядившись в национальную татарскую одежду с тюбетейкой.

По словам авторов клипа, тренер «Рубина» действительно влюблен в город и рад был его прославить. «Бытует мнение, что Слуцкий просто хвалит то место, где работает. Но расскажу о показательном моменте: в студии в библиотеке НКЦ мы разговаривали со Слуцким, и он рассказал, что он был и в театре MO?, который там базируется. Рассказал фабулу спектакля, который посещал, и о том, что был в библиотеке — даже там, где мы никогда не бывали. У Слуцкого неподдельный интерес к городу, и это не бравада. Ему здесь реально очень нравится, и Леонид Викторович об этом искренне говорит», — объясняет режиссер клипа.

Клип «Рубина» уже влетел в тренды YouTube с 90 тысячами просмотров и обошел ролик с оригинальной аранжировкой. О новом видео казанцев пишут и зарубежные СМИ.

Кадр из нового клипа «Рубина».