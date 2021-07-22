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Все детали хита «Рубина»: идея пришла от Слуцкого, ради съемок закрыли терминал аэропорта, а Хвича устроил пикет в центре Казани

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 22:00
Кадр из нового клипа «Рубина». Кадр из нового клипа «Рубина». Кадр из нового клипа «Рубина». Кадр из нового клипа «Рубина». Кадр из нового клипа «Рубина». Кадр из нового клипа «Рубина». Кадр из нового клипа «Рубина». Кадр из нового клипа «Рубина». Кадр из нового клипа «Рубина». Кадр из нового клипа «Рубина». Кадр из нового клипа «Рубина». Кадр из нового клипа «Рубина». Кадр из нового клипа «Рубина». Кадр из нового клипа «Рубина». Кадр из нового клипа «Рубина». Кадр из нового клипа «Рубина». Кадр из нового клипа «Рубина». Кадр из нового клипа «Рубина». Кадр из нового клипа «Рубина».
Кадр из нового клипа «Рубина».
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«СЭ» поговорил с создателями нового клипа «Рубина».

В среду «Рубин» выпустил, пожалуй, главное видео старта сезона в РПЛ — клип с Леонидом Слуцким и игроками под песню «Рубин» Супергуд», специально написанную для ролика.

Собкор «СЭ» Владислав Зимагулов поговорил с создателями видео о пасхалках, сложностях и деталях их нового клипа.

 
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Идея принадлежит Слуцкому. Тренер действительно влюблен в Казань

Новый клип «Рубина» отличается от предыдущих своим национальным колоритом. В нем прописана идея любви к городу и приглашение посетить столицу Татарстана. Идея зародилась после прихода Слуцкого в «Вечерний Ургант», где тренер признавался в любви к городу. В то время в клубе уже начали вынашивать идею нового ролика.

«Это было в мае. Мы хотели снять промо к новому сезону, но тогда Слуцкий еще не пришел в «Вечерний Ургант». Только после его слов все сложилось в идею такого клипа», — рассказывает режиссер клипа Солтан Сунгатуллин.

Кадр из нового клипа «Рубина».
Кадр из нового клипа «Рубина».

Продюсер клипа, руководитель медиаслужбы «Рубина» Иван Бодылевский объясняет — это тренер навел его на идею клипа про Казань: «Слуцкий сходил к Урганту, ярко рассказал о Казани, и я подумал, что надо сделать клип про наш город. Не хотелось снимать ролик ради ролика. Леонид Викторович своим выступлением разбудил чувства многих людей по отношению к Казани. И ему никто не говорил, чтобы он хвалил город. Это его искреннее мнение».

Работа над видео суммарно заняла 16-17 часов — это все съемочные дни и выезды. А съемки прошли за две недели. Клип медиакоманда «Рубина» хотела снять до старта Кубка Матч Премьер, чтобы не отвлекать команду от подготовки к сезону. «Мы снимали спортсменов, которые в первую очередь думают о футбольных обязанностях, тренируются, готовятся к сезону, играют. В свободное для них время мы подстраивались под них и ездили на съемки», — рассказал Иван.

Кадр из нового клипа «Рубина».
Кадр из нового клипа «Рубина».

По словам Бодылевского, тренеру «Рубина» понравился новый клип: «Когда мы показали клип Слуцкому, он сказал: «Как обычно — топ».

В клипе есть фрагмент «Вечернего Урганта», и «Рубин» писал письма Первому каналу, чтобы им разрешили публикацию с вставкой из выпуска со Слуцким, сняли с них ограничения и не блокировали. «Они нам все разрешили, большое им спасибо за это, иначе клип мог и не выйти», — поблагодарил Бодылевский руководство канала.

Песня «Супергуд» — ремейк классики от Супер-Алисы.

За основу клипа «Рубин» взял хит Супер-Алисы — «Татарстан Супергуд» — трек середины нулевых про республику. Он тоже есть в клипе «Рубина», когда в магазине пластинок на стареньком телевизоре появляются портреты главных лиц Татарстана — Шаймиева, Минниханова, Хаматовой, Сайдашева.

А несколько лет назад в новой аранжировке клип вышел у местного лейбла Malsi Music. Ее «Рубин» и взял для своего трека, вставив имена своих футболистов.

«Мы спросили, готовы ли они нам дать аранжировку и сотрудничать. Создатель лейбла Ислам Валеев — болельщик «Рубина», казанец. Он очень быстро откликнулся и с радостью согласился, мы записали песню в их студии. Сразу понимали, что в песне будут фамилии игроков, а клип должен быть про нашу культуру, город и республику», — объясняет Иван.

 

Составляли текст с фамилиями игроков «Рубина», чтобы он звучал складно и в рифму, Тимур Байрамов и Аделя Мингазова — сотрудники медиадепартамента «Рубина». Кстати, теперь песню можно скачать на всех музыкальных площадках.

«Всем игрокам песня понравилась, многие пританцовывали на съемках, весело ее приняли. Может быть, она станет хитом раздевалки», — допускает Бодылевский.

 
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Пасхалка с обложками пластинок: альбомы — это клубы РПЛ

Клип переполнен пасхалками и отсылками. С первых секунд клипа Слуцкий как продавец пластинок встречает новичков «Рубина» Игнатьева, Нижегородова и Хакшабановича. Тренер казанцев — главный музыкальный голос лиги, и пластинками за его спиной авторы клипа постарались это обыграть.

«Леонид Викторович выступает в роли продавца пластинок, где зашифрованы клубы РПЛ. Мы пытались с самоиронией обыграть мнение, что наш тренер — певец и музыкант», — говорит Бодылевский.

Кадр из нового клипа «Рубина».
Кадр из нового клипа «Рубина».

«Я предлагал сначала нарисовать эти обложки, — рассказывает Сунгатуллин. — Чтобы они яснее читались и это были какие-то изображения клубов, ненастоящие пластинки. Но наши ребята из медиаотдела настояли, что нужны обложки. Получилось круче».

Бодылевский объяснил, что не всем клубам было легко подобрать обложки. «Земфира — это Уфа, а «Уматурман» — Нижний Новгород. Но с остальными было посложнее. А Джалиль коллекционирует музыкальные пластинки, он очень шарит в этом, помнит все обложки групп. И многие отобрал он. Копал и искал».

Кадр из нового клипа «Рубина».
Кадр из нового клипа «Рубина».

Создатели боялись, что никто не заметит этой пасхалки и усилия окажутся напрасными. В клипе пластинки с Боярским, поросенком, поездом и драконом показаны крупным планом синхронно с текстом, в котором по-татарски идет отсчет от одного до четырех — это как раз было намеком на места команд в таблице.

Кадр из нового клипа «Рубина».
Кадр из нового клипа «Рубина».

К примеру, Боярский представляет «Зенит», поросенок от Blodwyn Pig — это «Спартак», Blur c поездом на обложке — отсылка к «Локомотиву». Еще на стенде можно найти группу Police — это намек на «Динамо», песня Шуфутинского «Тихий Дон» отсылает к «Ростову», AC/DC и пушка — «Арсенал», группа Eagles — «Ахмат», а обложка с пчелами от The Soft Boys — это отсылка к «Уралу». Сам Слуцкий стоит рядом с драконом из обложки группы Dio — это отсылка к Зиланту на логотипе «Рубина» и гербе Казани.

«Золотой актив пьет чай» — пасхалка про Черчесова

Еще одна большая пасхалка клипа — игроки сборной России Макаров, Самошников и Дюпин пьют чай с чак-чаком в форме сборной. Это отсылка к словам Черчесова про «золотой актив», который «дома чай пьет». К слову, ни один из сборников «Рубина» не сыграл при Черчесове ни минуты.

Изображение экс-тренера сборной России есть в календаре за июль, который висит на двери. Под Черчесовым шатается кресло. Съемки чаепития проходили в Доме-музее чак-чака, куда позже приезжали Ургант и Познер для съемок своей передачи.

Кадр из нового клипа «Рубина».
Кадр из нового клипа «Рубина».

«Сборная тогда еще играла, изначально мы хотели фотографию Черчесова, но приурочили к июлю. В типичной татарской деревне в зале или на кухне всегда висят очень странные календари. Подумал, что мы должны поддержать эту провинциальную эстетику», — объяснил Сунгатуллин.

Кадр из нового клипа «Рубина».
Кадр из нового клипа «Рубина».

Бабушка, которая зашла в комнату — актриса театра Камала, народная артистка Татарстана Фирая Акберова. «Просил их импровизировать, и Фирая сказала Дюпину: «А ты что такой худенький, ешь давай еще!» А у него рот набит очпочмаками, и он отвечает: «А у меня все нормально! По плану +2 кг». Они реально ели, им нравилось. Особенно Дюпину. А Макарову очень нравится чак-чак, говорит, что он его обожает».

Кадр из нового клипа «Рубина».
Кадр из нового клипа «Рубина».

Кварацхелия в клипе катался на личном самокате. Его плакаты — отсылка к пикетчику из Нью-Йорка

Главную звезду «Рубина» создатели клипа снимали в центре Казани рядом с главными достопримечательностями — мечетью Кул-Шариф, на набережной озера Кабан и возле Дворца земледельцев.

Кадр из нового клипа «Рубина».
Кадр из нового клипа «Рубина».

«Это личный самокат Хвичи. Он его часто берет, чтобы покататься в парке рядом с базой», — рассказал Бодылевский.

На съемках, которые проходили на набережной Кабана, к Хвиче часто подходили прохожие для фото и автографов. Но многих он привлекал и своими плакатами с надписями: «Хватит путать Казань и Казахстан», а также «Жизнь без татарки, как чай без заварки».

Прохожие реально думали, что это одиночный пикет, а люди с камерами — журналисты, которые снимают протестующего.

Кадр из нового клипа «Рубина».
Кадр из нового клипа «Рубина».
Кадр из нового клипа «Рубина».
Кадр из нового клипа «Рубина».
 
Леонид Слуцкий.«Слуцкий — красава!» Мэр Казани Ильсур Метшин — о «Рубине», Евро и Хвиче

«Артемий и Тимур придумали эти плакаты — это наши SMMщик. А вообще одиночный пикет — это идея Ксюши Маловой (экс-ведущая «Рубин ТВ»), а я ее развил. Два года назад был мем с парнем, который был очень популярным. Он держал злободневные таблички, был очень популярен. Мы решили напомнить этот мем. Я выбрал стилистику съемки, взяли ручную камеру, будто это телевизионный репортаж. И Хвича всегда на позитиве, улыбается. Решил показать его серьезным и сосредоточенным».

Речь идет о dudewithsign — аккаунте в инстаграме с 7,5 миллиона подписчиков. «Чувак с плакатом» с октября 2019 года появляется на Манхэттене со своеобразным одиночным пикетом. Но это не политическая акция, а флешмоб с веселыми и абсурдными призывами. Например: «Перестаньте вставать, когда самолет садиться».

 

А Хвича в этом образе показал самые актуальные призывы для Казани. А еще грузин расклеивал по городу стикеры с логотипом Лиги конференций — нового еврокубка, где сыграет «Рубин»: «Это напрашивалось. Давно «Рубин» там не участвовал, и мы напоминаем, что в Казань возвращаются еврокубки. А Хвича — олицетворение клуба», — объяснил Бодылевский.

Кадр из нового клипа «Рубина».
Кадр из нового клипа «Рубина».

Рекламные интеграции: кадиллак выезжает с заправки, а минеральную воду «заряжают» от телевизора

Шатов, Игнатьев и Зуев в клипе едут по городу на кадиллаке — это отсылка к словам Слуцкого о том, что в Казани нет пробок.

Авто достали на форуме у «Ак Барс Арены», где как спикер выступал Леонид Слуцкий. Там создатели увидели машину на выставке и позже попросили ее для клипа.

Кадр из нового клипа «Рубина».
Кадр из нового клипа «Рубина».

Режиссер клипа Солтан рассказал, что сначала игроки не поняли, что на спидометре метрика в милях: «Ребята ехали не очень быстро, потому что там на спидометре скорость измерялась в милях. И я им кричал, чтобы ехали 40 км/ч, смотрю и вижу, что они все равно едут медленно. Нам все сигналили, но не чтобы уехали с дороги, а просто ребят узнали и приветствовали».

В клипе кабриолет с игроками выезжает с заправки одного из спонсоров клуба. Каких-то обязательных требований с интеграциями от спонсоров не поступало. Просто создатели решили включить их в ролик.

Кадр из нового клипа «Рубина».
Кадр из нового клипа «Рубина».

Бутылку с водой производства еще одного спонсора клуба поставили рядом с телевизором, где на экране мелькали кадры с Шаймиевым и Миннихановым. Это отсылка к историям, когда люди «заряжали» банки с водой.

Кадр из нового клипа «Рубина».
Кадр из нового клипа «Рубина».

Ради съемок в аэропорту пришлось закрыть терминал

Финальные кадры клипа сняты в аэропорту Казани, где Леонид Слуцкий с чак-чаком приветствует гостей города. Ради этих кадров пришлось даже просить руководство аэропорта закрыть зону прилета пассажиров.

«Последняя сцена в аэропорту символична, она говорит: «Приезжайте в Татарстан». Ради наших съемок руководство аэропорта перенесло зону прилета. Должны были прилететь люди из Москвы и Санкт-Петербурга, которых отправили в международную зону прилета. Спасибо им. Они на 30 минут закрыли для нас терминал, где мы смогли быстро снять нужные кадры», — говорит Сунгатуллин.

Кадр из нового клипа «Рубина».
Кадр из нового клипа «Рубина».

Слуцкий, с которого начался клип и благодаря которому возникла идея его создания, закрывает видео, нарядившись в национальную татарскую одежду с тюбетейкой.

По словам авторов клипа, тренер «Рубина» действительно влюблен в город и рад был его прославить. «Бытует мнение, что Слуцкий просто хвалит то место, где работает. Но расскажу о показательном моменте: в студии в библиотеке НКЦ мы разговаривали со Слуцким, и он рассказал, что он был и в театре MO?, который там базируется. Рассказал фабулу спектакля, который посещал, и о том, что был в библиотеке — даже там, где мы никогда не бывали. У Слуцкого неподдельный интерес к городу, и это не бравада. Ему здесь реально очень нравится, и Леонид Викторович об этом искренне говорит», — объясняет режиссер клипа.

Клип «Рубина» уже влетел в тренды YouTube с 90 тысячами просмотров и обошел ролик с оригинальной аранжировкой. О новом видео казанцев пишут и зарубежные СМИ.

Кадр из нового клипа «Рубина».
Кадр из нового клипа «Рубина».

С новым ярким роликом теперь в Казани ждут болельщиков на матче 24 июля со «Спартаком». Если бы не коронавирусные ограничения, трибуны местного стадиона наверняка бы заполнились. «Рубин» шаг за шагом возвращает большой интерес к футболу в Казани.

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