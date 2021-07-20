«Краснодар» должен подняться в новом чемпионате. Но пока он команда-загадка

Оцениваем готовность «быков» к старту сезона.

Главные события межсезонья

Объективно главное для «Краснодара» событие произошло не в межсезонье, а 6 апреля, когда «быков» возглавил Виктор Гончаренко. По сути, именно в тот момент не склонные к радикальным переменам черно-зеленые начали подготовку к новому сезону. Главный тренер получил возможность познакомиться с командой в боевых условиях, футболистам стали понятны принципы работы нового штаба, и команда начала менять свое лицо.

Не сказать, что совсем уж глобально, но были отчетливо видны и новые принципы прессинга, и увеличившееся количество длинных передач. А кто-то из игроков познакомился с новыми для себя позициями и нюансами изменившихся требований к привычным ролям.

На сборах «Краснодар» продолжал учиться и закреплял пройденное в концовке прошлого чемпионата, доводя до автоматизма полученные знания. Здесь даже важнее было избежать травм, как в случае с Сафоновым в контрольном матче с «Нюрнбергом». К счастью, столкнувшийся с соперником и замененный после этого голкипер сборной России готов к старту сезона.

Кроме того, летом мы снова убедились в том, что Сергею Галицкому нет равных во внимании к воспитанию собственных резервов. «Краснодар» больше всех в России тратит на молодежный футбол и за год вложил в это направление 861 миллион рублей. Кроме того, для «Краснодара-2» построили потрясающе красивый семитысячный стадион, который уже принял первый матч младших «быков» в первенстве ФНЛ.

Основные трансферы

Уход ветеранов — Ари и Берга — сделал нападающих главными целями «быков» в это межсезонье. Идея использовать на острие Ионова, конечно, оказалась любопытной, но все же каждому лучше заниматься своим делом. В этом плане приглашение проведшего качественный сезон в «Ахмате» Ильина выглядит эффективным ходом, но оно не снимало всех проблем.

В результате из многочисленных потенциальных новичков, упоминавшихся в новостях (Садик, Нисбет, Нзола) «Краснодар» остановился на кандидатуре колумбийца Кордобы, которому для подписания контракта осталось пройти медобследование. После травм прошлого сезона этот вопрос актуален, но в любом случае Кордоба показал в «Герте» свою эффективность. У него в последнем сезоне семь мячей, как у Пентека и Матеуса Куньи, но при этом меньше проведенных матчей (21). В целом южноамериканец держит планку, поднятую за два года в «Кельне» как в первой, так и во второй бундеслиге, где суммарно забил 33 гола.

Возвращение из аренды Спаича может оказаться полезно в том плане, что серб, в отличие от Кайо, все-таки профильный защитник. Но и здесь, и в слухах об интересе к защитнику «Аталанты» Паломино много вопросов, потому что при подписании Кордобы у «Краснодара» станет девять легионеров, и опять кто-то окажется лишним. Это существенно снижает возможности южан, и Владимиру Хашигу придется решать очередной ребус. В том числе и расчищая состав под возможных новобранцев из-за границы.

Ожидания и задачи

«Нужно сделать существенный шаг вперед по сравнению с предыдущим сезоном», — сказал о задачах в интервью клубной пресс-службе Гончаренко. Кратко, емко и очевидно с учетом амбиций «быков», которые попробовали на вкус групповой турнир Лиги чемпионов, а теперь впервые за долгие годы остались без еврокубков.

Но, как бы кощунственно это ни звучало, в переходный период выступления только на внутренней арене «быкам» даже на руку. Тем более, хватает привходящих обстоятельств, с которыми проще справляться в недельном цикле. Есть лишние легионеры, Рамирес не играл несколько месяцев, Классон с Олссоном после Евро-2020 приступили к полноценным тренировкам только 16 июля, а новичкам нужно время на адаптацию. Даже отмена из-за дождей последнего спарринга с «Арминией» может сыграть свою роль.

То, что в сравнении с прошлым чемпионатом «Краснодар» поднимется в таблице, очевидно. Однако рассуждать о высоте подъема правильнее после нескольких туров. Пока же вопросов слишком много, потому что фон прошлого сезона не развеялся, а в составе возможны существенные коррективы.

Календарь на старте:

25.07. «Урал» (г)

01.08. «Химки» (д)

07.08. «Зенит» (г)

15.08. «Арсенал» (д)

22.08. «Локомотив» (г)

29.08. «Рубин» (д)

До сентябрьской паузы на матчи сборных у «Краснодара» не самое простое расписание. Ровно половина — игры повышенной сложности, включая визиты в Санкт-Петербург и в столицу в гости к «Локомотиву». Для «быков» принципиально важно добиться максимального результата в двух стартовых турах, задав тон на весь летний отрезок.