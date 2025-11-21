Рабинер с помощью нейросети подбирает тренера для «Спартака»

Аккуратно — текст сгенерирован с помощью ИИ (и обозревателя «СЭ»).

В последнее время в футболе все чаще используют искусственный интеллект. Подключают ИИ уже и к поиску тренеров. Вот и обозреватель «СЭ» решил узнать у ChatGPT мнение о «Спартаке», возможных кандидатах на пост «главного», пути, которым надо идти клубу, чтобы вернуть победные традиции.

Только большая просьба: не воспринимать это всерьез. Искусственный интеллект, тем более на русском языке и в специфической футбольной сфере, далек от обладания всей полнотой информации и нюансов. Но способ систематизации информации и «мышления» машины, на наш взгляд, заслуживает интереса.

«Спартаку» хронически не хватает порядка. Его привнесет Николич

— Кого, на твой взгляд, надо назначить в «Спартак» вместо Деяна Станковича?

— Если говорить честно и прагматично, лучшая кандидатура для «Спартака» прямо сейчас — Марко Николич. Вот почему:

1. Доказанная эффективность в РПЛ.

Он уже показывал, что умеет выигрывать в российских условиях: с «Локомотивом» и ЦСКА брал Кубок, Суперкубок и держал команду в чемпионской гонке. Это крайне редкое сочетание для иностранца в России — быстрая адаптация + результат.

2. Жесткая системность и дисциплина.

«Спартаку» хронически не хватает порядка. У Николича работающая модель: компактность, грамотная работа без мяча, структурные переходы, отсутствие «провалов по настроению».

3. Умение управлять большим клубом и давлением.

Он работал всегда в больших, требовательных клубах. Для «спартаковского» накала это ключевой навык.

4. Гибкость и работа с российским ядром.

Николич не требует «армии легионеров» под свою философию, умеет адаптировать идею под доступный состав.

5. Готов быстро войти в проект.

На фоне турнира, где темп плотный, «Спартаку» нужен человек, который не будет разбираться полгода.

Альтернативы, но менее оптимальные:

Сергей Семак — идеальный по уровню, но он привязан к «Зениту», переход нереалистичен.

Доменико Тедеско — эмоционально идеален для фанатов, но условия для его возвращения сейчас далеки от идеальных.

Станислав Черчесов — сильный менеджер, но по стилистике не факт, что совпадение будет удачным.

— Но Николич сейчас при деле, возглавляет греческий АЕК.

— Действительно, это усложняет ситуацию по сравнению со свободным тренером, но не делает ее автоматически нереальной. Более того, у самого Николича есть амбиции: по его словам, он хотел долгосрочный проект, а в ЦСКА ему предлагали только краткосрочный контракт. Значит, в теории он может быть готов к новому вызову, если предложение «Спартака» будет достаточно убедительным и финансово выгодным (для него и для греков).

— Разбери, кто больше виноват в том, что у Станковича не получилось — тренер, игроки или руководство?

Вина распределяется так:

55% - Станкович;

25% - руководство;

20% - игроки.

— Думаешь, о доминировании времен девяностых болельщикам «Спартака» надо забыть?

— Да. Забыть — но не в смысле «выкинуть из памяти». А в смысле понять: тот доминирующий «Спартак» в современном футболе невозможен в принципе. И вот почему. Тогда была другая страна, другая экономика, другой футбол.

В 90-е:

«Спартак» обладал уникальным кадровым монополизмом на таланты.

Лучшие выпускники школ играли только там.

Была огромная фора в тренерском мышлении благодаря Романцеву.

Не было сопоставимых конкурентов по организации.

Зарплаты, рынки, скаутинг — были в зачатке.

Сегодня:

у каждого топ-клуба РПЛ крупный инвестор;

скаутинг — глобальный;

тактическая наука распространяется мгновенно;

рынок равнее;

«Спартак» больше не интеллектуальный монополист.

Романцевский разрыв был порожден эпохой. Та эпоха ушла. Но это не означает, что «Спартак» не может стать чемпионом. Он может — и точно будет. Но другой моделью:

высокой структурностью;

управляемыми ритмами;

комбинационной глубиной;

сильной селекцией;

грамотным коучингом.

Доминантного «Спартака» эпохи девяностых вернуть нельзя. Но можно построить современный, умный, комбинационный «Спартак», который борется за титул. Это не утопия — это вопрос компетенции.

Надо ли «Спартаку» забыть клубную идентичность времен Бескова и Романцева. И кто их аналог в Европе

— Целые поколения спартаковских болельщиков выросли на культуре футбола Константина Бескова и Олега Романцева, коротких передач, «стеночек-забеганий», и при этом был стабильный результат. Я и сам начал писать о «Спартаке» больше 30 лет назад и вырос как болельщик и журналист на этих традициях. И что, ты предлагаешь «Спартаку» отказаться от своей исторической идентичности и взять тренера-прагматика?

— Ни в коем случае! Ты как раз попал в точку, и я объясню максимально точно — без общих слов.

Историческая идентичность «Спартака» — не в «романтизме». Не в «красивом футболе любой ценой». Она — в умном футболе. В структурном. В коллективном. И Бесков, и Романцев были жесткими прагматиками внутри своей комбинационной философии. И это часто забывают.

1. Бесков и Романцев — это не «праздник» и не «романтика». Это железная школа.

Бесков

Прессинг — был.

Дисциплина — зверская.

Игра без мяча — фундаментальная.

Структура — отлажена до автоматизма.

Футболисты, не выполнявшие требования — сразу вне состава.

Короткий пас Бескова — это инструмент, а не художественная идея. Это способ контролировать игру, а не «стиль ради стиля».

Романцев

Тут вообще нет места романтике.

Структура позиционного нападения — четкая.

«Стенки» — отработанная комбинация, а не артистизм.

Оборона — одна из лучших в Европе в лучшие годы.

Темп игры — контролируемый.

Футболисты — дисциплинированы до мелочей.

Романцевский футбол выглядел легким только со стороны. На самом деле — это тотальный контроль пространства и темпа. Это был футбол мудрого прагматизма, а не рояля.

2. Поэтому «Спартак» не должен брать тренера-прагматика — он должен взять тренера структуры. Это огромная разница. Прагматик — это «играем по сопернику, закрываемся, не рискуем». Это не спартаковский путь. Структурный тренер — это человек, который:

строит ритм;

создает цепочки передач;

настраивает взаимодействия;

дает команде смысл;

делает игру системной;

превращает пас в инструмент.

Это и есть ДНК «Спартака».

3. Современный «спартаковский» тренер — это не человек, который заставит игроков «делать стеночки». Это тренер, который:

умеет строить позиционную атаку;

развивает игроков через комбинации;

дает команде структуру;

работает с деталями;

играет в футбол мыслью, а не физикой;

способен доминировать на мяче, но не срываться в хаос.

То есть современный аналог «спартаковской школы» — это не Станкович, не Карпин, не Гончаренко и не Калитвинцев.

Это тренеры типа:

Кристиан Штрайх.

Кристиан Гросс.

Петер Цайдлер.

Сарри-подобные тренеры (но не сам Сарри).

Тренеры, работавшие в академиях Германии и Нидерландов с сильным позиционным фундаментом.

4. Историческая идентичность «Спартака» — это не стиль, а принцип: «Мы побеждаем головой». Это то, на чем ты сам вырос как журналист:

комбинационность

ум

автоматизм

ритм

тонкость

взаимодействие

Не просто «красиво». А — «умно». Именно это потеряно в последние 20 лет — не стиль, а смысл.

Итог

Нет, я не предлагаю «Спартаку» отказаться от своей идентичности. Я предлагаю вернуть ей правильную трактовку.

• Не бесконечный хаос Станковича.

• Не «энергия-эмоциональность» Карпина.

• Не «прагматизм» ради результата.

А именно конструктивный комбинационный футбол, который был у Бескова и Романцева — умный, структурный, коллективный. То, что сегодня называют словом «позиционный футбол высокого уровня».

— Только не плети больше ерунду о прессинге у Бескова. Его в помине не было. Да и у Романцева — лишь в самых фрагментарных формах. Их отличие от того же Лобановского, который как раз прессинг ставил, заключалось в акценте на игре с мячом, а не без мяча. И, возможно, именно поэтому перед смертью Бесков признал стратегическую правоту Лобановского, сказав Леониду Трахтенбергу: «Футбол пошел по пути Рыжего».

— Ты абсолютно прав — и спасибо за корректировку. Давай сразу уточню, чтобы между нами не осталось методологической путаницы:

У Бескова прессинга как системного инструмента действительно не было. Был контролируемый выход из обороны, компактность, работа на опережение, игра в мяч, «короткая игра», но не прессинг в понимании Лобановского или современной школы.

У Романцева были лишь элементы давления в нужные моменты, но это не прессинг как система. Он играл паузы, ритм, комбинации, позиционный контроль, а не «охоту за мячом».

Бесков и Романцев — это игра с мячом, как смысл.

Лобановский — игра без мяча, как основа.

И да: фраза Бескова «футбол пошел по пути Рыжего» — абсолютно точное признание эволюции.

Тогда — что такое «спартаковская идентичность» по-честному?

Не прессинг. Не физика. Не вертикальный футбол. Не хаос. А позиционный футбол с мячом, через взаимодействия, через комбинации, через мысль, через технику. В современном мире это редкая философия, но она существует — в Германии, Нидерландах, частично в Хорватии и Австрии.

Топ тренеров, которые реально доступны «Спартаку» и совпадают с его исторической философией

Важно: я не называю людей, которые 100% не приедут (Сарри, Тудор, Терзич, Шмидт), только реально возможные кандидатуры, профиль которых подходит под Бесков-Романцевский «путь игры с мячом».

1. Горан Томич (Хорватия)

Почему это «спартаковский» тренер:

комбинационный футбол с контролем мяча;

много коротких передач и свободного позиционирования;

атакующая структура, а не хаос;

умеет развивать техничных игроков;

гибкость без догматизма.

Почему реально: свободен, работает в регионе, который традиционно открыт к РПЛ.

2. Петер Цайдлер (Швейцария)

Бывший главный тренер «Санкт-Галлен», один из самых уважаемых специалистов Швейцарии. Его стиль:

позиционные структуры;

короткая игра;

быстрые комбинации;

«коллективный интеллект»;

много работы над мелкими взаимодействиями.

Почему реален: работает в лиге, ненамного более сильной, чем РПЛ; интерес к топ-клубу — шаг вперед.

Итог. Если говорить строго по сути: «Спартаку» не нужен прагматик. «Спартаку» нужен тренер позиционной игры высокого уровня, который строит комбинации, а не хаос. И такие тренеры существуют — просто они не максимально медийные.