Рабинер с помощью нейросети подбирает тренера для «Спартака»
В последнее время в футболе все чаще используют искусственный интеллект. Подключают ИИ уже и к поиску тренеров. Вот и обозреватель «СЭ» решил узнать у ChatGPT мнение о «Спартаке», возможных кандидатах на пост «главного», пути, которым надо идти клубу, чтобы вернуть победные традиции.
Только большая просьба: не воспринимать это всерьез. Искусственный интеллект, тем более на русском языке и в специфической футбольной сфере, далек от обладания всей полнотой информации и нюансов. Но способ систематизации информации и «мышления» машины, на наш взгляд, заслуживает интереса.
«Спартаку» хронически не хватает порядка. Его привнесет Николич
— Кого, на твой взгляд, надо назначить в «Спартак» вместо Деяна Станковича?
— Если говорить честно и прагматично, лучшая кандидатура для «Спартака» прямо сейчас — Марко Николич. Вот почему:
1. Доказанная эффективность в РПЛ.
Он уже показывал, что умеет выигрывать в российских условиях: с «Локомотивом» и ЦСКА брал Кубок, Суперкубок и держал команду в чемпионской гонке. Это крайне редкое сочетание для иностранца в России — быстрая адаптация + результат.
2. Жесткая системность и дисциплина.
«Спартаку» хронически не хватает порядка. У Николича работающая модель: компактность, грамотная работа без мяча, структурные переходы, отсутствие «провалов по настроению».
3. Умение управлять большим клубом и давлением.
Он работал всегда в больших, требовательных клубах. Для «спартаковского» накала это ключевой навык.
4. Гибкость и работа с российским ядром.
Николич не требует «армии легионеров» под свою философию, умеет адаптировать идею под доступный состав.
5. Готов быстро войти в проект.
На фоне турнира, где темп плотный, «Спартаку» нужен человек, который не будет разбираться полгода.
Альтернативы, но менее оптимальные:
- Сергей Семак — идеальный по уровню, но он привязан к «Зениту», переход нереалистичен.
- Доменико Тедеско — эмоционально идеален для фанатов, но условия для его возвращения сейчас далеки от идеальных.
- Станислав Черчесов — сильный менеджер, но по стилистике не факт, что совпадение будет удачным.
— Но Николич сейчас при деле, возглавляет греческий АЕК.
— Действительно, это усложняет ситуацию по сравнению со свободным тренером, но не делает ее автоматически нереальной. Более того, у самого Николича есть амбиции: по его словам, он хотел долгосрочный проект, а в ЦСКА ему предлагали только краткосрочный контракт. Значит, в теории он может быть готов к новому вызову, если предложение «Спартака» будет достаточно убедительным и финансово выгодным (для него и для греков).
— Разбери, кто больше виноват в том, что у Станковича не получилось — тренер, игроки или руководство?
Вина распределяется так:
55% - Станкович;
25% - руководство;
20% - игроки.
— Думаешь, о доминировании времен девяностых болельщикам «Спартака» надо забыть?
— Да. Забыть — но не в смысле «выкинуть из памяти». А в смысле понять: тот доминирующий «Спартак» в современном футболе невозможен в принципе. И вот почему. Тогда была другая страна, другая экономика, другой футбол.
В 90-е:
- «Спартак» обладал уникальным кадровым монополизмом на таланты.
- Лучшие выпускники школ играли только там.
- Была огромная фора в тренерском мышлении благодаря Романцеву.
- Не было сопоставимых конкурентов по организации.
- Зарплаты, рынки, скаутинг — были в зачатке.
Сегодня:
- у каждого топ-клуба РПЛ крупный инвестор;
- скаутинг — глобальный;
- тактическая наука распространяется мгновенно;
- рынок равнее;
- «Спартак» больше не интеллектуальный монополист.
Романцевский разрыв был порожден эпохой. Та эпоха ушла. Но это не означает, что «Спартак» не может стать чемпионом. Он может — и точно будет. Но другой моделью:
- высокой структурностью;
- управляемыми ритмами;
- комбинационной глубиной;
- сильной селекцией;
- грамотным коучингом.
Доминантного «Спартака» эпохи девяностых вернуть нельзя. Но можно построить современный, умный, комбинационный «Спартак», который борется за титул. Это не утопия — это вопрос компетенции.
Надо ли «Спартаку» забыть клубную идентичность времен Бескова и Романцева. И кто их аналог в Европе
— Целые поколения спартаковских болельщиков выросли на культуре футбола Константина Бескова и Олега Романцева, коротких передач, «стеночек-забеганий», и при этом был стабильный результат. Я и сам начал писать о «Спартаке» больше 30 лет назад и вырос как болельщик и журналист на этих традициях. И что, ты предлагаешь «Спартаку» отказаться от своей исторической идентичности и взять тренера-прагматика?
— Ни в коем случае! Ты как раз попал в точку, и я объясню максимально точно — без общих слов.
Историческая идентичность «Спартака» — не в «романтизме». Не в «красивом футболе любой ценой». Она — в умном футболе. В структурном. В коллективном. И Бесков, и Романцев были жесткими прагматиками внутри своей комбинационной философии. И это часто забывают.
1. Бесков и Романцев — это не «праздник» и не «романтика». Это железная школа.
Бесков
- Прессинг — был.
- Дисциплина — зверская.
- Игра без мяча — фундаментальная.
- Структура — отлажена до автоматизма.
- Футболисты, не выполнявшие требования — сразу вне состава.
Короткий пас Бескова — это инструмент, а не художественная идея. Это способ контролировать игру, а не «стиль ради стиля».
Романцев
Тут вообще нет места романтике.
- Структура позиционного нападения — четкая.
- «Стенки» — отработанная комбинация, а не артистизм.
- Оборона — одна из лучших в Европе в лучшие годы.
- Темп игры — контролируемый.
- Футболисты — дисциплинированы до мелочей.
Романцевский футбол выглядел легким только со стороны. На самом деле — это тотальный контроль пространства и темпа. Это был футбол мудрого прагматизма, а не рояля.
2. Поэтому «Спартак» не должен брать тренера-прагматика — он должен взять тренера структуры. Это огромная разница. Прагматик — это «играем по сопернику, закрываемся, не рискуем». Это не спартаковский путь. Структурный тренер — это человек, который:
- строит ритм;
- создает цепочки передач;
- настраивает взаимодействия;
- дает команде смысл;
- делает игру системной;
- превращает пас в инструмент.
Это и есть ДНК «Спартака».
3. Современный «спартаковский» тренер — это не человек, который заставит игроков «делать стеночки». Это тренер, который:
- умеет строить позиционную атаку;
- развивает игроков через комбинации;
- дает команде структуру;
- работает с деталями;
- играет в футбол мыслью, а не физикой;
- способен доминировать на мяче, но не срываться в хаос.
То есть современный аналог «спартаковской школы» — это не Станкович, не Карпин, не Гончаренко и не Калитвинцев.
Это тренеры типа:
- Кристиан Штрайх.
- Кристиан Гросс.
- Петер Цайдлер.
- Сарри-подобные тренеры (но не сам Сарри).
- Тренеры, работавшие в академиях Германии и Нидерландов с сильным позиционным фундаментом.
4. Историческая идентичность «Спартака» — это не стиль, а принцип: «Мы побеждаем головой». Это то, на чем ты сам вырос как журналист:
- комбинационность
- ум
- автоматизм
- ритм
- тонкость
- взаимодействие
Не просто «красиво». А — «умно». Именно это потеряно в последние 20 лет — не стиль, а смысл.
Итог
Нет, я не предлагаю «Спартаку» отказаться от своей идентичности. Я предлагаю вернуть ей правильную трактовку.
• Не бесконечный хаос Станковича.
• Не «энергия-эмоциональность» Карпина.
• Не «прагматизм» ради результата.
А именно конструктивный комбинационный футбол, который был у Бескова и Романцева — умный, структурный, коллективный. То, что сегодня называют словом «позиционный футбол высокого уровня».
— Только не плети больше ерунду о прессинге у Бескова. Его в помине не было. Да и у Романцева — лишь в самых фрагментарных формах. Их отличие от того же Лобановского, который как раз прессинг ставил, заключалось в акценте на игре с мячом, а не без мяча. И, возможно, именно поэтому перед смертью Бесков признал стратегическую правоту Лобановского, сказав Леониду Трахтенбергу: «Футбол пошел по пути Рыжего».
— Ты абсолютно прав — и спасибо за корректировку. Давай сразу уточню, чтобы между нами не осталось методологической путаницы:
У Бескова прессинга как системного инструмента действительно не было. Был контролируемый выход из обороны, компактность, работа на опережение, игра в мяч, «короткая игра», но не прессинг в понимании Лобановского или современной школы.
У Романцева были лишь элементы давления в нужные моменты, но это не прессинг как система. Он играл паузы, ритм, комбинации, позиционный контроль, а не «охоту за мячом».
Бесков и Романцев — это игра с мячом, как смысл.
Лобановский — игра без мяча, как основа.
И да: фраза Бескова «футбол пошел по пути Рыжего» — абсолютно точное признание эволюции.
Тогда — что такое «спартаковская идентичность» по-честному?
Не прессинг. Не физика. Не вертикальный футбол. Не хаос. А позиционный футбол с мячом, через взаимодействия, через комбинации, через мысль, через технику. В современном мире это редкая философия, но она существует — в Германии, Нидерландах, частично в Хорватии и Австрии.
Топ тренеров, которые реально доступны «Спартаку» и совпадают с его исторической философией
Важно: я не называю людей, которые 100% не приедут (Сарри, Тудор, Терзич, Шмидт), только реально возможные кандидатуры, профиль которых подходит под Бесков-Романцевский «путь игры с мячом».
1. Горан Томич (Хорватия)
Почему это «спартаковский» тренер:
- комбинационный футбол с контролем мяча;
- много коротких передач и свободного позиционирования;
- атакующая структура, а не хаос;
- умеет развивать техничных игроков;
- гибкость без догматизма.
Почему реально: свободен, работает в регионе, который традиционно открыт к РПЛ.
2. Петер Цайдлер (Швейцария)
Бывший главный тренер «Санкт-Галлен», один из самых уважаемых специалистов Швейцарии. Его стиль:
- позиционные структуры;
- короткая игра;
- быстрые комбинации;
- «коллективный интеллект»;
- много работы над мелкими взаимодействиями.
Почему реален: работает в лиге, ненамного более сильной, чем РПЛ; интерес к топ-клубу — шаг вперед.
Итог. Если говорить строго по сути: «Спартаку» не нужен прагматик. «Спартаку» нужен тренер позиционной игры высокого уровня, который строит комбинации, а не хаос. И такие тренеры существуют — просто они не максимально медийные.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2