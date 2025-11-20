Азартные игры «Спартака». Поиски главного тренера могут затянуться. Колонка Казакова

Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о ситуации в красно-белом клубе.

Мнение

«Привези мне, батюшка, из далеких заморских стран цветочек аленький, краше которого нет на всем белом свете!»

Русская народная сказка «Аленький цветочек» в обработке Сергея Аксакова

11 ноября «Спартак» уволил Деяна Станковича и объявил, что командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера будет руководить Вадим Романов.

6 декабря «Спартак» проведет свой последний матч в году, с «Динамо», и уйдет в отпуск. Сезон возобновится в конце февраля.

Поскольку у Романова нет категории Pro, с поиском кандидатуры, устраивающей руководство, надо будет или уложиться до начала весны, или вводить в штаб номинального специалиста с такой лицензией, чтобы соответствовать всем нормам.

По сути, есть четыре месяца, чтобы закончить сериал, который начался задолго до официального расставания со Станковичем.

Каждый день всплывают новые фамилии, преимущественно иностранные. Практически по каждой мы узнаем об отказе. Из того, о чем можно сказать точно, складывается такая картина: Луис Гарсия был готов возглавить «Спартак», но его кандидатуру зарубили, а остальные, кто готов, — специалисты из России.

Есть еще неопределенность с Альбертом Риерой, за которого словенский «Целе» просит выкуп в 2 миллиона евро. Но очевидно, что москвичей смущает даже не сумма.

Все это похоже на квест, который никак не закончится. На пазл, который никак не складывается, — и вопреки устаревшему слуху, что есть два пути: иностранный — Франсис Кахигао, и свой — Андрей Мовсесьян, все серьезные источники говорят об одном. Что нет никакого дуализма и никакой альтернативной гонки. Поскольку «Лукойл», как любая сложная и большая корпорация, подчиняется законам бизнес-мира, каждый кандидат на топ-позицию в ней согласовывается долго и основательно — но если его утвердили, то в рамках полномочий существует полное доверие. Как и спрос, разумеется.

Франсис Кахигао. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Речь сейчас о спортивном директоре Кахигао. Который пришел в непростую управленческую конструкцию, был вынужден искать в ней свое место, а сейчас (мы же не знаем, какую роль Франсис сыграл в увольнении Станковича, а это вопрос ключевой) должен принести на золотом блюдечке чудо для «Спартака». По сути, этот кейс — определяющий момент для испанца.

При нем красно-белые приобрели сильных футболистов, сделав состав лучшим в РПЛ, но трансферы на выход оказались неудачными — будь то Николсон или Мангаш. Привезет сейчас Кахигао сильного тренера, предыдущую тему на время можно забыть. Не привезет — снова встанет вопрос о реальной компетенции Кахигао.

Эта игра становится азартнее из-за того, что позиция «Спартака» по выбору тренера незыблема: что в последние годы при Леониде Федуне, что сейчас — в первую очередь ищут иностранцев. Возможно, подобное отношение окончательно сформировал странный отказ Курбана Бердыева. Возможно, вечнозеленая тема о зависимости наших тренеров от агентов. Но что бы ни являлось первопричиной, очевидно, что «Спартак» в некотором тупике. Странно, что при переизбытке тренеров на зарубежном рынке никто пока не хочет ехать в Тушино. Поскольку есть пример ЦСКА и Фабио Челестини, тезис о некоем геополитическом факторе выглядит не вполне убедительно.

Странно, что идет время, а мы не слышим, что идея о российском тренере для «Спартака» потенциально жива. Возможно, на этот выбор влияет кризис «Динамо» при Валерии Карпине. Но опять же — кто бы знал.

Поэтому и можно отодвигать дедлайн по новому тренеру до марта и искать без ощущения цейтнота.

Главное, чтобы он нашелся. Тот самый, единственный.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.