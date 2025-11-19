Футбол
Сегодня, 14:30

Станкович — рекордсмен «Спартака» по трансферным тратам. 83,5 миллиона евро за полтора года!

«Спартак» при Станковиче купил футболистов на сумму 83,5 миллиона евро
Дмитрий Кияшов
корреспондент отдела футбола
Деян Станкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
При Каррере было в два раза меньше.

Деян Станкович покинул «Спартак». Красно-белые готовятся к возобновлению чемпионата с Вадимом Романовым и определяются с новым тренером, а мы подводим итоги работы серба в России. В том числе финансовые.

«Спартак» при Станковиче — второй по тратам в РПЛ. Но достижений нет

В руководстве сразу доверились Деяну и в первый же год работы привезли игроков почти на 60 миллионов евро. Но отдачи не последовало — четвертое место с отставанием в 10 очков от «Краснодара» и вылет в финале Пути регионов FONBET Кубка России от «Ростова».

Деян Станкович.Почему Станковича уволили сейчас и кто отвечает за поиск нового тренера «Спартака»? Инсайды «СЭ»

Летом 2025-го расходы пробили планку в 80 миллионов — и вложения снова не оправдались: красно-белые закончили первый круг шестыми.

Станкович так и не придумал, как конвертировать усиление в результат. Хотя перед глазами пример «Краснодара», ЦСКА и «Ростова» — «быки» и армейцы взяли трофеи, выложив меньше 30 миллионов, а южане вышли в финал Кубка, потратив чуть больше трех.

Самые дорогостоящие новички красно-белых — Ливай Гарсия (18,7 миллиона) и Жедсон Фернандеш (20,8 миллиона). До их покупки рекорд принадлежал Гусу Тилю — за него заплатили 18 миллионов.

Отметим, что в пятерке самых громких трансферов лиги за полтора года сразу три представителя «Спартака». Но в топ-2 — представители «Зенита».

Остальные клубы РПЛ в это время не решались на дорогие трансферы: «Динамо» приобрело Рубенса за 9 миллионов евро, «Краснодар» не пожалел на Дугласа Косту 7,5 миллиона, «Локомотив» купил Сесара Монтеса за 6 миллионов, а ЦСКА выложил за Матеуса Алвеса и Энрике Кармо по 5,1 миллиона евро за каждого.

Станковичу привезли 15 игроков. Но это не рекорд

Если смотреть на количество футболистов, то Деян получил в распоряжение практически новый состав — даже с запасом. Заплатили за всех, кроме Антона Заболотного, Кристофера Ву и Александра Довбни.

Впрочем, за пределами первой восьмерки есть клубы, оформившие гораздо больше переходов. Например, «Оренбург» за три окна заключил контракты с 30 игроками, «Пари НН» и «Акрон» — с 28, а «Химки» за один сезон привлекли 21 новичка.

Еще один важный момент: «Спартак» вкладывался не только в легионеров. Станкович получил россиян в каждую линию, а Илья Самошников стал шестым в списке самых дорогих российских футболистов на внутреннем рынке.

Закупка в сезоне-2024/25 стала рекордной для «Спартака». А вот с результатами уже хроническая проблема — усиление вообще на них не влияет

Станкович — самый расточительный тренер «Спартака» в истории

В «Спартаке» Деян застал всего три трансферных окна — но этого хватило, чтобы опередить всех предшественников. До серба никто не получал такую финансовую поддержку.

На втором месте — Валерий Карпин: в первый заход ему подписали новичков на 67,9 миллиона евро. Но он проработал на полтора года дольше Станковича и дважды завоевал с красно-белыми серебро.

Пабло Солари, Деян Станкович и&nbsp;Ливай Гарсия (слева направо).13 друзей Станковича за 81 000 000 евро. Очень дорого — и бесполезно?

Успехи случались и с меньшими тратами. Например, Паоло Ваноли побеждал в Кубке России, уложившись в 15 миллионов евро на новых игроков. Следующий в списке — Доменико Тедеско: 15,3 миллиона за два сезона и второе место. Гильермо Абаскаль выбил на трансферы 53,7 миллиона — и выиграл бронзу. Но лучший результат, конечно, у Массимо Карреры: долгожданное чемпионство, бронза, Суперкубок — и все это при тратах на 41,35 миллиона евро. В два раза меньше, чем при Станковиче, при этом итальянец проработал на 310 дней дольше!

Теперь особенно интересно, скольких игроков получит следующий тренер красно-белых. И кто им станет?

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
«Спартак» продал все билеты на матч с ЦСКА
Силкин: «Под руководством Гусева «Динамо» точно поднимется в таблице до зимнего перерыва»
Источник: «Спартак» заинтересован в нападающем «Штутгарта» Силасе
Пономарев об уходе Карпина: «Бывают тренеры, которые ни черта не соображают, но они в этом не сознаются»
Олег Денисов назначен новым директором академии «Спартака»
Дмитриев считает, что «Спартак» в каждом городе играет как дома
  • rustov

    в точку

    19.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    А куда еще в нашем футболе могут быть направлены перемены?

    19.11.2025

  • Dolphin75

    Конечно, Кондрат. За войну придётся платить в конечном итоге всем её поддерживающим и неподдерживающим. Поддерживают в основном те, кому либо платить нечем, либо можно заработать. То есть дураки и сволочи. И в этом моменте их желания удивительным образом совпали. Поэтому сволочи используют дураков, а те довольны. Жалко тех, кто не поддерживает. Им прилетит не за что ...

    19.11.2025

  • Кондрат Ник

    Очепятка, надо читать "Может только государственные компании типа Газпрома и ВТБ потянут свои команды." Вместо "Может только государственные компании типа Лукойла и ВТБ потянут свои команды.". Приношу извенения. Много текста, иногда ошибаюсь.

    19.11.2025

  • Кондрат Ник

    Российский футбол это не про результаты, это про коррупцию. Подозреваю, что лвиная доля денег за футболистов и их зарплат ушли, и уходят к агентам, которые делятся с руководством Спартака. Поэтому руководство постоянно меняется, проходной двор. Понятно, что свои игроки слабоваты. Но как они станут сильнее, если их не ставить в основу? Зачем тогда вообще детские академии в клубах? Мне еще понятно покупка сильных игроков пусть даже за большие деньги (не мое дело). Но покупка посредственных игроков за большие деньги это коррупция по-моему. Так же не понятно, зачем нанимают за большие деньги посредственных тренеров иностранцев.

    19.11.2025

  • traveller09

    Ну, если судить по комментам, их количеству, то Станкович запал в душу...простому обывателю. И я говорю сейчас не только о тех, кто...дегустировал борщ в Тарасовке, либо мечтал это сделать... В основном это...простые люди с берегов Невы...кому...кому опостылила корюшка...корюшка Газпрома. Читаю питербуржских интеллектуалов, и диву даюсь...Столько экспрессии! Но там...западно-европейские ветра, которые нагоняют вражины из северно-европейского... атлантического альянса.. Казалось бы, нужно просто понять и...простить.. Но...ай донт ноу, господа... Простите Бога ради, ай донт ноу.

    19.11.2025

  • Кондрат Ник

    Понятно, что сильные в Россию не поедут. Но и покупать заведомо слабых это коррупция. Почему заведомо слабых? При всем уважении, чемпионы Сербии и Венгрии при победе с командами, которые по-любому сильнее конкурентов это не уровень богатого российского клуба. Поэтому Черчесов ничего не показал в России после побед в Польше, Венгрии и Австрии. А чемпионы более сильных соревнований в Россию вряд ли поедут, даже за большие деньги. Репутация. Единственный вариант по-моему, это середнячки сильных чемпионатов Европы. Может Латинской Америки. Если таких нет, то какая разница, кто будет тренировать, пусть даже и российский тренер.

    19.11.2025

  • Кондрат Ник

    Но похоже, что таких не много в России для богатых российских клубов. Подозреваю, что если того же Семака и Мусаева взять в другие, более бедные клубы, то они провалятся, как Карпин и Черчесов проваливаются постоянно. Богатый клуб и набор сильных для России игроков это большая разница. Это не венгерские или польские команды. Поэтому и не могут найти замену Станковичу наверное. Вопрос только к руководству Спартака.Уже в прошлом сезоне было понятно, что Станкович слабый тренер, тк он истерил из-за того, что у него не получалось, и потому, что Спартак играл не стабильно и не было поставленной игры во всех линиях. Кто еще кроме тренера может быть в этом виноват при квалифицированном наборе игроков.

    19.11.2025

  • Кондрат Ник

    Вина руководства Спартака, что подбирают слабых тренеров и самое главное, зачем-то продолжают их держать при провальных результатах. Похоже, что руководство Спартака просто в тупике. Традиционный пофигизм не работает, денег выкинули кучу в трубу. Что делать не понятно, тк в Спартаке сидят похоже дилетанты и чиновники из Лукойла, которые не понимают бизнес в котором работают. Думаю, что дальше будет все. Спартак развалится, если его не купит кто-то другой (а кому оно нафиг надо сейчас?). У Лукойла большие финансовые проблемы. Вообще-то это нефтяная компания, а не спортивная и денег уже не будет столько, как раньше. Поэтому подозреваю и возникла тема с уменьшением лимита на легионеров. Ведомость зарплатную уменьшить.

    19.11.2025

  • Кондрат Ник

    Продадут с убытками нынешний лишний балласт. Оставят только несколько сильных. И то вопрос, если они сами не захотят уйти в другие более престижные и перспективные чемпионаты. В такой ситуации наверное уже не важно будет, кто будет тренером. Вангую, в будующем году, в будующем сезоне, будете еще хуже, чем сейчас. Не только у Спартака. Скатится уровень без европейских кубков и качественных легионеров и тренеров. Может только государственные компании типа Лукойла и ВТБ потянут свои команды. В общем я пессимист насчет будущего у Спартака. Надеюсь ошибаюсь. За все в жизни рано или поздно приходится платить. Если кто-то поймет о чем я.

    19.11.2025

  • Як Цидрак

    Беда у тебя с юмором, селянин.

    19.11.2025

  • Dolphin75

    - ... и что-то ещё под ногами болталось ... Какой-то топотун ... - Тоже к делу? - Да не, не надо. Просто вспомнилось

    19.11.2025

  • Адекватный

    А почему Лукойл не следит за своими средствами? Неужели для компании это копейки, на которые вообще плевать?

    19.11.2025

  • Spark Sport

    Да куда уж Станковичу до Семака и сенита.

    19.11.2025

  • Сергей Карасёв

    Лучше бы раздали эти деньги судьям, больше проку бы было.

    19.11.2025

  • Корнелий Ш

    Педроман-то ты, о педрах чаще топотуна говоришь. И хватит мне писать, надоел.

    19.11.2025

  • Топотун

    :penguin: целуй его :carrot: вместо спирта!

    19.11.2025

  • Ю.Ю.

    А можно посчитать "суммарный бюджет Краснодара и ЦСКА" с таким же суммарным бюджетом Факела, Химок, Ростова, Нижнего, Балтики, Сочи, Махачкалы, Крыльев, Акрона.

    19.11.2025

  • Lars Berger

    Всё громче ропот на Фонтанке и на Мойке: ""Зенит" - бразильская помойка!". Что там с дельфинами в Неве, Дмитрий?) Завелись?)

    19.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Надо бы сборник издать . Я бы купил . И гордился что знаком .))

    19.11.2025

  • traveller09

    Набросок? :thinking: Это...хорошо. Но если он...небросок.

    19.11.2025

  • korkodil

    Ну это поведение 99% собеседников в Интернете, так что тут главное огрызаться, чтобы не заклевали :thinking:

    19.11.2025

  • sargon

    Главное. Руководство Спартака не при делах )) вот где кроты сидят. Которые и пилят это бабло. А нам втюхивают тренера. Как же эти гниды удивились когда у Карреры получилось. Больше они этой ошибки не совершат. Ждём нового клоуна на бровки.

    19.11.2025

  • Pol Pol

    Очень интересные Диалоги, Платон .... отдыхает ! И Комментарии, Цезарь курит в сторонке, весь бледный от зависти .... Со одной стороны, старый буддяга, с другой, друг и учитель Цицерона ... и ни одного матерьного словца, заметь, вот что меня сразило наповал ! Красссавцы ! Я тока одного непонял ... ты то, чё там забыл ? Сидхарта Гаутама, принц Шахямуни .... И всё это, полтыщи лет до Спартака, до того, до храброго и 2500, до этого .... до страшного - ужасного, за который ты, притопить нынче решил. С чего это, вдруг ?

    19.11.2025

  • Ю.Ю.

    Блдь, иди в задницу, отребье... Тебя, вонючку, никто не заставляет читать то, что я - пишу. Иди на Х., дегенерат... Вообще неинтересен. Чего ты навязываешься, старый клоун? 07.11.2025.

    19.11.2025

  • Jean4

    А причем тут Станкович? Он что-ли платил? Тратил то "Лукойл"!

    19.11.2025

  • Сергей Гречин

    зенит заставлял вас покупать игроков? он мешал станковичу тренировать??? клоун помотри статистику ошибок судей, удивишься.

    19.11.2025

  • Dolphin75

    Морковкин, так ведь можно в любом событии найти заговор против Революции) Что уже не раз в нашей истории и случалось! Для этого много мозгов не надо, достаточно количества твоих))) Гоша Чернов - Черчиль - Красная армия - Вторая мировая ... Шизофрения!)

    19.11.2025

  • Пан Юзеф

    Для верных болльщиков!

    19.11.2025

  • Топотун

    Кубанский !

    19.11.2025

  • Дуремар сельпошный

    И ЧАСОВНЮ ТОЖЕ СТАНКОВИЧ РАЗВАЛИЛ!!!

    19.11.2025

  • Пан Юзеф

    Кстати, уверен, что разговор с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым был очень продуктивен, и наш футбол ждут перемены к лучшему.

    19.11.2025

  • Сергей Гречин

    Ну ждем следующую серию увлекательнейшего сериала-как убивали спартак.

    19.11.2025

  • Топотун

    Ларс Радуга и Лёня Единорог.

    19.11.2025

  • traveller09

    Да, согласушь. В этом Валерий Георгич уж точно утер нос Станковичу.

    19.11.2025

  • 23 быка

    Озвучили траты Спартака и разговоры про пенсии бабушек резко и странным образом прекратились...

    19.11.2025

  • Роман Морковкин

    Прекрасная заказуха. Тошнит, но блевать не тянет, так как причины тошноты на поверхности. Для особо "одарённых" поясняю. Посмотрите на автора статьи, перейдите на список материалов сего, с позволения сказать, корреспондента. Видите? Видите. Там либо про забугор, либо про голубых, которые бело-. Дальше надо чего пояснять? Вопрос риторический. Есть тут Гоша Чернов. Но он никогда не скрывал, что пропитерский газовый рупор. И за это его красно-белым можно уважать, как того Черчилля, который даже будучи союзником Красной Армии во время Второй Мировой никогда не скрывал, что он лютейший ненавистник большевиков и коммунизма. Но когда вот так, типа невзначай, из-за спины... Ну, не скотина ли? Это ещё один риторический вопрос. (Наверное, прощай акк)

    19.11.2025

  • Телевизор посмотрел

    ослоёб дырявый, ты то точно знаешь?)

    19.11.2025

  • traveller09

    Миллион...алых роз, как пример... Ну...для начала.

    19.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Креведков и устридц.

    19.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Куда НФС смотрела? Такой вопрос уместнее в свете сходки на принятие закона о квоте иностранного тренерского штаба от Газзаева, Гершковича и Палыча. Нет результата - голодай (прямо в контракте прописать отдельным пунктом в разделе "обязанности наемного работника").

    19.11.2025

  • traveller09

    Если б...плохо кончали, то их сейчас и не было, моя милая лионка, а так... Грустно это... Даже большевики их истребить не смогли. Поэтому сейчас и нет большевиков, нет Союза... Да и с кактусами, о которых так увлекательно рассказывал Карлос Кастанеда, сейчас большие проблемы. А дальше... А дальше и твоим фикусом займутся, лионка. И это только начало, если нынешнему режиму не наступит...конец.

    19.11.2025

  • Пан Юзеф

    Пусть журналисты СЭ выясняют. Я лишь предположил.

    19.11.2025

  • Scallagrim

    "83,5 миллиона евро за полтора года!" --- Откат-то какой в мире футбола? Процентов 20% ? Собственно, теперь понятно, почему он ушел. Бюджет распилен, основная задача работы в Спатраке выполнена, новых 80 млн. в ближайшее время не предвидится, так чего попусту небо коптить?

    19.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ты не понимаешь, с кем ты общаешься. Если Док решил, что ты тупень или ниже, чем должно, то уже ему ничего не обьяснишь и не докажешь. Ничего он перечитывать не будет. Он может только казнить, ну и миловать, если повезет безумно

    19.11.2025

  • Телевизор посмотрел

    так такие, как вы, эти кучи и делают!

    19.11.2025

  • Arturo

    Оффсайд посмотрите сериал казахстанский, в главных ролях Омаров, там ясно показаны куда уходят бюджетные деньги)))

    19.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Пруфы ведь должны быть. Или это утверждение - аксиома?

    19.11.2025

  • Роман Морковкин

    Шольц, ну не умничай. Следи за своей придворной братией. Там траты на финал ЛЧ, а отдача, в сухом остатке, фуфлее Химок.

    19.11.2025

  • Правдобур

    Красиво жить не запретишь! Деньги то народные!

    19.11.2025

  • traveller09

    Хуже... Прям из нирваны вещаю. Ну...ап чём тут говорить. Ай донт ноу. Ибо всё излагаю без утайки. А Вы на такое способны?

    19.11.2025

  • korkodil

    Чел, бл. Посмотри мое первое сообщение, не я начал про центрфорвардов, я писал про удары, а потом приперся со своим важным комментарием твой союзничек по разуму и привел в пример Угальде. И уже пришлось мне отвечать про Угальде,хотя он никакого отношения к дальним ударам не имеет, а потом вылез ты с офигенным выводом, что я от центрфорварда требую дальних ударов. И что же сделали с форумом в самом деле? В зеркало посмотри. А поехавший Магомедов будет плюсовать любую фигню, кажущуюся антиспартаковской, так что тоже мимо.

    19.11.2025

  • hovawart645

    Пока новый не придёт будут старого полоскать... Добела...)

    19.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Гей движ !

    19.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Хорошо, скажу лучше! Ах ты мой Милый Путинец!

    19.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Это не страшно, скоро и средства закончатся.

    19.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Романовы все плохо кончали, поэтому у Спартака шансов нет! Только ЦАРЬ спасёт Спартак!

    19.11.2025

  • hottie

    Тренер может лишь высказать пожелание по тем или иным приобретениям, а решают другие люди. В Спартаке это вероятно Кахигао, но писакам СЭ же не интересно кидать предъявы тому, кто еще никуда не ушел. Проще все повесить на уже ушедшего. Станковичу можно предъявлять за игру команды, почему играет тот, а не этот, а также его поведение на поле. За финансы все предъявы манагерам, в том числе и за зарплату и неустойку Станковича.

    19.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Теперь Станок вам только снится!

    19.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Ты опухший стары пи да рас!

    19.11.2025

  • Pol Pol

    Я деже не сомневался, что и убийство старой княгини, тоже .... на него повесят ! Ну оооооочень удобно ! Сразу все висяки можно ... закрыть ! Что они, собственно, теперь и делают ! Прям - чудо, а не клиент !

    19.11.2025

  • Lars Berger

    "Не знаешь, что делать с мячом - отдай Гаврилову". "Не знаешь, о чем писать - пиши о "Спартаке"!".

    19.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Малчи пи дар!

    19.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    миллионов чего?

    19.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Я ГЕЙ МЕР!

    19.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Плохо что нет у нас в чемпионате команды Радуги и Единорогов!

    19.11.2025

  • Док

    номерной, ты сегодня просто нажрался или в говно? Я тебя таким (голосом Нади Шевелевой) никогда не видел.

    19.11.2025

  • Док

    славик шипилов, ты сегодня просто нажрался или в говно?

    19.11.2025

  • Lars Berger

    А ты чего сюда приполз, педроман?) Что у тебя "печод"?)

    19.11.2025

  • Топотун

    Не плюйся, чахоточный !

    19.11.2025

  • sdf_1

    В СЭ график статей про Станковича расписан на год вперёд

    19.11.2025

  • Топотун

    Позитивный движенец ?

    19.11.2025

  • Топотун

    Он гей натуральный !

    19.11.2025

  • TokTram_

    Конечно, впечатляющие. Краснодар с ЦСКА с суммарным бюджетом в два раза меньше, чем у Питера - всё у того и отжали )

    19.11.2025

  • Топотун

    Пингвин, хочешь банщика ?

    19.11.2025

  • Док

    просто посмотри как были забиты голы Угальде.Там ни одного дальнего удара. ============================================== Вот какой-то тупоголовый написал про центр-форварда - ну не придурок)? А главный аргумент, как и у любого малолетнего долбо*** - это играть в минусики)). Кому ты нахрен нужен, дятел малолетний? И совсем для тебя как недалекого новичка - если тебя плюсует славик шипилов (который по пьяни стал магомедовым) - значит у тебя расстегнуты штаны. Что с форумом сделали?

    19.11.2025

  • TokTram_

    Это не Станкович рекордсмен. Его ыинансы клуба никак не касаются. Это руководство "освоило бюджет".

    19.11.2025

  • Рука Оберона

    Такова участь самой популярной команды страны

    19.11.2025

  • Андрей

    Рекордсмены акционеры

    19.11.2025

  • Константин Юрьевич

    Скажи честно, ты гей?

    19.11.2025

  • korkodil

    У Батракова, например, Сперцяна, Литвинова. С каждым годом все меньше и меньше.

    19.11.2025

  • Dolphin75

    Всё идёт к тому, что назначение на пост главного тренера должен согласовать Дегтярёв)

    19.11.2025

  • vvi432

    Станкович деньгу срубил, а вы расхлебывайте

    19.11.2025

  • Константин Юрьевич

    Широкая кость требует широких трат.

    19.11.2025

  • Деметрио

    Станкович — рекордсмен «Спартака» по трансферным тратам. -------- Разве не Кахигао тратил деньги Лукойла на эти трансферы?!

    19.11.2025

  • Вадим Монаков

    Ушел Стакан, остались только слезы..

    19.11.2025

  • sven

    а на выходе с Гулькин хрен. зато Малышев ,Станкович и Кахигао ручонки нагрели видать не плохо

    19.11.2025

  • Пан Юзеф

    Требую отчета СЭ о том, сколько Станкович потратил за полтора года в "Пятерочке". Это наверняка миллионов 100, не меньше.

    19.11.2025

  • hovawart645

    Я движенец! Путеец для нас - это оскорбление!!!)

    19.11.2025

  • pchela_tr

    Я не понял - Спартак - позор Российского футбола? ) Или это другое?)

    19.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Ах ты мой милый Путеец!

    19.11.2025

  • ровнов

    Опять Зенит обошли.

    19.11.2025

  • hovawart645

    Газом там воняет в редакции...

    19.11.2025

  • Bayan Bolotov

    Раньше и игроки стоили меньше. Сейчас за двадцать миллионов нового Вагнер Лава не купишь.

    19.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Люблю Станка!

    19.11.2025

  • 36

    По сравнению с новой дачей Арнольдыча,Станкович еще сэкономил

    19.11.2025

  • Lars Berger

    Другой бы удавился, чем "блистать", как Семак...)

    19.11.2025

  • Купер/Canadec/

    А ты обезьяна вонючая....малообразованнная...ФЗУ шник....тфу на тебя челядь...

    19.11.2025

  • Топотун

    Кто твоя невеста, Лапсик ?

    19.11.2025

  • Пан Юзеф

    Тогда назовите имена тех, кто является зачинателями этого беспредела, хамства и тщеславия.

    19.11.2025

  • Топотун

    Он прав, ты очень грязный, особенно рот !

    19.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Бородатые пустили Топотуна по кругу на хоровод!

    19.11.2025

  • Топотун

    Про твой Гей-Хаус ?

    19.11.2025

  • Lars Berger

    Ковыряйся в своей бразильской помойке, впечатлительный...)

    19.11.2025

  • rustov

    Бородатые клоуны заработали - бородатые клоуны могут уйти. Пожалейте команду и болельщиков (болельщик ЦСКА)

    19.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Мой Милый Любимый Станок!

    19.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    А у кого в РПЛ есть "удар"?

    19.11.2025

  • Lars Berger

    Не лги, дегенерат.

    19.11.2025

  • Купер/Canadec/

    Извращенец...ты рожден через...сфинктер...топику подмахиваешь?

    19.11.2025

  • Товарищ Майор

    Грязного ублюдка Купу выкинули из Гей Хауса . Он заразил геев лобковым педикулёзом.

    19.11.2025

  • ALEX1984

    свиньям стыдно не бывает )

    19.11.2025

  • Купер/Canadec/

    Заболотные....

    19.11.2025

  • Диникин

    Не указывай, что мне делать, и я не укажу куда тебе идти. Но расскажу тебе одну историю. Когда-то давно мой препод в универе, профессор кстати! Сказал мне очень интересную мысль. -Если тебя не понимают, то это ты плохо объясняешь... Я пожалуй его советом буду продолжать пользоваться. Чем советами не понятного мне чела с ником коркодил!)))

    19.11.2025

  • _Mike N_

    Молодец серб- хорошие деньги заработал на покупках игроков (обычно 10 % откат ) !

    19.11.2025

  • ALEX1984

    пДа все и так знают , что все заточено на обслуживание интересов тушинского позора .

    19.11.2025

  • Купер/Canadec/

    Тебе завидно что ли...

    19.11.2025

  • hovawart645

    Ну что вы все такие наивные! Не Станкович потратил, а ПОД Станковича потратили! Попилили! Теперь новый "станкович" придёт - и карусель закрутится по-новой! Снова гарсии с жедсонами повалят... Пилите, Шура, они золотые...

    19.11.2025

  • Топотун

    Лёнчик, отгати его по тузику. Потом он тебя !

    19.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    ЛАФ виллу в Приморских Альпах купил...

    19.11.2025

  • Купер/Canadec/

    Что бы умного спросил...

    19.11.2025

  • Топотун

    А ты на какие деньги существуешь, на заработок в Гей-Хаусе ?

    19.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Пенсия - отдельная тема. Тебе ведь ее не Тушино переводит. Патернализма нет только в Краснодаре.

    19.11.2025

  • Топотун

    Накупили с Кагги-Карром всякого говна !

    19.11.2025

  • Купер/Canadec/

    Сербские новости....

    19.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    А хочешь, чтобы Спартак расформировали? ок

    19.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Менi каже шо тi орк або сепар?! Ану скотiняка така кажi палянiця!

    19.11.2025

  • dinela

    Опять?)))

    19.11.2025

  • Бывший болельщик красно-белых

    Чтобы решить проблему, о ней надо говорить, а не делать вид, что ее нет. Как в совке, чес слово

    19.11.2025

  • Maxlav Kysik

    Наконец-то прогнали бородатое очко

    19.11.2025

  • Бывший болельщик красно-белых

    Принцип мясных: был Петр Сидоров - стал Сидр П... Мясные таких любят

    19.11.2025

  • korkodil

    Давай, до свидания, в следующий раз читай внимательно что пишут. Перечитывай несколько раз по слогам прежде чем ответить, может тогда дойдет до тебя о чем речь идет.

    19.11.2025

  • Berkut-7

    НА самом деле если учитывать инфляцию со времен Карпина , то именно Карпин занимает первое место , его трансферные траты можно умножить на 3 и тогда он приблизиться к сегодняшнми ценам и затратам, и это было бы в районе 190-200 миллионов сегодня, что явно больше 83,5 миллионов

    19.11.2025

  • моро

    пшелвжопу, говно

    19.11.2025

  • volkovsergs

    Чушь какая то, как можно судить по промежуточному месту? ЦСКА при Николиче на том же месте год назад был? Ну и?

    19.11.2025

  • Бывший болельщик красно-белых

    Потому и пишут, что не в Станковиче дело. Он частное явление, а проблема глубже. Или ты думал, убрали одну кучу - оно и вонять не будет? Будет, так как проблема остается. На месте одной кучи будет другая

    19.11.2025

  • Berkut-7

    Для меня самая большая несправедливость была это при Руе Виттории , вот ему вообще никого не покупали, когда он пришёл , человек просто работал с тем, что есть и реанимировал команду до такого уровня, что и с НАполи рубился на арвных и с Лестером который был очень сильным тогда

    19.11.2025

  • руслан магомедов

    долбело, это старая песня. Лукойла погонит чмарташку, и ты повесишься.

    19.11.2025

  • АРИ-100-ТЕЛЬ

    Пора бы уже и утихнуть про Станковича! Нет его в Спартаке!!! Он устал икать от воспоминаний про него.

    19.11.2025

  • Реалист-правдоруб

    Менеджеры Спартака рекордсмены по обогащению

    19.11.2025

  • руслан магомедов

    витек-гандило расхреначил клуб . Этого пиндора убить мало.

    19.11.2025

  • korkodil

    А ты поменьше придирайся к каждой букве. Если тебе непонятно, что имеется ввиду о наличии у футболиста удара, то просто свали из комметариев, и не устраивай дешевое душнилово.

    19.11.2025

  • руслан магомедов

    долбак вешайся весь мир знает что уничтожает чмартагу Газпром.

    19.11.2025

  • Дмитрий

    Ещё раз. Говорю Андрей Тихонов

    19.11.2025

  • traveller09

    А ведь Топотун сейчас за тобой наблюдает. Следи за собой, будь осторожен! Следи за собой! И я тебе сейчас это не как Виктор Цой говорю. А вот...реально.

    19.11.2025

  • руслан магомедов

    джоррджик ты чумачедчий чмарташка, Опомнись весь мир знает что ГАЗПРОМ е....распахивает чмарташку. Не надрывайся .

    19.11.2025

  • korkodil

    А теперь почитай что я писал и гдея писал про центрфорвардов. И ты тоже не комментируй мои сообщения, у меня нервов не хватает читать сообщения таких тупиц.

    19.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Менi каже шо ты Орк або КавказВата?! Майбутнi ты зараз вкрал всi нашi унiтазi вiд фортецi Бахмута?!

    19.11.2025

  • руслан магомедов

    Ты, долбело это же ваши СМИшки, а не наши вот они о твоей тельавивской чмартаге и пишут. долбело ты хотя бы знаешь кому принадлежат все печатные и не печатные информ агенства начиная от пустодыринска и заканчивая .......

    19.11.2025

  • Грег Хаус

    Появился фильм : Первый на Олимпе» — российская спортивная драма Артёма Михалкова о судьбе двукратного олимпийского чемпиона по академической гребле Юрия Тюкалова

    19.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Ах ты моя милая Матильда!

    19.11.2025

  • руслан магомедов

    чмартаги, вы когда воняете что Газпром всех купил , вы тельавивцы смотрите сколько Лукойл на ваших барковливаев тратит и на придурков-скакунов трунеров. НУ, ЗАВОНЯЛИ ВСЕ РАЗОМ, а мне елей на душу, воняйте, воняйте иуды.

    19.11.2025

  • Купер/Canadec/

    На какие деньги существует СЭ...хоть бы раз статейку сфоткали...

    19.11.2025

  • Док

    Хотя ты прав, твой бред не стоило комментировать... =============================================== Я уже сталкивался - абсолютная потеря времени. У него центр-форвард должен забивать с дальней дистанции - после этого действительно можно уходить...

    19.11.2025

  • Корнелий Ш

    Засуетились пупсики как речь о тратах, пишите мол о других. Ну то есть вообще не печод.

    19.11.2025

  • Купер/Canadec/

    Уто платит...тот и музыку.....

    19.11.2025

  • Славомудр Приморский

    Реально уже задрали тормошить "Спартак" и тушку выброшенного из него Стана. Других команд, тренеров, тем - их нет? Валеры и "Динамо" - нет? "Преуспевающего" с лохматами Стаса - нет? Травоядного и его невского бразильянника - нет?..

    19.11.2025

  • traveller09

    Коме ста, испанец?

    19.11.2025

  • traveller09

    Они там же...где и твой фикус! Пока ты предавался педофилии, поощряя хотелки девочки-подростка, фикус нуждался в воде и...любви...заботе. П.С. Прости, Юра, мы фсё...пролюбили.:pensive: Знакомо такое?! :thinking:

    19.11.2025

  • igorlvov

    Не знаешь что написать? Напиши про Спартак! Там всё в полном дерьме с них не убудет! ........так рассуждаете журналисты??? Вторая древняя профессия говорите!? Да думаю что все же первая! :))))))

    19.11.2025

  • Купер/Canadec/

    Как бы тебе повезло Моей невесте. Завтра мы идем тратить все свои, Все твои деньги вместе.

    19.11.2025

  • Грег Хаус

    Деян Супермафиози подмял под себя Спартак - и был таков

    19.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    « В ближайшие дни будет составлен набросок соглашения о мире между Россией и Украиной, ожидают в Белом доме. Киев в этом участия не принимает и будет поставлен перед фактом из-за коррупционного скандала и продвижения армии России»

    19.11.2025

  • НВ

    знамо дело - зенит позор российского футбола, вся Рассея об этом говорит.

    19.11.2025

  • igorlvov

    Да уже вот просто СРАТЬ! Зачем в мёртвом палкой ковырятся!??? :((( Хочу что бы компанию ЛУКОЙЛ проверили все налоговые да и вообще все службы! И закрыли этот хохло украинский выводок на территории России! :(((((

    19.11.2025

  • с13

    Очень бессистемно и с огромной переплатой покупались футболисты. И только часть из этих сомнительных покупок можно "повесить" на вражину))) Станковича. Там (в недрах клуба) и без Станковича было кому повеселиться на предмет распила и освоения "золотого запаса".

    19.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    «Средства у нас есть, у нас ума не хватает»

    19.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Где эти талантливые игроки 90 годов, золотой состав Спартака?! Почему не блистают как тренеры?! В чём причина?! Игроки 90 годов ЦСКА блистают как тренера - Семак, Гусев, Игнашевич, Березуцкий, а Спартак неблещет!

    19.11.2025

  • НВ

    а ваш нытик-только ноет, то игроков ему мало покупают, то пенальти левый только один поставили :stuck_out_tongue_winking_eye:, а ты, петушара вместе с ним ноешь.

    19.11.2025

  • НВ

    ты ему льстишь, насчет интиллигента, он бомж, при этом еще и тупой:stuck_out_tongue_winking_eye:

    19.11.2025

  • моро

    со своей истинной сущностью - моральным уродом)

    19.11.2025

  • НВ

    зинит для медиарастов это святое, они ведь от грязьпрома получают, поэтому истеричку семака облизывают.

    19.11.2025

  • Грег Хаус

    Деян - верни незаработанноеееееееееееее

    19.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Кто же у нас бензином то писает ? Ну если только руководство Спартака. Зажрались , сволочи.))

    19.11.2025

  • НВ

    про зинит, непонятливый

    19.11.2025

  • ToLkUnet

    Бобров, ждем статью о ошибках в пользу Спартака при Станковиче

    19.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    А я посчитал . Вся страна в течении 100 лет может кататься. Ну кроме Ларса , его в метро не пустят . Так как пьян вечно.)

    19.11.2025

  • НВ

    а тебе не стыдно за свой образ жизни, иди на свою петушинную ветку, здесь мужчины разговаривают.

    19.11.2025

  • Иван

    а сколько ваша рабинер заработал и потратил пока по заграницам 3 года бегал? и почему вернулся? переводы под санкциями оказались? напиши это, ноунейм, хз откуда взявшийся

    19.11.2025

  • моро

    пер-док всем предлагает свою жену попробовать. алкаш извращенец

    19.11.2025

  • Ю.Ю.

    А вот не скажи. Лично я впечатляюсь такими суммами. Даже 0,18 Факела впечатляют. Особенно после зачисления пенсии)))

    19.11.2025

  • НВ

    чморо, терпеть тебе приходиться, когда твою п о п у Ю.Ю шпилит :stuck_out_tongue_winking_eye:

    19.11.2025

  • Millwall82

    а Федун говорил что Карпин: "Валерий Карпин на покупки израсходовал 250 миллионов долларов, а продал на 87. На 250 миллионов можно было купить трех Халков. Сбитый летчик может говорить все что угодно."(с)

    19.11.2025

  • моро

    спартак всем интересен! только по-разному)

    19.11.2025

  • НВ

    медиарасты забыли, что они затравили Деяна? или упустили тот момент, когда его уволили?

    19.11.2025

  • Диникин

    Чел, я пожалуй без тебя разберусь, что мне делать. Кто ты такой, что бы мне указывать? Ась))) Хотя ты прав, твой бред не стоило комментировать...))) Счастливо оставаться!)))

    19.11.2025

  • Yury Nechaev

    За такие деньги весь фан сектор ЦСКА переоделся бы в красно-белые розы и целовал бы ромб перед сном до конца дней своих…

    19.11.2025

  • моро

    стыдно?)

    19.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Спартак тебе тоже не интересен аки Динамо?)

    19.11.2025

  • моро

    терпи

    19.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ты просто точнее выражайся:)

    19.11.2025

  • traveller09

    ол ай нид из лав... Да, мне, как православному буддисту, хотелось...хотелось бы в это верить. Но мы ж не в нирв...не в советском союзе сейчас чилимся, господа! И уж патлатый битленыш хотя бы это должен понимать. Но... но рестораны на Газпром-арене со спиртоизлияниями не доводят до просветления. И это...факт! Медицинский. П. С. Нет, мальчишка, не мединский, а медицинский! П. П. С. Что с этими мальчишками сейчас происходит... Ну...время сейчас такое...

    19.11.2025

  • моро

    зато обнимашка колено преклонял, оира лобызал и красивые слова произносил)

    19.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ну, с другой стороны, мяч в ворота как попадал? Рикошетом? Значит все же удары были. Или их все же не было?

    19.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Старинная русская народная забава. А на Новый год - Ирония судьбы...

    19.11.2025

  • Грег Хаус

    Есть игроки пофигисты - до них не достучаться

    19.11.2025

  • korkodil

    Чел, просто посмотри как были забиты голы Угальде.Там ни одного дальнего удара. И не комментируй мои сообщения вообще, если не понимаешь о чем речь.

    19.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    В стране нефти, газа и угля кто циферками соотношения отдачи и прибыли впечатляется? Спорт - отражение жизни. Кстати, как говорят, он - вне политики.

    19.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ну может быть затем, чтобы ты понял, что повторение одних и тех же мантр не добавляет твоим словам веса (а напротив, скорее, обесценивает их), но, видимо, напрасно - ты ничего не понял.

    19.11.2025

  • huikin

    Долларовая инфляция в Спартаке

    19.11.2025

  • blue-white!

    Помните тренера Эктора Купера? Он с Мальоркой, у которой был скромный состав, на равне боролась с Барсой и Реалом. До чемпионства конечно не добиралась, но в топ-4 исправно попадвла, а это лигочемпионское место. Если тренер грамотный, умеет работать с тем что у еего есть, он и с "бревнами" в составе сделает конкурентноспособную команду. А Станку хоть Мбаппе с Вини привези...

    19.11.2025

  • Грег Хаус

    При распиле - опилки сами липнут к телу

    19.11.2025

  • nampoo

    «В эфире передача "Чтобы помнили". Сегодня мы 250 раз покажем мультфильм "Ежик в тумане". А завтра 50 раз повторим, чтобы не забыли!»

    19.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    А с кем вы дискутируете, Док?

    19.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    А из первого вывода никакой другой логический вывод нельзя сделать?

    19.11.2025

  • Док

    Пиз ..... анская башня подкралась незаметно)). Уже даже самые отмороженные свихнувшиеся на свинине перестали реагировать или вялые как примерно к 5-6 января)). Неужели исписались талантливые журналисты? Так-то по теме - покупки Спартака неправильные - то бишь ненужные и дублируют уже вполне укомплектованные позиции. Ну и на лице явная переплата. А так высококлассный опорный и не менее высококлассный центральный деф, вокруг которых можно строить оборону (и игру) аж в голос орут о своем приобретении. А так купили ради покупки. Справедливости ради, если бы не выкинутые Зенитом почти 60 миллионов на двух игроков сборной Бразилии, то сейчас невский коллектив шел бы на первом месте с приличным отрывом. Диалектика... P.S. Нет, один урод чморо, свихнувшийся на свиньях и чужих мамках, не мог не отметиться)).

    19.11.2025

  • Ю.Ю.

    Ага! А потом пересчитать, сколько раз можно было бы в советское время на метро прокатиться))

    19.11.2025

  • knight templar

    Не станкович рекордсмен, а лукойловцы при станковиче изрядно напилили. Кого то из них приглашали по просьбе станковича: абену с маркиньосом.

    19.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Писать на огонь бензином - та еще помощь...

    19.11.2025

  • Грег Хаус

    Накупили всякой хрени, которая ни хрена не хочет играть - хреново это

    19.11.2025

  • blue-white!

    Станок помог вылететь Сампдории, и вот она уже который сезон барахтается в серии В. А со всякими Црвенами Звездами и Ференцварошами и Бубнов станет чемпионом...

    19.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Суров ты, барин

    19.11.2025

  • george64

    Ты не понял, что я тебе ответил? Зачем ты ерунду спрашиваешь? Тут и без тебя типа комиков хватает, из-за которых комментарии потом превращаются в нечитабельные портянки.

    19.11.2025

  • Dimario

    >>> Но лучший результат, конечно, у Массимо Карреры Вывод делаем: надо было дать Каррере поработать подольше, а не сливать как только результаты не стали соответствовать! А следующий вывод какой? Правильно! Руководство Спартака не соответствует амбициям клуба (ну или не понимает как руководить ФК после руководства нефтяным бизнесом)

    19.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Будда Гаутама рассказывал на эту тему притчу о двух стрелах. Первая стрела жизни, которая в нас попадает, – это стрела объективного страдания. Мы все регулярно испытываем страдания, причиняемые жизнью: болеем, стареем, умираем, теряем близких. Теряем что-то, что хотели бы сохранить, и к нам приходит что-то, чего мы совсем не хотим. Мы все сталкиваемся с ограничениями своих возможностей. Это стрела – объективная. Если бы мы научились иметь с ней дело, то есть осознавать её, исцелять боль, причиняемую ею, своим заботливым вниманием, то эта боль была бы терпимой. Проблема состоит в том, что, потеряв от боли всякий разум, мы автоматически хватаем вторую стрелу и начинаем тыкать ею в самих себя, борясь с первичной болью. Таким образом мы только усиливаем боль. С животными и детьми тоже так бывает. Скажем, укусило кошку насекомое. Укус начинает чесаться, она его чешет, и чешет, и чешет… расчёсывает, раздирает в итоге себе кожу, туда может попасть зараза, рана загноится...

    19.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    "Ты катись, катись, колечко, На весеннее крылечко, В летние сени, В теремок осенний Да по зимнему ковру К новогоднему костру!" Огоньком богаты... Вечным огоньком...

    19.11.2025

  • Slim Tallers

    Таблица немного лукавая. Помимо трат на игроков,нужно учитывать тех,кто уже в составе был. Если Каррера приходит в уже звёздный состав с Промесом и прочими,это одно. И совсем другое,когда тренер приходит на пустое место,и команда формируется с нуля,как было в ЦСКА при Гончаренко. У Зенита итак звёздный состав,а ему каждый год на 100 миллионов игроков покупают. Тренер говорит,что нет глубины состава.

    19.11.2025

  • Дмитрий Токмашов

    А кто то подсчитал эту табличку за 20 лет? Это же 500 миллионов Евро. Такие кормушки не закончатся никогда))

    19.11.2025

  • КирпичИнвест

    По грехам и м?ки

    19.11.2025

  • andy1962

    ты про Краснодар?

    19.11.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Сравнили времена куколда в бейсболке, у которого было снега зимой не допроситься. Да и цены сейчас изменились. Вы еще с тратами времен червя сравните

    19.11.2025

  • andy1962

    За иностранное дерьмо заплатили 60 млн баксов. Ну, браво, Спартак...(* растпанжирили народные деньги. Итог - 6 место. В составе одни иносранцы.так кто позор российского футбола?

    19.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Стаканыч: плюс 6

    19.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    А если в рубли перевести ? Да на прожиточный минимум перевести ?

    19.11.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Пеняли то на срывы, то на шалость, То как судейских брал на абордаж... Слинял Стаканыч, а молва осталась: Растратил, мол, все деньги на фураж! Вали, народ, на лысого! Ей-богу, В свинарне все пушистые, лишь он Все трансферы по схемам и подлогу Не на один превысил миллион!!!

    19.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ты что недоволен, голоден или босой?

    19.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    И народ бежит . С ведрами , корытами . баграми -топорами. Тушить Тушино . Кое кто просто писает на огонь. Хоть какая , но помощь.)

    19.11.2025

  • Грег Хаус

    Спартак не может стать Чемпионом, СЭкс не может отремонтировать сайт - хрен редьки не слаще

    19.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Огонька не найдется?

    19.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ты что с ума сошел?! А если этот человек все еще в клубе и заправляет? Он же постарадать может. Злой ты однако. Не ожидал

    19.11.2025

  • СОЮЗ СОВЕТОВ

    ФК ''Спартак"-банкрот! Редакция "СЭ"- распущено на вольные хлеба.

    19.11.2025

  • Грег Хаус

    В РПЛ все сыты, обуты и довольны - не то, что мы пенсионеры

    19.11.2025

  • у этих в РПЛ только СПАРТАК

    19.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    В смысле повторение - мать учения?

    19.11.2025

  • TomCat

    Такие деньги бы Балтике - все трофеи бы забрали!

    19.11.2025

  • КирпичИнвест

    Надо не по тренерам считать, а на душу спортивного директора. В среднем за сезон. (или на того, кто одобряет тренсфер) И сразу станет понятно, кто "рекордсмен" по откатам. Ибо берут хрен знает кого, переплатив вдвое-втрое. Зачем эти цифры вешать на Станковича?

    19.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    А ежели добра ему желаешь, тогда осчастливливай. Препятствовать не буду

    19.11.2025

  • Грег Хаус

    Деян выполнил свою задачу по напилу - и свалил

    19.11.2025

  • traveller09

    Дык ведь ему...ом мани падме хум...желаю. Я не желаю ему зла. Да, я не Локсли. Я...простой...буддийский...пацан. И пытаюсь донести до этого ленинградского провинциала, пардон, интеллигента, простую вещь...притчу о двух стрелах. Ну не хочу я ему пальцы отрубать, понимаешь?! Даже ради его просветления! Я...не так жесток, как порой кажусь.

    19.11.2025

  • rustov

    Видимо, система распила в Спартаке налажена отменно. Нельзя так издеваться над клубом и его болельщиками (болельщик ЦСКА)

    19.11.2025

  • Ю.Ю.

    Какие впечатляющие циферки))

    19.11.2025

  • george64

    Ибо гласность!. Замалчиванием проблему не решить.

    19.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Какой смысл повторять из раза в раз одно и то же?

    19.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Ясно . Значит тесть пил с детства . Алкоголизм родитей часто передается по наследству . Следи за женой и детьми .

    19.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ну что ты привязался к старому больному человеку. Диагноз поставил и лады. А то вдруг сорвется в депрессию. Пусть он даже идиот, пусть крыс, но все же живой организм. Пусть цветут 100 цветов

    19.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Тушино! Тушино!! Тушино!!! Ни дня без огня!!!!!

    19.11.2025

  • Derbist

    Станкович тратил только на штрафы

    19.11.2025

  • traveller09

    Люди, они разные бывают. Вот взять тебя. Я ведь не осуждаю тебя. Ты простой ленинградский интеллигент, да, в прошлом, но судьба у тебя такая. Хотел простого человеческого счастья. Нашёл себе бабу... А она со спартачами во все тяжкие... Грустно, но...это карма. Да, это карма.

    19.11.2025

  • За спорт!

    не прячьте ваши денюжки...

    19.11.2025

  • Спартак 98

    А этот хренопус вообще к чему ? В редакции секса фантазия сдохла ? Лучше бы рейтинг своих зарплат выложили , капец как интересно сколько Яклич и компания за свои "труды" получают .

    19.11.2025

  • george64

    И в очередной раз скажу.. Нет никакого смысла обсуждать в Рпл какие-либо спортивные результаты, пока там бал правит беспредел, хамство и тщеславие. Вся иерархия, а особенно судейский корпус, заточены на обслуживание интересов одного клуба. А это уже не спортивное соревнование, а шоу. А коли так, то в шоу с большой долей вероятности побеждает тот, ради которого это шоу и оплачено заинтересованными лицами.

    19.11.2025

  • СПАРТАК,СПАРТАК,только СПАРТАК. а другие,что? футболистов не покупают? или вы сознательно здесь срач провоцируете?

    19.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    У тебя тесть в запой ушел после того как его дочь за тебя замуж вышла ?

    19.11.2025

  • Диникин

    "Пробить по воротам никто не может, у 90% вообще нет удара, у кого есть - забивают раз в год" Стесняюсь спросить, а кто стал лучшим снайпером РФПЛ в прошлом году? Остальные аргументы такого же характера...да же не интересно)))

    19.11.2025

  • traveller09

    Под такое и в...запой уйти не грех, так ведь? По нынешним православным традициям? П. С. Я почему так говорю, ведь у меня там тесть живёт, в запое. Говорит, что очень хорошо. А я ему даже завидовать начинаю. Ведь у нас, буддистов, такого нет. Просто нирвана. Там...вообще ничего нет. А вот у вас, православных бухарей, есть и ангелы, и черти, и чего только там нет...Только водкой заправляйся вовремя... Да, хоть на заправках Лукойла, хоть на заправках Газпрома, хоть на КБ заправках. Кароч, вы все...молодцы, в каком-то смысле, ибо...современную экономику Рассеи с колен поднимаете.

    19.11.2025

  • а эти все не успокоятся! СТАНКОВИЧА нет в команде. хватит мусолить одну и ту же тему-про трансферы СПАРТАКА уже были статьи...всей редакции!!! хватит разводить срач,остановитесь,писаки!!!

    19.11.2025

  • traveller09

    Станкович — рекордсмен «Спартака» по трансферным тратам. 83,5 миллиона евро(c) --- Да что этот Станкович себе позволяет! /В. Г. Карпин, читая данную статью/:face_with_hand_over_mouth:

    19.11.2025

  • Skorz.

    Продавать с той же скростью , что и покупать , Спартаку не получится . Продажа , самый сложный и финансово затратный момент в футболе , как известно . Наверно у болельщиков надежда на то , что новый тенер покажет новые грани приобретенных футболистов . В поддержке болельщиков , не сомневаюсь. А вот , в противном случае , можно упасть на самое дно , самого глубокого ущелья . Сами цифры потраченного , не показатель глупости ! Качество приобретенного ? А тут есть вопросы .

    19.11.2025

  • korkodil

    Ну это максимально бездарные 80 лямов, конечно. Когда говорят о силе состава Спартака - говорят о том, сколько было потрачено денег, и приводят стоимость по трансфермаркету, а то, что в составе нет ни одного человека, способного отдать пас даже не на 40 метров, а на 30 - молчат. Пробить по воротам из-за пределов штрафной никто не может, у 90% вообще нет удара, у кого есть - забивают раз в год. Некоторые приобретения сыграв на должном уровне пару матчей уже даже пенальти не могут забить. Не команда, а позор какой-то. И никакой тренер ничего тут не вытянет.

    19.11.2025

  • Burah

    Заголовок такой, будто это Станкович их сам покупал

    19.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Сегодня С.Э . жжет. То с одной стороны пнет Спартак , то с другой . Прямо душа радуется.)) ..... Эко вас корячит (с) . Aleks1962

    19.11.2025

