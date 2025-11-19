При Каррере было в два раза меньше.

Деян Станкович покинул «Спартак». Красно-белые готовятся к возобновлению чемпионата с Вадимом Романовым и определяются с новым тренером, а мы подводим итоги работы серба в России. В том числе финансовые.

«Спартак» при Станковиче — второй по тратам в РПЛ. Но достижений нет

В руководстве сразу доверились Деяну и в первый же год работы привезли игроков почти на 60 миллионов евро. Но отдачи не последовало — четвертое место с отставанием в 10 очков от «Краснодара» и вылет в финале Пути регионов FONBET Кубка России от «Ростова».

Летом 2025-го расходы пробили планку в 80 миллионов — и вложения снова не оправдались: красно-белые закончили первый круг шестыми.

Станкович так и не придумал, как конвертировать усиление в результат. Хотя перед глазами пример «Краснодара», ЦСКА и «Ростова» — «быки» и армейцы взяли трофеи, выложив меньше 30 миллионов, а южане вышли в финал Кубка, потратив чуть больше трех.

Самые дорогостоящие новички красно-белых — Ливай Гарсия (18,7 миллиона) и Жедсон Фернандеш (20,8 миллиона). До их покупки рекорд принадлежал Гусу Тилю — за него заплатили 18 миллионов.

Отметим, что в пятерке самых громких трансферов лиги за полтора года сразу три представителя «Спартака». Но в топ-2 — представители «Зенита».

Остальные клубы РПЛ в это время не решались на дорогие трансферы: «Динамо» приобрело Рубенса за 9 миллионов евро, «Краснодар» не пожалел на Дугласа Косту 7,5 миллиона, «Локомотив» купил Сесара Монтеса за 6 миллионов, а ЦСКА выложил за Матеуса Алвеса и Энрике Кармо по 5,1 миллиона евро за каждого.

Станковичу привезли 15 игроков. Но это не рекорд

Если смотреть на количество футболистов, то Деян получил в распоряжение практически новый состав — даже с запасом. Заплатили за всех, кроме Антона Заболотного, Кристофера Ву и Александра Довбни.

Впрочем, за пределами первой восьмерки есть клубы, оформившие гораздо больше переходов. Например, «Оренбург» за три окна заключил контракты с 30 игроками, «Пари НН» и «Акрон» — с 28, а «Химки» за один сезон привлекли 21 новичка.

Еще один важный момент: «Спартак» вкладывался не только в легионеров. Станкович получил россиян в каждую линию, а Илья Самошников стал шестым в списке самых дорогих российских футболистов на внутреннем рынке.

Закупка в сезоне-2024/25 стала рекордной для «Спартака». А вот с результатами уже хроническая проблема — усиление вообще на них не влияет

Станкович — самый расточительный тренер «Спартака» в истории

В «Спартаке» Деян застал всего три трансферных окна — но этого хватило, чтобы опередить всех предшественников. До серба никто не получал такую финансовую поддержку.

На втором месте — Валерий Карпин: в первый заход ему подписали новичков на 67,9 миллиона евро. Но он проработал на полтора года дольше Станковича и дважды завоевал с красно-белыми серебро.

Успехи случались и с меньшими тратами. Например, Паоло Ваноли побеждал в Кубке России, уложившись в 15 миллионов евро на новых игроков. Следующий в списке — Доменико Тедеско: 15,3 миллиона за два сезона и второе место. Гильермо Абаскаль выбил на трансферы 53,7 миллиона — и выиграл бронзу. Но лучший результат, конечно, у Массимо Карреры: долгожданное чемпионство, бронза, Суперкубок — и все это при тратах на 41,35 миллиона евро. В два раза меньше, чем при Станковиче, при этом итальянец проработал на 310 дней дольше!