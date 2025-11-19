Станкович — рекордсмен «Спартака» по трансферным тратам. 83,5 миллиона евро за полтора года!
Деян Станкович покинул «Спартак». Красно-белые готовятся к возобновлению чемпионата с Вадимом Романовым и определяются с новым тренером, а мы подводим итоги работы серба в России. В том числе финансовые.
«Спартак» при Станковиче — второй по тратам в РПЛ. Но достижений нет
В руководстве сразу доверились Деяну и в первый же год работы привезли игроков почти на 60 миллионов евро. Но отдачи не последовало — четвертое место с отставанием в 10 очков от «Краснодара» и вылет в финале Пути регионов FONBET Кубка России от «Ростова».
Летом 2025-го расходы пробили планку в 80 миллионов — и вложения снова не оправдались: красно-белые закончили первый круг шестыми.
Станкович так и не придумал, как конвертировать усиление в результат. Хотя перед глазами пример «Краснодара», ЦСКА и «Ростова» — «быки» и армейцы взяли трофеи, выложив меньше 30 миллионов, а южане вышли в финал Кубка, потратив чуть больше трех.
Самые дорогостоящие новички красно-белых — Ливай Гарсия (18,7 миллиона) и Жедсон Фернандеш (20,8 миллиона). До их покупки рекорд принадлежал Гусу Тилю — за него заплатили 18 миллионов.
Отметим, что в пятерке самых громких трансферов лиги за полтора года сразу три представителя «Спартака». Но в топ-2 — представители «Зенита».
Остальные клубы РПЛ в это время не решались на дорогие трансферы: «Динамо» приобрело Рубенса за 9 миллионов евро, «Краснодар» не пожалел на Дугласа Косту 7,5 миллиона, «Локомотив» купил Сесара Монтеса за 6 миллионов, а ЦСКА выложил за Матеуса Алвеса и Энрике Кармо по 5,1 миллиона евро за каждого.
Станковичу привезли 15 игроков. Но это не рекорд
Если смотреть на количество футболистов, то Деян получил в распоряжение практически новый состав — даже с запасом. Заплатили за всех, кроме Антона Заболотного, Кристофера Ву и Александра Довбни.
Впрочем, за пределами первой восьмерки есть клубы, оформившие гораздо больше переходов. Например, «Оренбург» за три окна заключил контракты с 30 игроками, «Пари НН» и «Акрон» — с 28, а «Химки» за один сезон привлекли 21 новичка.
Еще один важный момент: «Спартак» вкладывался не только в легионеров. Станкович получил россиян в каждую линию, а Илья Самошников стал шестым в списке самых дорогих российских футболистов на внутреннем рынке.
Закупка в сезоне-2024/25 стала рекордной для «Спартака». А вот с результатами уже хроническая проблема — усиление вообще на них не влияет
Станкович — самый расточительный тренер «Спартака» в истории
В «Спартаке» Деян застал всего три трансферных окна — но этого хватило, чтобы опередить всех предшественников. До серба никто не получал такую финансовую поддержку.
На втором месте — Валерий Карпин: в первый заход ему подписали новичков на 67,9 миллиона евро. Но он проработал на полтора года дольше Станковича и дважды завоевал с красно-белыми серебро.
Успехи случались и с меньшими тратами. Например, Паоло Ваноли побеждал в Кубке России, уложившись в 15 миллионов евро на новых игроков. Следующий в списке — Доменико Тедеско: 15,3 миллиона за два сезона и второе место. Гильермо Абаскаль выбил на трансферы 53,7 миллиона — и выиграл бронзу. Но лучший результат, конечно, у Массимо Карреры: долгожданное чемпионство, бронза, Суперкубок — и все это при тратах на 41,35 миллиона евро. В два раза меньше, чем при Станковиче, при этом итальянец проработал на 310 дней дольше!
Теперь особенно интересно, скольких игроков получит следующий тренер красно-белых. И кто им станет?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2