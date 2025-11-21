Воля «Акрона»: дубль 18-летнего Пестрякова и два ассиста Дзюбы — так команда ушла с 0:2 и победила «Сочи»
Второй круг Премьер-лиги стартовал ярчайшим матчем между «Акроном» и «Сочи» — 3:2. Поклонники РПЛ не зря ждали возвращения клубного футбола.
Талант тольяттинской команды Дмитрий Пестряков помог хозяевам одержать волевую победу: во втором тайме забил потрясающим ударом из-за штрафной, а уже спустя минуту оформил дубль. Не обошлось и без помощи Артема Дзюбы: 37-летний форвард вышел на замену при счете 0:2 и сделал две голевые передачи.
Гол-красавец
«Акрон» принимал «Сочи» в 16-м туре РПЛ. После паузы на матчи сборных хозяева долго входили в игру, и к 56-й минуте гости вели уже 2:0 благодаря голам Антона Зиньковского и Начо Сааведры. Но в финальные полчаса встречи все перевернулось — блеснул 18-летний Дмитрий Пестряков.
Сперва он забил фантастический мяч на 63-й минуте: получил передачу после розыгрыша стандарта и мощно пробил в правый дальний угол. Это определенно один из красивейших голов осени.
«Это невозможно комментировать. Пестряков забивает шедевр!» — написали в Telegram-канале «Акрона».
Дзюба вышел и оформил два ассиста
На этом Пестряков не остановился. Уже через минуту он получил скидку от недавно вышедшего на замену Дзюбы, ворвался в штрафную и пробил примерно с 11-метровой отметки, не оставив вратарю шансов. Это пятый гол Пестрякова в чемпионате: теперь он — лучший бомбардир «Акрона».
Футболисты «Акрона» почувствовали, что могут дожать соперника — и сделали это. На 80-й минуте хозяева подавали угловой, и Дзюба вновь отлично сыграл: сделал скидку головой в центр площади ворот, где расторопнее всех оказался его одноклубник Марат Бокоев. На счету Артема теперь четыре голевых в этом сезоне РПЛ.
Матч завершился со счетом 3:2. «Акрон» поднялся на седьмое место, хотя еще в середине сентября находился в зоне вылета. Сочинцы остаются на 15-й строчке.
Пестряков не зря в топ-2 рейтинга «СЭ»
Теперь очевидно: Пестряков полностью оправдывает второе место в нашем топе главных талантов России-2025. Два важных гола, принесших команде три очка в матче, — отличный показатель.
Еще год назад «СЭ» ставил его лишь на 44-е место. Но стабильные и результативные выступления под руководством Заура Тедеева позволили Дмитрию подняться так высоко в 2025-м. Учитывая серьезную травму лидера рейтинга Вадима Шилова, Пестряков сейчас — главная надежда российского футбола.
В нынешнем сезоне на его счету шесть мячей и две голевые передачи. В 16 турах РПЛ «Акрон» набрал 21 очко и на данный момент занимает седьмое место в чемпионате.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Акрон
|16
|5
|6
|5
|21-22
|21
|
8
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|16
|2
|2
|12
|14-37
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|3 : 2
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2