Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:40

Воля «Акрона»: дубль 18-летнего Пестрякова и два ассиста Дзюбы — так команда ушла с 0:2 и победила «Сочи»

«Акрон» обыграл «Сочи» благодаря дублю Пестрякова
Максим Слекишин
корреспондент
«Акрон» обыграл «Сочи» (3:2) в матче 16-го тура РПЛ 21 ноября.
Фото ФК «Сочи»
Первый гол Дмитрия — шедевр.
Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
21 ноября, 18:30. Самара Арена (Самара)
Акрон
3:2
Сочи

Второй круг Премьер-лиги стартовал ярчайшим матчем между «Акроном» и «Сочи» — 3:2. Поклонники РПЛ не зря ждали возвращения клубного футбола.

Талант тольяттинской команды Дмитрий Пестряков помог хозяевам одержать волевую победу: во втором тайме забил потрясающим ударом из-за штрафной, а уже спустя минуту оформил дубль. Не обошлось и без помощи Артема Дзюбы: 37-летний форвард вышел на замену при счете 0:2 и сделал две голевые передачи.

Гол-красавец

«Акрон» принимал «Сочи» в 16-м туре РПЛ. После паузы на матчи сборных хозяева долго входили в игру, и к 56-й минуте гости вели уже 2:0 благодаря голам Антона Зиньковского и Начо Сааведры. Но в финальные полчаса встречи все перевернулось — блеснул 18-летний Дмитрий Пестряков.

Сперва он забил фантастический мяч на 63-й минуте: получил передачу после розыгрыша стандарта и мощно пробил в правый дальний угол. Это определенно один из красивейших голов осени.

«Это невозможно комментировать. Пестряков забивает шедевр!» — написали в Telegram-канале «Акрона».

Дзюба вышел и оформил два ассиста

На этом Пестряков не остановился. Уже через минуту он получил скидку от недавно вышедшего на замену Дзюбы, ворвался в штрафную и пробил примерно с 11-метровой отметки, не оставив вратарю шансов. Это пятый гол Пестрякова в чемпионате: теперь он — лучший бомбардир «Акрона».

Футболисты «Акрона» почувствовали, что могут дожать соперника — и сделали это. На 80-й минуте хозяева подавали угловой, и Дзюба вновь отлично сыграл: сделал скидку головой в центр площади ворот, где расторопнее всех оказался его одноклубник Марат Бокоев. На счету Артема теперь четыре голевых в этом сезоне РПЛ.

Матч завершился со счетом 3:2. «Акрон» поднялся на седьмое место, хотя еще в середине сентября находился в зоне вылета. Сочинцы остаются на 15-й строчке.

Пестряков не зря в топ-2 рейтинга «СЭ»

Теперь очевидно: Пестряков полностью оправдывает второе место в нашем топе главных талантов России-2025. Два важных гола, принесших команде три очка в матче, — отличный показатель.

Еще год назад «СЭ» ставил его лишь на 44-е место. Но стабильные и результативные выступления под руководством Заура Тедеева позволили Дмитрию подняться так высоко в 2025-м. Учитывая серьезную травму лидера рейтинга Вадима Шилова, Пестряков сейчас — главная надежда российского футбола.

В нынешнем сезоне на его счету шесть мячей и две голевые передачи. В 16 турах РПЛ «Акрон» набрал 21 очко и на данный момент занимает седьмое место в чемпионате.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Артем Дзюба
ФК Акрон
ФК Сочи
Дмитрий Пестряков
Читайте также
У армейцев не получается отходить от сборных, а у красно-белых будет матч имени Романова. Что ждать от предстоящего дерби между «Спартаком» и ЦСКА
В Белгородской области супружеская пара погибла при атаке дрона ВСУ
Трамп заявил о неизбежной потере Украиной оставшейся части Донбасса
Путин заявил о получении от США плана из 28 пунктов по Украине
Овечкин оформил хет-трик и вошел в топ-10 бомбардиров в истории НХЛ
Латыпов надеется, что российские биатлонисты смогут выступить на Олимпиаде-2026
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
«Акрон» после победы над «Сочи» опубликовал фото Дзюбы: «Всем хейтерам, которые не верили в нас по ходу матча»
Тедеев — о победе «Акрона» над «Сочи»: «Первый тайм был очень плохим, а второй — великолепным»
Пестряков — о первом голе в ворота «Сочи»: «Попадаю 9 из 10 таких на тренировках. Это уровень Дмитрия Пестрякова»
Осинькин назвал обидным поражение «Сочи» от «Акрона»: «Будет долго вспоминаться»
«Акрон» — «Сочи»: видео голов
«Акрон» благодаря дублю Пестрякова отыгрался со счета 0:2 и победил «Сочи», Дзюба отдал две голевые передачи
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Позвонил шаману - сказал, все сделает в должном виде

    21.11.2025

  • А где Субулька?

    не надо подозревать, а надо просто знать; такие голы это результат бочек пота пролитых на тренировках.

    21.11.2025

  • Заполярье

    Величие Дзюбы - непоколебимо! С учётом того, что россияне будут жить до 150 лет; а вождь врать не будет, Артём может смело играть до 2036 года! Вперёд Дзюба! :face_with_monocle::money_mouth::relaxed:?

    21.11.2025

  • А где Субулька?

    всей страной отгоняем газпром от пацана.

    21.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Второй гол - тоже классный. Сочи - у них же тренер Осинкин, работает человек и других заставляет

    21.11.2025

  • Pol Pol

    Тут не в этом вопрос, тут совсем другие ёжики беспокоят ..... это как это, они играя ДОМА, ититвою мааать, смогли гореть 0 - 2 и комууууу ?! Тренер их должен был, хотя бы ради профилактики, отпинать ногами .... в живот ! Лишить шницеля и выходного ! Ну .... гол то красавец, чё и говорить, он наверное и сам не понял, как это у него получилось ? Подозреваю ....

    21.11.2025

  • Smash.

    1-й гол прям радиоуправляемый :thumbsup:

    21.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Дима - молодец!

    21.11.2025

    • Рабинер с помощью нейросети подбирает тренера для «Спартака»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    8
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости