Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Уведомления
Главная
Голышак вспоминает

Сегодня, 09:45

«Костя, давай посмотрим, как народ фильм встретит. Если хорошо — зачем шуметь?» Удивительные истории о великом Бескове

18 ноября исполнилось 105 лет со дня рождения Бескова
Юрий Голышак
Обозреватель
Константин Бесков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Обозреватель «СЭ» — о культовом тренере «Динамо», «Спартака» и сборной СССР.

Сегодня Константину Бескову исполнилось бы 105. Возраст достаточный, чтоб смотреть издалека — то ли было все это, то ли не было.

Но я помню Константина Ивановича столь отчетливо, выпукло, что моему Бескову от силы 80. В моем сознании Бесков еще крепок и даже постукивает кулаком по столу в секунду раздражения.

А вспыхивал, раздражался Бесков внезапно. Вот только-только улыбался, говорил бархатно, с расстановкой — и вдруг побагровел, глаза сделались прозрачными...

Некоторые сцены — будто вчерашние. Очень хорошо помню, как отчитывал Константин Иванович под трибунами «Локомотива» молодого Васю Уткина. Помню кепочку Бескова, надвинутую на самые глаза, старого кроя пальто — и оторопь Васи. Ни слова не отвечающего в ответ. Это было странно — потому что Вася выходил на пик популярности и ответить уже мог любому так, что запомнится. А тут стоял и молчал.

Помню его «Мерседес», в котором велись переговоры с самыми необходимыми «Спартаку» игроками. А если футболист уж нужен-нужен, то разговор продолжался в квартире на Садовой-Триумфальной. Где под обаятельным напором Валерии Николаевны никто не устоял бы.

— Мы все угорали, — рассказывал вратарь Сметанин. — Бесков даже у главного подъезда стадиона «Динамо» отвинчивал мерседесовский значок с капота, клал в карман...

Я этого не видел — но очень хорошо представляю.

Константин Бесков.«Костя Бесков — джентльмен футбола, Бобби Чарльтон с нашего двора...»

**

Корреспонденты старой школы информируют — в 80-е Бескову домой лучше было не звонить. Столкнешься в лучшем случае с раздражением.

Зато в начале 2000-х Бесков уже ждал этих звонков, радовался. Видимо, было их немного. Настоящих друзей вроде Игоря Кио оставалось немного. Кстати, уйдут они с Бесковым в один год. С разницей месяца в три.

Помню, как звала Бескова еще полная задора Валерия Николаевна:

— Костенька! Тебя, «Спорт-Экспресс»!

И добавляла для веса, хотя и так было все ясно по быстрым шагам Константина Ивановича:

— Будешь говорить?

Отлично представляю, как прояснялось лицо позднего Бескова от этих звонков. Говорил он долго, ласково. Чуть закипая от фамилий, которым не рад, — но тут же оттаивал, стоило мне вспомнить Юрия Семина, к примеру.

— Юра молодец, — заключал Бесков. — Хороший тренер.

Прощался Бесков со мной как с добрым приятелем. Просил звонить еще.

Жалею, что не напросился в гости уже тогда. Постеснялся. А это было бы здорово.

Константин Бесков.
Фото Игорь Уткин

**

В этой квартире на Садовой-Триумфальной, в пяти минутах ходьбы от нашей старой редакции, я побывал уже после кончины Бескова. Отбросив стеснительность, напросился на разговор к Валерии Николаевне.

Шли с Сашей Кружковым. Купили букет лилий.

Вот он, тот подъезд. Перила, помнящие тепло рук самых великих. Да и «Мерседес» во дворике... Господи, да это тот самый! Неужели?..

Явились минута в минуту.

— Как?! — вскричала Валерия Николаевна. — Вы уже? А я не прибрана!

Метнулась куда-то в комнату, пока мы переминались с ноги на ногу. Вышла в роскошном платье. Актриса есть актриса. Скользнув по нам глазами, была чуть раздосадована отсутствием фототехники. Знала бы — платье было бы чуть проще. Ну да ладно.

Сели возле той самой вазы, в которую во время торжественных застолий всякий гость должен был бросить пятерку, если хоть слово произнесет о футболе.

Я украдкой дотронулся до нее. Вот это реликвия. Люди уходят — а вазы остаются и все помнят...

Разговаривали долго. Энергия, напор — все оставалось при ней. Когда-то самой красивой женщине Москвы.

Помню, смотрел документальный фильм — кажется, «Футбол нашего детства» Габриловича. Валерия Николаевна в нем так хороша, свежа, что и отчество-то слышать было странно. В этом фильме она мало отличалась от Леры из послевоенной Москвы.

Я загляделся — и после кинулся выяснять: а сколько ж ей было лет на момент съемок? Пятьдесят пять!

Представляю, сколько всего интересного рассказала бы нам, доберись мы до нее тогда. Но Константин Иванович отредактировал бы заметку со всей строгостью.

Вот теперь я слушал позднюю уже Валерию Николаевну, затаив дыхание. Характер у нее колкий, возражений не принимающий. Можно было чуть направлять — но не оспаривать, боже упаси.

Константин Иванович давно уж лежал на главной аллее Ваганьковского кладбища, неподалеку от Старостина — но старые дуэли завершала за него вдова.

Для нее был жив и Старостин («Это был такой интриган, о-о-о! Вы не представляете, мальчики!»), и все-все-все недоброжелатели. Досталось каждому. Но Николаю Петровичу, свергнувшему «моего Костеньку» из «Спартака», — по первое число.

Казалось бы, запомниться особенно отчетливо должно было это — но отложилось другое. Сейчас перечитываю — и так тепло становится:

— Костя безумно любил голубей, корм для них искал по всей Москве. У нас до развода доходило — считала, голуби ему дороже, чем я. Договариваемся куда-то идти, он с порога бросает сумку — и туда, к голубям. А после них куда пойдешь, в какой театр? Это продолжалось до глубокой старости. Шестом, правда, птиц уже не гонял. Были помощники, они залезали на крышу.

— Вы не спрашивали — что такого в этих голубях?

— Спрашивала. Он показывал: «У них вот такие носики. А сегодня они так высоко поднялись, что слились в точку!» Декоративных не любил, хоть почтовые у него были. Однажды говорит: «Поеду голубчиков покормлю». Умчался на Рогожскую заставу. А тут друзья звонят — дескать, прислали ящик раков. Надо забрать.

Константин Бесков и&nbsp;Гинтарас Стауче.«Бесков сказал: «В «Спартаке» сделаю из тебя второго Яшина! Но в моем клубе стали угрожать родителям»

— Любили раков?

— Обожали. Поехала я за Костей следом. Смотрю — муж сидит на приступочке, руки скрестил. Голуби бродят вокруг. Травка зелененькая, камушки, свежая вода. Я вгляделась — он ведь не на голубей смотрит! Думает о футболе!

— Где была последняя голубятня?

— На Рабочей улице. На этом месте сейчас идиотский 17-этажный дом. Когда его строили, снесли нашу голубятню. Говорил: «Что мне осталось? Футбол отняли, голубей отняли... Что теперь в этой жизни буду делать?» Как мне плохо без Кости — вы не представляете!

— Старые товарищи не забывают?

— А много их осталось, товарищей-то? Но приглашают на ветеранские турниры, разные мероприятия. Общаюсь с Валентиной Яшиной, дочкой другого легендарного динамовца — Леонида Соловьева. Подружек становится все меньше. Да и с теми, что есть, видимся редко. Годы...

— Но сами ездите за рулем?

— По городу — сама. А если в Химки на футбол собираюсь — прошу знакомого отвезти. Вон он, под окном, мой старый «Мерседес».

— Тот самый? На котором ездил Константин Иванович?

— Тот! 1993 года выпуска. Костя тоже успел на нем поездить. Купили эту машину через приятеля Игоря Кио. Автомобиль нам достался в идеальном состоянии. До сих пор забот с ним не знаю.

— Спартаковский водитель автобуса Николай Дорошин вспоминал, что Константин Иванович из своего третьего ряда постоянно ему подсказывал, как ехать, кого обгонять.

— Дорошин мог и наврать — но в эти слова верю. Костя и мне, когда вела машину, вечно советы раздавал.

— Бесков лихо водил?

— Наоборот, очень осторожно. Вот я иногда могла рискнуть. При этом в мелкие аварии частенько попадали оба. Серьезных, слава богу, не было ни одной.

— Анатолий Тарасов запросто мог под мухой сесть за руль. А у Бескова — случалось?

— Запомнились два эпизода. Возвращались с дачи. С нами в машине еще Лева Яшин с женой Валей ехали. До этого шашлыки устроили, выпили, конечно. Хоть по Косте совсем не видно было. Катим неспешно по шоссе, вдруг сзади пристраивается милицейский автомобиль. Слышим в громкоговоритель: «Машина 00-80 — остановитесь». Пока Костя прижимался к обочине, я ему конфету сунула, Лева — сигарету. Закурил — лишь бы гаишник запаха спиртного не учуял. Вышел Костя из машины, а тот гаишник говорит: «Константин Иванович, сколько вы мне мяч обещаете привезти?!»

— А второй эпизод?

— Ехал домой с голубятни. На Садовом кольце разворачивался в таком месте, где белая линия еле просматривалась. И выехал на встречную. Гаишник тут как тут. Держит документы в руке: «Константин Иванович, вы ездить-то умеете?» — «А что такое?» — «Посмотрите, куда вырулили». — «Так разве поймешь, как у вас эта линия прочерчена?» — вскипел Бесков. «Вообще-то жалобы на эту линию есть, — согласился гаишник. — Но вы уж поосторожнее». Вернул права, козырнул.

...Мы прощались друзьями. Если Валерия Николаевна и подустала — лишь саму малость. Кто бы мог подумать, что очень скоро окажется в хосписе на «Спортивной» с какой-то скоротечной, неоперируемой онкологией. Где будет думать, что это санаторий и домой вернется вот-вот. Но не вернется.

Фото Дмитрий Солнцев

**

Увиделись мы с Валерией Николаевной еще один раз — в тех самых Химках, где играло «Динамо». Эх, записать бы ту сцену на видео — но телефоны были еще кнопочные. Если не стационарные.

Бескова стояла с какими-то подружками, а откуда-то сбоку шел к служебным дверям Владимир Маслаченко. Увидев Бескову, распахнул объятия:

— Ле-е-рочка!

Та нахмурилась, отделилась от стайки подруг. Таких же бойких старушенций. Двинулась навстречу — и решительность походки не обещала собеседнику ничего доброго.

Старухи с интересом смотрели ей вслед. Грядет концерт!

Так и случилось.

Обниматься с Маслаченко она не собиралась, совсем наоборот. Ткнула его пальцем в грудь:

— Я тебе этого не прощу!

Что уж там наговорил про Бескова в своих эфирах Владимир Никитич, не знаю. Но что видел — то видел.

**

О спорте сегодня снимают много. Я все это вяло смотрю — и забываю через полчаса. Как-то выветривается.

Но стоит включить «Культуру», попасть на посмертный фильм о Стрельцове «Вижу поле» или «Невозможного Бескова» — все, таю. Слезы не слезы, но заснуть не могу долго. Хотя знаю каждый кадр, каждую интонацию.

Мне хочется немедленно перезванивать сочинившему сценарии для этих фильмов Александру Нилину и говорить самые проникновенные слова. По сотому разу — потому что уже и звонил, и говорил...

Мне странно, что такой яркий, спорный фильм о Бескове мог появиться в момент, когда Константин Иванович еще царил. В силах был запретить что угодно.

Однажды расспросил обо всем этом грандиозного режиссера документального кино Евгения Богатырева. Послушайте и вы.

— Вообще-то фильм снимал Леша Габрилович. Мы с Александром Нилиным — сценаристы. Тут самый интересный момент — как нас допустил Бесков в святая святых, куда не пускали никого ни до, ни после? В перерывах официальных матчей мы снимали в раздевалке!

— Так как же?

— С довоенных лет дружил с моим отцом!

— Вот все и раскрылось.

— Спортсмены до войны — независимо от обществ и видов спорта — были одной компанией. Где отношения товарищеские. А Константин Иванович уже в 40-е годы был франт. Всегда при галстуке, с проборчиком...

— Это здесь при чем?

— По этой части тоже нашли общий язык с отцом! Оба одевались у моего дедушки. Тот был замдиректора магазина модной одежды. Вот с того момента и состояли в добрых отношениях. Отец позвонил — и Константин Иванович... Не с распростертыми объятиями, но очень тепло нас встретил. Когда приехали пересказывать замысел.

Борис Разинский (справа) в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА.«Бесков отчислил с формулировкой «потеря зрения». Как знаменитый вратарь перешел из ЦСКА в «Спартак»

— В легендарную квартиру на «Маяковке»?

— В квартиру — потом! Сначала явились в Тарасовку, и все было прекрасно. Не со всеми методами режиссера я был тогда согласен — но сейчас цитируют только наш фильм. Без спецэффектов — но показывают постоянно. Продолжает жить, хотя прошло столько лет. Потом Нилин издал книжку «Невозможный Бесков», но это отдельная история. Потому что у самого Бескова книга воспоминаний была не такая яркая. Написал ее с моим коллегой по «Неделе» Эдуардом Церковером.

— Унылая книга, что и говорить.

— Мне неловко так выражаться. Но книга Нилина всколыхнула футбольный мир. Была издана несколькими тиражами. Мы делали Бескова понятным людям! А человек он был крайне закрытый. Как-то сумели показать его суть. Бесков не терпел потребительского отношения к футболу. Отсюда и его конфликты с возрастными игроками — которые решили доигрывать. Да все его конфликты на этой почве!

— Вы во время съемок присутствовали рядом?

— А как же?! Разумеется!

— Значит, на ваших глазах он бедного Габриловича пытался несколько раз вытурить?

— Ну да. Это не было хамством. Бесков говорил: «Это порядок! Я — главнокомандующий, я и буду определять режим работы. Мы о чем договаривались? На матч Кубка федерации я вас пускаю, на календарный — извините».

— Но все равно ведь проникали на самые что ни на есть календарные.

— Это все за счет оператора. Который быстро стал своим человеком в «Спартаке». Очень важно, когда становишься своим человеком в команде! Уже и администраторы, которым Бесков давал указания, относились к нему по-отечески. Видели, что снимаем мы не «скандалы» или «сенсации», а пытаемся снять правду жизни.

— Раз с Бесковым вас свел магазин модной одежды — давайте вспоминать его костюмы. Какой до сих пор перед глазами?

— Он все время был в новом! Потрясающим! У него самого был вкус — но и Валерия Николаевна следила. Когда появлялся на стадионе — казалось, это профессор дипломатической академии. Настолько все подобрано! Кто тогда в Москве носил твидовые пиджаки? Бесков да Игорь Тер-Ованесян, великий прыгун в длину. Иконы стиля. Третьего не назову.

— Как-то 9 мая Бесков приехал в Тарасовку, надев полковничий мундир с орденами. Юный футболист Миша Месхи восторженно приподнялся с лавочки: «Генералиссимус!»

— Да? Странно. Ни разу не видел его в военном. Но как-то Бесков мне рассказал историю, как в 41-м году служил в полку НКВД. Их отправили со снарядами на передовую, подступы к Москве. Никто не знал, где немцы, где наши. Чуть не попал в окружение!

— А попал бы — и никакого «Невозможного Бескова» не случилось бы.

— Скорее всего. А потом уже тушили зажигалки, ловили диверсантов в Москве. Так что он служил всерьез.

— На вас, как на Габриловича, он ни разу не сорвался?

— Нет. Вот как с Маслаченко у нас возникла человеческая симпатия с первого дня, так и с Бесковым.

— Багровел — но не кричал?

— Нет, нет, нет.

— Сколько раз этот фильм мог сорваться в процессе съемок?

— Не мог сорваться. Это же плановое производство творческого объединения «Экран». Константин Иванович — ответственный человек, прекрасно понимал — это госзаказ! Да, покричит, побагровеет — но работа-то шла. А главное, спасибо Валерии Николаевне. Это был наш человек в семье Бескова. Открываю секрет: уже через несколько дней была назначена телевизионная премьера, Константин Иванович смотрит черновой вариант фильма. Мягко говоря... Не то что не был в восторге — у него была идея запретить этот фильм!

— А вы говорите — «госзаказ».

— Но была назначена премьера в Доме кино. Мудрая Валерия Николаевна произнесла: «Костя, давай посмотрим, как народ фильм встретит. Если хорошо — зачем шуметь? Ребята же работали...» Так Бесков не пришел на премьеру!

— Хоть жил на соседней улице.

— Вот именно. Зато пришла Валерия Николаевна. Полный зал, 1250 человек. Весь спортивный и киношный бомонд. В первых рядах Евгений Евтушенко, Леонид Зорин. Фильм заканчивается — овация! Тем же вечером Валерия Николаевна ему описала — и вопрос был снят.

— А так запретил бы — и все?

— Мог! Но Валерия Николаевна все-таки актриса...

Фото Александр Федоров, «СЭ»

**

У того Бескова, из середины 80-х, с собственными футболистами разговор был короткий.

Что и подтвердил мне несколько лет назад Юрий Гаврилов. Я напоминал случаи — и Юрий Васильевич разъяснял. Сидели мы в парке Сокольники, погода была отличная. Теплый-теплый сентябрь.

Под такие разговоры хотелось досидеть до зимы. Но Юрий Васильевич в то утро оформлял инвалидность второй группы — беседы, затянувшиеся на сутки, были уже не по здоровью. Но пять часов выдержал.

— Романцеву об отчислении Бесков объявил прямо в поезде по дороге из Минска.

— Да.

— Как в «Спартаке» обставлялось отчисление? Что говорилось команде?

— Никак не обставлялось. Команде говорили — за то-то отчислен. И вся команда молчала. Про Олега Бесков сказал: мол, только что прошла операция на сухожилии, нога потеряла свободный ход и Романцеву стало тяжело передвигаться. Занимательнее всего отчисляли Юрку Резника.

— Как?

— Он парень толковый был. Его беда — способности были ко всему. Особенно хорошо играл в карты. Ребята садились, под интерес играли, — что такого? Не хочешь — не играй с ним. Потом Бесков прослышал о том, что Резник кого-то на деньги обыграл. И начал «схему»: парень проигрался в карты, у него плохое настроение, к игре не готов. Запретил Резнику к колоде даже прикасаться. А тот разок не выдержал, попался Константину Иванычу на глаза — и все. Отчислили.

Валерий Маслов.«Бесков как тренер выше Лобановского. Посмотрите, какой состав был у одного и у второго?»

— Говорят, была у Константина Ивановича маниакальная черта: обвинять игроков в сдаче матча.

— Да, подозрения были постоянные. Да что далеко за примером ходить: Валерка Маслов мне рассказывал, как Бесков до последних дней был уверен в том, что он, Аничкин и Еврюжихин продали ташкентскую переигровку за чемпионство с ЦСКА. А все почему? Потому что в перерыве, когда вели 3:1, Маслов сам вызвался играть против Федотова. Вот Бесков и начал размышлять: почему Маслов вызвался? Почему Еврюжихин бросил играть? Почему оборона затрещала? Продали! Да и я «под колпаком» у него находился.

— Каким образом?

— В Кутаиси мы приехали, и грузины открыто деньги нам принесли. Мы отказались, но потом целая эпопея была: Бесков собрание устроил перед матчем... Насчет меня уверен был — Гаврилов продал игру. Говорит: «В сегодняшнем матче Гаврилов участвовать не будет!»

— Перед игрой?

— Прямо на установке. Еще кого-то отцепил, не только меня. Все, говорит, можешь идти на трибуну, играть не будешь. Но тут ребята возмутились: встал сначала Федор, потом Дасай. Если, говорят, Гаврилов не будет играть, то и мы не станем.

— Что Бесков?

— Струхнул. Хорошо, говорит. Только за результат в сегодняшнем матче я никакой ответственности не несу. Вышел, а мы остались сидеть. Теперь уже я слово взял: «Ребята, мы здесь одни. Нет ни Бескова, ни Старостина. Если верите мне — выйду и буду с вами играть. Как получится, так получится. Если проиграем, думайте обо мне что хотите...»

— Как сыграли?

— Хлопнули их 4:0. Я два мяча забил.

— Так почему Бесков на вас думал? Поздоровались с кем-то из грузин прилюдно?

— Я с Бубновым жил в номере. Грузины хитрые, прекрасно понимали, кто вопрос с продажей мог решить. Я ж не последний человек в команде, правильно? Я играл прилично, забивал по двадцать мячей за сезон. Вот грузины деньги ко мне в номер и принесли. А Бесков об этом узнал. Я отпираться не стал — да, приносили. Но я ж их не взял!

— Что сказали грузинам?

— Заберите свой кейс и уходите. Один я такие вопросы не решаю. Или все, или никто. Если команда пойдет на такое дело, тогда принесете обратно.

— Я слышал, что «Спартак» в таких ситуациях собирался без тренера и решал вопрос — отдавать или нет.

— Так и было. Если решали отдавать — то отдавали все...

Константин Бесков и Игорь Кио.
Фото Дмитрий Солнцев

**

Многое мне неловко вспоминать — как и футболистам той поры. Что уж говорить, мы смеялись над поздним Бесковым. Над его кепочками, интонациями. Над старорежимностью в формулировках — замечательному футболисту Тетрадзе, стоившему миллион долларов, Бесков сообщил простецки: «Ты отчислен!» Руководство поправило, конечно, — в ту пору уж никого не отчисляли. Но Константину Ивановичу было наплевать.

Мы посмеивались ему в спину. Стоя прямо у раздевалки «Динамо». Но Бесков вдруг выигрывал Кубок в очень странном матче — когда все было против него. Лучший нападающий отказался выходить на матч, сославшись на травму. Арбитр Синер на последней минуте ставил такой пенальти, что и во Второй лиге смеялись бы. А тут — финал Кубка! Но Веретенников не забил.

Годы спустя от футболистов из «Динамо» 90-х я узнаю много занимательного. Андрей Чернышов недавно описал мне во всех подробностях историю, которую я знал смутно. Да и не был в ней уверен, если уж честно.

— Сентябрь 1990-го. Громкая была история. Бышовец ушел в сборную СССР, а в «Динамо» лоббировал кандидатуру Семена Альтмана, своего ассистента. Но совет директоров неожиданно утвердил Бескова. Команда взбунтовалась.

— Что смущало в Константине Ивановиче?

— Ребята, это же 1990 год! Разгул демократии. По всей стране трудовые коллективы выбирали руководителей заводов, фабрик, колхозов. Ну а чем футбол хуже? Мы, игроки, не понимали — почему перед назначением Бескова никто не поинтересовался нашим мнением? Почему нас просто поставили перед фактом? Отсюда и демарш.

— Интересное было время.

— На совете директоров присутствовали два игрока — Лосев, капитан, и Уваров, вице-капитан. От них мы и узнали, что главным будет Бесков. Толстых сразу повез его на базу в Новогорск. Дальше собрание. Николай Александрович говорит: «Представляю вам нового тренера...» Поднимается Добровольский: «Мы не согласны!» Следом еще кто-то из футболистов начинает возмущаться. Шум-гам...

— Бесков сидел обескураженный?

— Не то слово! Когда понял, что происходит, жестко отчитал Толстых: «Ты что устроил?! Зачем меня подставляешь?! Я же не мальчик. Сначала с командой нужно было вопросы утрясти, потом меня на базу приглашать».

— Чем закончилось?

— Все это было накануне матча с «Памиром». В какой-то момент один из игроков кивнул в сторону Бескова и сказал Толстых: «Если он остается, команда уезжает с базы».

Леонид ТРАХТЕНБЕРГ (слева) с главным тренером &quot;Спартака&quot; Массимо КАРРЕРОЙ.Леонид Трахтенберг: «Перед смертью Бесков сказал мне: «Все-таки футбол пошел по пути рыжего...»

— Николай Александрович побледнел?

— И глазом не моргнул: «Остается!» — «Тогда мы собираем вещи». Взяли сумки — и по домам.

— Вас пытались удержать?

— Да, вот тут уже и Толстых забегал, и Никулин, начальник команды: «Ребята, вы что?! Завтра игра!» Боялись, что ее бойкотируем. Но до этого бы не дошло. С ребятами договорились: против «Памира» бьемся в полную силу. Матч-то важный, мы за медали боролись. На следующий день за два часа до стартового свистка все были на стадионе. Переоделись, Альтман быстренько дал установку — и на поле.

— Выиграли?

— 2:1. Толстых после матча в раздевалку не заходил. От команды вообще на время дистанцировался. Мы с Альтманом доиграли сезон, завоевали бронзу. Но чувствовалось — работает до первой ошибки. Весной 1991-го неудачно стартовали, и его уволили. Назначили Газзаева.

— Теперь понятно, почему Бесков, возглавивший «Динамо» в январе 1994-го, решил моментально избавиться от Добровольского.

— Ну, в то время Бесков уже не мог просто взять и отчислить футболиста. Добровольского собирались за большие деньги за границу продавать, к тому же он был любимчиком Толстых. Думаю, Николай Александрович сказал Бескову: потерпите полгода, а летом Добрик уедет.

— Так и получилось — в июне он подписал контракт с «Атлетико».

— Совершенно верно. В принципе с Бесковым они поладили. Константин Иванович смягчился, называл его исключительно Игорек. Вот почему на Тетрадзе взъелся, ума не приложу. Сплошные претензии. То он небритый, то явился на теорию в шлепанцах на босу ногу... Омари не выдержал: «Все, меня в команде не будет!»

Константин Бесков с женой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

**

Идут годы — а я узнаю о Бескове удивительные истории. Так хорошо вписавшиеся бы в какую-то книжку. Но кому сейчас нужны книжки про Бескова? Старикам?

Время сгладило углы. Оставило только теплое. Бывший видеооператор сборной СССР Евгений Маликов протягивает мне бронзовую медаль с Олимпиады-80 — и выясняется, что медаль эта Бескова. Увидел в раздевалке, что оператору не досталась, — и отдал свою. С тяжелым нажимом вывел на белом шелке коробочки: «К. Бесков». Поставил число. Чтоб никакой путаницы.

Я слушаю все это — и чуть лучше понимаю Константина Ивановича. Сегодня точно не оказался бы в толпе юных дураков с диктофонами, смеющихся Бескову в спину.

Слушаю видного комсомольца Вячеслава Каневского, отвечавшего за идеологию в сборной СССР 80-х, — и умиляюсь историям, как Бесков выбирал для команды кино о борьбе и преодолении.

Вячеслав Каневский.«Старостин сказал: если б все в футболе были как Бубнов — мы бы горя не знали. Он Маркса читает»

Ответственным за показ был назначен как раз Каневский.

— Привожу в сборную фильм с Брюсом Ли переводчика. Включаем. Вдруг интересная ситуация — сидит Брюс в Риме у фонтана. Подходит яркая девушка. Бесков напрягся. Девушка все ближе к Брюсу. Константин Иванович смотрит исподлобья: «Слава-а...» — и стучит пальцем по подлокотнику.

— А дальше?

— Девушка еще ближе. Голос Бескова уже с металлом: «Вячеслав!» А я ж не знаю, что дальше будет. Сам не смотрел. Я вслепую брал эти бабины в горкоме. Вдруг там пошутили, подсунули эротическое?

— Могли?

— Кто ж знает? Горкомовский юмор непредсказуем. Вот теперь слышу это «Вячесла-а-в!» — и сжимаюсь. Потом выдавливаю: «Константин Иванович, все будет в порядке». — «Смотри мне...»

— Скажите же — все было в порядке?

— В той сцене — обошлось. Постояли рядом, куда-то идут. Ясно, с какими намерениями. Бесков снова косится на меня — и уже вопросительно: «Вячеслав?!» — «Не волнуйтесь!» Парни слушают — ржут. Забыли про фильм. А эти на экране заходят в гостиничный номер — и я уже ни в чем не уверен...

— Бедный Константин Иванович.

— Он видит занавески, кровать — и надсадно: «Вячеслав!» — «Константин Иванович, все будет нормально». Хотя понимаю — вот-вот случится провал. Она идет в душ. Бесков в оцепенении. Открывается дверь, он сжимает кулаки, и...

— И?!

— Голую ее никто не видит. А Брюс Ли дынц-ц дверью — и убегает! На весь зал облегченное: «Уф-ф...» Это расслабился Константин Иванович. Не выдерживаю: «Я же говорил — все будет в порядке!» Вся сборная смеется...

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Владимир Маслаченко
Константин Бесков
Сборная СССР по футболу
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Анатолий Тарасов
Читайте также
Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
Украина потребовала отстранить женскую сборную России от командного ЧМ по шахматам
Франция поставит Украине 100 истребителей Rafale. Что нужно знать
Совет Безопасности ООН одобрил план США по вводу войск в Газу. Что пишут СМИ
"Карпин ушел сам, на него никто не давил". Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин об отставке главного тренера
Daily Express заявил о страхе Запада перед «Посейдоном»
Популярное видео
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Бустег

    Динамо 95 года была хорошая команда, только по ней помню Бескова, его ранние "работы" только по википедии знаю

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    С таким подходом нет у нас легенд и вероятно не будет

    18.11.2025

  • Алексей Сыромолотов

    Таких тренеров сейчас нет. Хотя физруков ну очень много

    18.11.2025

  • Т80БВМ

    Вспомнились два эпизода из фильмов про Констатина Ивановича. Один - в квартире Бесковых попугай в клетке кричал - "Спартак чемпион, Костя Бесков чемпион!" Другой - в раздевалке "Спартака", по-моему, Вагиз Хидиятуллин жалуется Бескову что из-за дополнительных тренировок он дома почти не бывает. Бесков ему и говорит - "А ты устройся работать лифтером - всегда дома будешь".

    18.11.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    А Пеле был женат трижды! Всё - не легенда? Зануда ты...

    18.11.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    Ты не понял сути. Ну, читай про Карпина...

    18.11.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    Голышак, спасибо вам, не забыли легенду. А то этот Карпин уже.......

    18.11.2025

  • 1.8TSI

    Почему легенда и почему великий...не понимаю. Нет, безмерно его уважаю и признаю как Тренера и Игрока. Но "великий" - это нечто другое, как например, Пеле или Кройф.

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    А Динамовец? Все ж легенда, какая разница чья.

    18.11.2025

  • Pol Pol

    Ну я так скажу .... всех старых педиков, во главе с Ловким, он выгнал и ... выстроился с нуля. Он одно понял, стариков надо убюирать, иначе Богом стать ... не получится ! И ему это, позволили сделать. Более того, любая прихоть, за счёт заведения, за ним ... сам Гришин, шеф Горкома стоял ... командир всех . лядей Москвы. Любой каприз .... он ведь, брыкался как конь, не хотел он тудось, ни ногой ! Думал МВД ему поможет ... а там свои игры и правила. Выписали командировчку, типа ... партия послала, а она .... многих посылала и он .... знал об этом. Так что ... спартаковец из него, извините, .... весьма таки, кислый. Да и сами рассудите .... много ль он всего .... навыигрывал ? Да ... сущая чепуха !

    18.11.2025

  • Russpiel

    Что ж ЦСКА выброшен в заголовке из послужного списка Бескова?

    18.11.2025

  • Марат Ф.

    Уважаемый Юрий Голышак! Вам всенепременно нужно выпустить книгу и собрать в нее все Ваши потрясающие беседы с выдающимися людьми прошлого. Всегда читаю Ваши истории с огромным интересом! Единственная проблема - чтобы что-то перечитать вновь, нужно это где-то искать. ЖДЕМ КНИГУ!!! Безмерная благодарность Вам за такие статьи!!!

    18.11.2025

    • Человек с лицом гладиатора, последний, кто знал правду о «деле Стрельцова». Памяти Виктора Шустикова

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске