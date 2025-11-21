Футбол
Сегодня, 12:15

Боль: у главного российского таланта Шилова из «Зенита» — кресты

Футболисту «Зенита» Шилову диагностировали разрыв крестообразной связки
Роман Кольцов
Корреспондент
Вадим Шилов.
Фото ФК «Зенит»
Тяжелейшая травма в 17-летнем возрасте.

Нападающий «Зенита» Вадим Шилов получил серьезную травму — у него диагностировано повреждение передней крестообразной связки колена. Две недели назад он стал победителем Молодежной футбольной лиги с «Зенитом» — м, а 11 ноября «СЭ» поставил его на первое место в рейтинге главных талантов России.

Дмитрий Пестряков, Вадим Шилов и&nbsp;Владимир Игнатенко.55 главных талантов России-2025. Уникальный рейтинг «СЭ»

Что сказали в «Зените»

Пресс-служба сине-бело-голубых заявила, что вингер получил повреждение на тренировочном занятии в рамках подготовки к ближайшей игре.

«По результатам медицинского обследования у футболиста диагностировано повреждение передней крестообразной связки. О тактике лечения и сроках полного восстановления игрока станет известно позднее. Сине-бело-голубые желают Вадиму Шилову здоровья и скорейшего возвращения на футбольное поле!» — говорится в сообщении.

Невероятный прогресс

Перед сезоном-2025 Шилова перевели в молодежную команду, и он миновал ЮФЛ-1, сразу попав в МФЛ. Несмотря на возраст (2008 год рождения), Вадим быстро стал одним из лидеров: в первой половине первенства он забил 15 голов в 14 матчах.

Летом его прогресс не остался незамеченным в главной команде «Зенита». Шилов отправился на сборы под руководством Сергея Семака, а в новом сезоне дебютировал: сыграл в матчах РПЛ и Кубка России, забив первые голы — в ворота «Рубина» и «Оренбурга». В клубе быстро оценили потенциал воспитанника академии: контракт с Вадимом продлили еще в июне — до 2028 года.

7 ноября Шилов вместе с «Зенитом» — м выиграл МФЛ, поучаствовав в золотом мяче (в решающей встрече сине-бело-голубые обыграли «Рубин» 3:2). А потом заявил в интервью: «Мы — лучшая команда России в молодежном первенстве, а лучший тренер — Александр Селенков!»

Самый перспективный игрок России

11 ноября «СЭ» опубликовал традиционный рейтинг самых перспективных футболистов страны, в котором Шилов занял первое место. Учитывались мнения широкого круга специалистов: скаутов, детских тренеров и представителей ведущих академий.

Сам Вадим в разговоре с «СЭ» благодарил одноклубников, комментируя свою победу: «Это плоды моей работы. Спасибо партнерам. Надо трудиться и не останавливаться. Насколько сложно молодому футболисту пробиться в основной состав топ-клуба России? У каждого есть шанс. Если хорошо тренируешься, то он у тебя всегда появится. Главное — работать. В ближайшие два года хочется закрепиться в основе, играть в «Зените».

А Андрей Аршавин назвал главные качества Вадима: «Вадим — левша, поэтому ему нужно подтягивать правую ногу. Бывают эпизоды, когда надо наносить удар правой, но он не уверен, что хорошо получится и забьет, — из-за этого теряет время. Все остальное: скорость, техника, понимание игры и, самое главное, любовь к футболу — у него есть. Шилова не нужно заставлять: когда он жил в интернате, сам выходил на поле и бил, чеканил и занимался. Человек предан футболу, пока футбол ему отплачивает тем же».

Вадим Шилов
ФК Зенит
  • Adminni

    на тренеровке.... Не напихать бы тренеру, который проводил эту тренеровку?

    21.11.2025

  • Корнелий Ш

    Мля, к основе подводили, а теперь полгода минус из жизни.

    21.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Хреново

    21.11.2025

    • «Краснодар» станет чемпионом, «Локо» и «Спартак» — ниже «Балтики». Прогноз суперкомпьютера на второй круг РПЛ
