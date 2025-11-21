Боль: у главного российского таланта Шилова из «Зенита» — кресты
Нападающий «Зенита» Вадим Шилов получил серьезную травму — у него диагностировано повреждение передней крестообразной связки колена. Две недели назад он стал победителем Молодежной футбольной лиги с «Зенитом» — м, а 11 ноября «СЭ» поставил его на первое место в рейтинге главных талантов России.
Что сказали в «Зените»
Пресс-служба сине-бело-голубых заявила, что вингер получил повреждение на тренировочном занятии в рамках подготовки к ближайшей игре.
«По результатам медицинского обследования у футболиста диагностировано повреждение передней крестообразной связки. О тактике лечения и сроках полного восстановления игрока станет известно позднее. Сине-бело-голубые желают Вадиму Шилову здоровья и скорейшего возвращения на футбольное поле!» — говорится в сообщении.
Невероятный прогресс
Перед сезоном-2025 Шилова перевели в молодежную команду, и он миновал ЮФЛ-1, сразу попав в МФЛ. Несмотря на возраст (2008 год рождения), Вадим быстро стал одним из лидеров: в первой половине первенства он забил 15 голов в 14 матчах.
Летом его прогресс не остался незамеченным в главной команде «Зенита». Шилов отправился на сборы под руководством Сергея Семака, а в новом сезоне дебютировал: сыграл в матчах РПЛ и Кубка России, забив первые голы — в ворота «Рубина» и «Оренбурга». В клубе быстро оценили потенциал воспитанника академии: контракт с Вадимом продлили еще в июне — до 2028 года.
7 ноября Шилов вместе с «Зенитом» — м выиграл МФЛ, поучаствовав в золотом мяче (в решающей встрече сине-бело-голубые обыграли «Рубин» 3:2). А потом заявил в интервью: «Мы — лучшая команда России в молодежном первенстве, а лучший тренер — Александр Селенков!»
Самый перспективный игрок России
11 ноября «СЭ» опубликовал традиционный рейтинг самых перспективных футболистов страны, в котором Шилов занял первое место. Учитывались мнения широкого круга специалистов: скаутов, детских тренеров и представителей ведущих академий.
Сам Вадим в разговоре с «СЭ» благодарил одноклубников, комментируя свою победу: «Это плоды моей работы. Спасибо партнерам. Надо трудиться и не останавливаться. Насколько сложно молодому футболисту пробиться в основной состав топ-клуба России? У каждого есть шанс. Если хорошо тренируешься, то он у тебя всегда появится. Главное — работать. В ближайшие два года хочется закрепиться в основе, играть в «Зените».
А Андрей Аршавин назвал главные качества Вадима: «Вадим — левша, поэтому ему нужно подтягивать правую ногу. Бывают эпизоды, когда надо наносить удар правой, но он не уверен, что хорошо получится и забьет, — из-за этого теряет время. Все остальное: скорость, техника, понимание игры и, самое главное, любовь к футболу — у него есть. Шилова не нужно заставлять: когда он жил в интернате, сам выходил на поле и бил, чеканил и занимался. Человек предан футболу, пока футбол ему отплачивает тем же».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2