Вратарь Александр Васютин покинул «Акрон»

Голкипер Александр Васютин покинул «Акрон» после завершения срока действия контракта, сообщила пресс-служба тольяттинского клуба.

Он выступал за «Акрон» с 1 июля 2024 года. В сезоне-2025/26 Васютин принял участие в пяти матчах и пропустил 11 голов. Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего вратаря в 600 тысяч евро.

В сезоне-2025/26 «Акрон» набрал 27 очков и занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В стыковых матчах тольяттинцы победили «Ротор» по сумме двух игр (2:1) и продолжат выступать в высшем дивизионе чемпионата России.