Акинфеев назвал заслуженным назначение Игдисамова

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев назвал заслуженным назначение Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера.

Контракт с 39-летним специалистом подписан по схеме «2+2».

— Как вам назначение Игдисамова?

— Он заслужил, если ему доверили. Я принимаю это решение, которое приняло руководство.

— Как прокомментируете продление контракта?

— Огромное спасибо клубу. Бывает, что футболистов не поддерживают в таких ситуациях. В любом качестве я буду помогать команде.

— Как оцените достижение Сафонова?

— Выдающееся достижение. Поздравляю его.

— Что вас мотивирует оставаться в футболе?

— Игра, атмосфера, болельщики, тренировки.

— Есть ли срок сколько вы еще готов выступать?

— Мне тоже хочется пожить в свое удовольствие.

Тренер работает в структуре ЦСКА с 2019 года. Ранее он возглавлял молодежную команду армейцев.

В сезоне-2025/26 ЦСКА с 51 очком занял пятое место в турнирной таблице РПЛ. По ходу сезона пост главного тренера покинул швейцарец Фабио Челестини, назначенный вместо Марко Николича летом 2025 года.