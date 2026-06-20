Александр Мостовой мог стать игроком «Арсенала»
Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой мог перейти в «Арсенал», рассказал спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао.
В период с 1997 по 2020 год Кахигао работал скаутом в лондонском клубе.
«Когда Александр играл, я и мои коллеги были близки к тому, чтобы сделать ему предложение. Мы внимательно следили за его игрой. Он своим стилем подходил «Арсеналу». Он играл за «Страсбур» и Арсен Венгер его знал оттуда», — рассказал Кахигао в подкасте, опубликованном в соцсетях «Спартака».
Мостовой выступал за «Красную Пресню», «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес». Вместе с молодежной сборной России он выиграл чемпионат Европы 1990 года.
Источник: ФК «Спартак»
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|60-23
|66
|
3
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|30
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|11
|5
|54-39
|53
|
4
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|30
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|7
|8
|47-39
|52
|
5
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|15
|6
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|44-33
|51
|
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|46
|
7
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|9
|9
|51-40
|45
|
8
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|10
|9
|29-30
|43
|
9
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|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
10
|Ростов
|30
|8
|9
|13
|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
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|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5
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