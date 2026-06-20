Александр Мостовой мог стать игроком «Арсенала»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой мог перейти в «Арсенал», рассказал спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао.

В период с 1997 по 2020 год Кахигао работал скаутом в лондонском клубе.

«Когда Александр играл, я и мои коллеги были близки к тому, чтобы сделать ему предложение. Мы внимательно следили за его игрой. Он своим стилем подходил «Арсеналу». Он играл за «Страсбур» и Арсен Венгер его знал оттуда», — рассказал Кахигао в подкасте, опубликованном в соцсетях «Спартака».

Мостовой выступал за «Красную Пресню», «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес». Вместе с молодежной сборной России он выиграл чемпионат Европы 1990 года.