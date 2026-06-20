В «Ахмате» опровергли переговоры по трансферу Самородова в «Спартак»: «Кто-то выдумывает»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к полузащитнику грозненцев Максиму Самородову.

«Ни мы, ни «Спартак» такую информацию не давали. Кто-то выдумывает. Может, агенты. Не знаю. Мы не общаемся. В списке трансферов Максима нет. Но если предложение по нему устроит нас и самого игрока — готовы к диалогу», — сказал Айдамиров «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Спартак» заинтересован в приобретении Самородова и обратился в клуб, запросив трансферную стоимость игрока. В «Ахмате» ответили, что готовы отпустить футболиста за 10 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Самородов сыграл 34 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока с «Ахматом» действует до 2028 года.