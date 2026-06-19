Агент Тюкавина поделился мнением о шансах нападающего стать новым капитаном «Динамо»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина ответил «СЭ» на вопрос о шансах футболиста стать капитаном сине-бело-голубых.

«Не вижу проблемы — Костя уже выводил команду с капитанской повязкой. Но решать это тренеру, да и это не самый важный вопрос. Важно, чтобы команда побеждала. Сам Костя уже как-то говорил, что интересы клуба выше личных. Когда он получил приз лучшего нападающего, сказал, что отдал бы все эти призы за золото «Динамо», — сказал Сафонов «СЭ».

Ранее главный тренер «Динамо» Сандро Шварц сообщил, что еще не принял решение о том, кто будет капитаном команды после его возвращения в клуб.