Пестряков — об уходе Дзюбы: «Выбросил своих птенцов из гнезда, и дальше мы летаем уже без него»

Полузащитник «Акрона» Дмитрий Пестряков в разговоре с «СЭ» поделился мнением об уходе нападающего Артема Дзюбы из клуба.

«После ухода Артема на нас ложится еще чуть больше отвественности. Можно сказать, он нас воспитывал, а сейчас выбросил своих птенцов из гнезда, и дальше мы летаем уже без него. Будем показывать, какие уроки усвоили, а какие нет», — сказал Пестряков «СЭ».

Последние два года Дзюба выступал за «Акрон». В сезоне-2025/26 на его счету 28 матчей во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.