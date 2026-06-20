Лепский: «С Шварцем «Динамо» может снова бороться за чемпионство»

Защитник «Крыльев Советов» Иван Лепский считает, что с приходом Сандро Шварца на пост главного тренер московское «Динамо» сможет бороться за победу в РПЛ.

«Думаю, что «Динамо» может снова бороться за чемпионство. Я не играл под руководством Шварца, так как в основной состав попал уже после его ухода — при Йокановиче. Но из общения с ребятами знаю, что он, например, сейчас, еще до приезда в Москву, одного из молодых футболистов поздравил с днем рождения. То есть уже расположил к себе игроков», — цитируют «Известия» Лепского.

22 мая «Динамо» объявило о возвращении Сандро Шварца на пост главного тренера команды. Клуб заключил контракт с 47-летним немцем до 2029 года.

Шварц уже возглавлял «Динамо» с октября 2020 по июнь 2022 года. Под его руководством бело-голубые стали бронзовыми призерами РПЛ и дошли до финала Кубка России в сезоне-2021/22.