США обыграли Австралию и досрочно вышли в плей-офф ЧМ-2026

Сборная США победила сборную Австралии в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 — 2:0. Игра прошла на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (США).

На 11-й минуте американцы вышли вперед благодаря автоголу Кэмерона Берджесса. На 44-й минуте отличился Александр Фриман. США стали первой командой в истории чемпионатов мира с автоголами соперников в двух матчах подряд.

США с 6 очками возглавляют группу D. Благодаря победе в этой игре американцы обеспечили себе выход в плей-офф ЧМ-2026. Австралия с 3 очками располагается на второй позиции в таблице.

26 июня американцы в групповом турнире сыграют с Турцией, а австралийцы встретятся с Парагваем.