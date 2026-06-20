Sport24: Нгамале покинет «Динамо»

Полузащитник Муми Нгамале покинет московское «Динамо», сообщает Sport24.

Стороны не смогли договориться о продлении контракта, который истекает в конце июня 2026 года. 31-летний камерунец не находится в расположении команды.

4 июня «СЭ» сообщал, что форвард может продлить контракт с бело-голубыми.

Нгамале играет в «Динамо» с 2022 года. В сезоне-2025/26 форвард забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи в 29 играх. Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 2,5 миллиона евро.