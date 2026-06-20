ЦСКА поздравил братьев Березуцких с 44-летием

Пресс-служба ЦСКА поздравила экс-защитников клуба Василия и Алексея Березуцких с днем рождения.

20 июня спортсменам исполнилось 44 года.

На счету Василия 578 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 21 результативной передачей. Алексей провел за красно-синих 519 игр, забил 12 голов и отдал 10 передач. В составе команды они стали шестикратными чемпионами России, 7 раз выиграли Кубок России, 5 раз выиграл Суперкубок страны, а также стали обладателями Кубка УЕФА в 2005 году.

Алексей Березуцкий с 2020 по 2026 год работал в системе клуба, занимая посты спортивного координатора и ассистента главного тренера, а в сезоне-2021/2022 был главным тренером команды.

Василий Березуцкий ассистировал брату в том же сезоне. Также он работал в команде с 2020 по 2021 год. Сейчас он возглавляет «Урал».