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Сегодня, 09:43

Монтелла — о вылете Турции с ЧМ-2026: «Ожидания были очень высокими. Мне очень жаль»

Руслан Минаев

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла прокомментировал поражение от Парагвая (0:1) в матче группового турнира ЧМ-2026.

Турки досрочно лишились шансов на выход в плей-офф турнира.

«Мне очень жаль. Ожидания были очень высокими. За 35 лет в профессиональном футболе со мной произошло то, что случается раз в 50 матчей, причем дважды подряд. Судьба была не на нашей стороне», — цитирует Монтеллу телеканал A Spor.

Турция с 0 очков занимает последнее место в таблице группы D. Выше располагаются Парагвай (3 очка), Австралия (3 очка) и США (6 очков), которые обеспечили себе выход в плей-офф.

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