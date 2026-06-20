Монтелла — о вылете Турции с ЧМ-2026: «Ожидания были очень высокими. Мне очень жаль»

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла прокомментировал поражение от Парагвая (0:1) в матче группового турнира ЧМ-2026.

Турки досрочно лишились шансов на выход в плей-офф турнира.

«Мне очень жаль. Ожидания были очень высокими. За 35 лет в профессиональном футболе со мной произошло то, что случается раз в 50 матчей, причем дважды подряд. Судьба была не на нашей стороне», — цитирует Монтеллу телеканал A Spor.

Турция с 0 очков занимает последнее место в таблице группы D. Выше располагаются Парагвай (3 очка), Австралия (3 очка) и США (6 очков), которые обеспечили себе выход в плей-офф.