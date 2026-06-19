Полузащитник Уткин вернулся в «Краснодар»

«Краснодар» объявил о возвращении в команду полузащитника Даниила Уткина.

26-летний футболист присоединился к «быкам» в статусе свободного агента и подписал контракт до лета 2029 года.

Уткин является воспитанником академии «Краснодара». За основную команду клуба он провел 64 матча во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 3 результативные передачи. За вторую команду черно-зеленых на счету полузащитника 62 игры, в которых он отметился 27 голами и 14 результативными передачами.

Также футболист выступал за «Ростов», «Ахмат», «Балтику» и «Торпедо», где находился в аренде с февраля 2026 года.