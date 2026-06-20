Бистрович: «Акрон» не заслуживал вылет, будем надеяться, что такой сезон не повторится»

Полузащитник «Акрона» Кристиан Бистрович в разговоре с «СЭ» поделился мнением о минувшем сезоне РПЛ.

«Думаю, что мы все оставили прошлый сезон позади. Когда я ушел в отпуск, не думал об этом и хотел просто забыть. Мы знаем, что «Акрон» не заслуживал вылет. Будем надеяться, что такой сезон не повторится. У нас была хорошая команда, просто немного не получилось во второй части сезона», — сказал Бистрович «СЭ».

В сезоне 2025/26 тольяттинцы с 27 очками финишировали на 13-м месте в турнирной таблице. В стыковых матчах за место в высшем дивизионе «Акрон» победил «Ротор» (2:0; 0:1).