Спортдиректор «Спартака» Кахигао — о целях клуба на сезон-2026/27: «Мы будем бороться за победу»

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао обозначил цели команды на предстоящий сезон.

— Могу сказать следующее. Мы будем бороться за победу. В России только два трофея: чемпионат и кубок. Поскольку в еврокубках не играем, ничего другого нет.

— Суперкубок еще.

— Суперкубок, да, но он следствие победы в кубке или лиге. Это один матч. Да. Для меня очевидно, что мы будем бороться за победу, — сказал Кахигао в подкасте на YouTube-канале красно-белых.

В суперфинале FONBET Кубка России красно-белые победили «Краснодар» (1:1, пенальти — 4:3). В РПЛ по итогам сезона-2025/26 московский клуб с 52 очками занял четвертую строчку.

В OLIMPBET Суперкубке России «Спартак» встретится с «Зенитом». Матч пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде.